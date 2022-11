[株式会社COTEN]

合計200名様を講演会にご招待



Apple Podcast ランキング歴史カテゴリ1位*の「歴史を面白く学ぶコテンラジオ(COTEN RADIO)」を運営する株式会社COTEN(代表取締役:深井龍之介、以下:COTEN)と一般社団法人宮島観光協会(以下、宮島観光協会)は、2022年12月24日に宮島にて嚴島神社大鳥居工事完了記念イベント「COTEN in 宮島 ~嚴島神社大鳥居工事完了記念~」と題した講演会を開催します。嚴島神社の大鳥居に関係の深い「平清盛」とその歴史についてCOTEN代表の深井がお話しし、聞き手はCOTEN RADIOパーソナリティの楊睿之が務めます。

嚴島神社は1996年に世界文化遺産に登録され、大鳥居は国の重要文化財に指定されています。現在の大鳥居は建立から140年以上が経過し損傷や老朽化が進んだため、2019年6月より大規模な保存修理工事が行われてきました。当イベントは3年以上をかけた工事の完了を記念して宮島観光協会が広島県廿日市市「宮島ルネサンス計画」の一環として実施するものです。

尚、COTEN並びに宮島観光協会から合計200名様を講演会にご招待いたします。

*2022年11月7日現在







イベント概要





名 称:嚴島神社大鳥居工事完了記念イベント「COTEN in 宮島」

登壇者:深井龍之介、楊睿之

日 時:2022年12月24日(土) 13:30~15:00 ※13時より開場、受付開始

会 場:etto宮島交流館 2階ホール(廿日市市宮島町412番地)

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/miyajimakoryu/65786.html

定 員:200名

主 催:(一社)宮島観光協会







観覧募集について





COTEN CREW 先行募集

募集開始:11/8 10:00 COTEN CREW向けにメールにてご案内

募集期間:11/8 10:00~11/13 23:59

※当選された方のみに、11/16までにメールにてご連絡

※COTEN CREWへのご参加はこちら( https://coten.co.jp/cotencrew/ )



COTEN 一般募集

募集開始:11/17 10:00 COTEN公式Twitter( https://twitter.com/CotenInc )にて一般応募フォームのURLを公開

募集期間:11/17 10:00~11/20 23:59

※当選された方のみに、11/23までにメールにてご連絡

※COTEN CREW先行募集で定員に達した場合は、一般募集は行いません



宮島観光協会募集

募集開始:11/24 10:00 宮島観光協会Webサイト( https://www.miyajima.or.jp/index.php )で募集開始

募集期間:11/24 10:00 ~11/27 23:59

※当選された方のみに、11/30までにメールにてご連絡

※COTEN・宮島観光協会共に応募者多数の場合は抽選とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。





当イベントについて





当イベントは一般社団法人宮島観光協会が広島県廿日市市から「宮島復興プロモーション事業」として委託契約されたものの一つです。廿日市市が推進する「宮島ルネサンス計画」に含まれる「宮島復興プロモーション事業」に当イベントも位置付けられています。このプロモーション事業の一環として当イベントの他にも、令和5年1月に廿日市市が主催する花火大会での宮島冬夜市や、博多駅での宣伝活動も予定しています。

また会場であるetto宮島交流館は、嚴島神社まで徒歩1分の場所にあり、講演会の前後で嚴島神社や大鳥居をお楽しみいただけます。







大鳥居工事について





嚴島神社について

1996年12月「嚴島神社」はユネスコの世界遺産委員会で正式に世界文化遺産として登録されました。

嚴島神社は推古天皇元年(593年)、佐伯鞍職が創建。その後平清盛が、安芸守(あきのかみ)になったことにより、嚴島神社を厚く信仰。武士として初めて太政大臣となった清盛は、仁安3年(1168年)頃に現在のような寝殿造りの海上社殿を修造したといわれています。



大鳥居について

嚴島神社の大鳥居は、嚴島神社社殿から約160mの海上に建てられ、木造の鳥居としては日本最大とされ、国の重要文化財に指定されています。現在の大鳥居は、平安時代から数えて9代目にあたるとされ、明治8年(1875年)に再建されました。



大鳥居工事について

嚴島神社の大鳥居は、1875年の建立から140年以上が経過し、損傷や老朽化が進んでいたため、2019年6月17日から大規模な保存修理工事が行われており、2022年内に終了する見込みです。







株式会社COTEN 会社概要





会 社 名 :株式会社COTEN(コテン)

設 立 :2016年2月

代 表 者 :深井 龍之介

本社所在地 :福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

U R L :https://coten.co.jp/

事 業 内 容 :世界史データベース「coten(仮称)」の研究開発

Podcast「歴史を面白く学ぶコテンラジオ(COTEN RADIO)」の運営

COTENは「メタ認知を高めるきっかけを提供する」ことを目指し、世界史のデータベース(別々の切り口で書かれた歴史情報・知識を同じ型に揃えて整理し、キーワードやタグによる検索を可能にするサービス)の開発に取り組んでいます。2022年末にプロトタイプ版をクローズドで公開予定です。また、「歴史を面白く学ぶコテンラジオ(COTEN RADIO)」(https://coten.co.jp/services/cotenradio/)を主軸とするメディア事業を運営しています。COTEN RADIOは2019年にJapan Podcast Award 大賞&Spotify賞、2020年にJapan Podcast Award 大賞ノミネート&リスナーズ・チョイス3位、2021年Japan Podcast Award 殿堂入り&リスナーズ・チョイス2位をそれぞれ受賞、Japan Apple Podcast ランキング総合最高1位、Spotify総合ランキング最高2位などの実績を持っています。



(一社)宮島観光協会概要





名 称 :一般社団法人宮島観光協会

設 立 :1937年3月

代 表 者 :中村 靖富満

所 在 地 :広島県廿日市市宮島町1162-18

U R L :https://www.miyajima.or.jp

事 業 目 的 :宮島における主たる産業である観光産業の健全な発達と振興並びに地域の活性化を図り、国内及び国際観光の振興を促進し、もって地域社会の発展と、国際親善に寄与することを目的とする。



