[株式会社 結.JAPAN]

テンション上がる「街ナカ」ホテルブランド「OMO(おも) by 星野リゾート」、選ばれた5つの対象施設をお気に入りすることで応募完了。



旅行計画アプリ「nicody」を運営する株式会社結.JAPAN(渋谷区、代表取締役 中山雅久理、以下ニコディ)は、2023年8月31日(木)より星野リゾートと共同で、ギフト券プレゼントキャンペーンを開始したことをお知らせいたします。ニコディにて対象スポットをお気に入りすることで応募することが出来ます。







背景





世間的には夏休みが終わろうとしていますが、先を見ると9月にもシルバーウィークという大型連休が控えています。更には11月以降の紅葉シーズンや12月下旬のクリスマス/年末年始といった、旅行期間があっという間に訪れてしまいます。

旅行出発前の計画づくりが満足度を高めてくれるものの、「計画忘れ」や「計画疲れ」してしまう人がいるのも事実。ニコディは、旅行計画を楽しくスムーズに進めてもらうことで、旅行満足度を最大化するサポートをしています。

そんなニコディをより多くの人に活用して旅行を楽しんでもらえるよう、旅館・ホテルの運営を手掛ける「星野リゾート」と共同で、ギフト券プレゼントキャンペーンを開催する事になりました。



宿泊ギフト券プレゼントキャンペーン





ニコディアプリ内で対象施設5スポットのいずれかをお気に入りしたユーザーの皆様の中から抽選で、星野リゾート宿泊ギフト券をお贈りします。ニコディ一同、楽しい旅行体験づくりを応援してまいります。



【ギフト内容】

「OMO(おも) by 星野リゾート」宿泊券(計5組分)



【キャンペーン期間】

2023年8月31日(木)~9月30日(土)



【参加方法】

ニコディアプリ内で、以下対象スポットをお気に入りしたユーザーのうち、各対象施設より1組ずつ抽選をさせていただきます。



◯対象スポット

・OMO5小樽 by 星野リゾート

・OMO5東京大塚 by 星野リゾート

・OMO7大阪 by 星野リゾート

・OMO5熊本 by 星野リゾート

・OMO5沖縄那覇 by 星野リゾート

https://nicody.jp/itineraries/18FEC01A-E3CE-4EC3-9153-0EFC1C75AF80



【注意事項】

・ギフト券の送付時期は2023年10月上旬頃となります。

・宿泊可能期間は2023年11月1日~ 2024年4月30日となります。なお、年末年始など施設により除外日がございます。

・ご当選者様にはニコディ登録いただいているメールアドレスよりご連絡いたし、当選発表にかえさせていただきます。

・応募資格はニコディアプリへの会員登録ユーザーとなり、ゲストアカウントは応募対象外となります。

・賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。

・当選権利の第三者への譲渡および転売はできません。

・当選後ご返信期限までにご連絡いただけなかった場合、また、入力情報に不備があるためお届けできない場合、当選を無効とさせていただく場合もございますのでご了承ください。

・法令や公序良俗、著作権、知的財産権、肖像権、プライバシー権などを違反、侵害、またその恐れがある投稿は無効とさせていただきます。



「nicody(ニコディ)」とは?





「ニコディ」は旅のしおりを作成、オシャレに編集・共有できる旅行計画アプリ。 SNSを見ればそこそこ満足な旅行ができちゃう時代。だから、とことん納得できる自分らしい旅行がしたい。 そんな要望に応えられる理想の旅のしおりアプリを目指して、令和に生まれました。



URL:

・nicody サービスサイト

https://nicody.jp/

・nicody iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id1515379808

*Android・海外旅行には未対応







「OMO(おも)」とは ?





「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。2023年7月31日にはOMO3浅草が誕生し、現在15施設展開中。

https://www.hoshinoresorts.com/brand/omo/







数字・アイコンでわかる、サービスの幅

OMOのうしろにある数字・アイコンは、サービスの幅を示しています。この数字があることで、旅の目的や過ごし方に合わせて最適なホテルを選ぶことができます。幅広い都市観光の旅をOMOがサポートしていきます。







【結.JAPAN 会社概要】

会社名:株式会社結.JAPAN(ユウドットジャパン)

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス27F COEBI内

代表者:代表取締役 中山 雅久理(なかやま まくり)

URL:https://you-japan.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-11:16)