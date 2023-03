[ファーエンドテクノロジー株式会社]

松田氏の技術支援により、ファーエンドテクノロジーにおけるオープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」の開発を強化します。



オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」の開発協力やクラウドサービス「My Redmine」を提供するファーエンドテクノロジー株式会社(以下、ファーエンドテクノロジー 所在地:島根県松江市 代表取締役:前田剛)は、Ruby on RailsおよびRubyコミッターである松田明氏が技術顧問に就任したことをお知らせいたします。







ファーエンドテクノロジーでは、2008年の会社設立以来、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」の開発に協力してきました。RedmineはWebアプリケーションフレームワーク「Ruby on Rails」により開発されたソフトウェアです。



Ruby on RailsおよびRubyのコミッターである松田氏を技術顧問に迎えたことで、今後は松田氏から技術的な助言をいただくほか、Redmine公式サイト( https://www.redmine.org/ )でのパッチのレビュー等のご支援をいただき、Redmineの開発への貢献をさらに加速していきます。





■ 技術顧問 松田 明氏のコメント



Redmineは自分も最初期のころからユーザーとして利用させてもらっていたし、今やソフトウェア開発にとどまらず、あらゆるプロジェクトの管理に利用されていると聞き及んでいます。特に、現在では、Redmine自体を動作させるためのプログラミング言語Rubyそのものの開発プロジェクトにとって必要不可欠な中核インフラを担うソフトウェアとなっています。鶏と卵の関係のようでちょっと面白いですね。



そんなRedmineの開発に自分のRailsアプリケーション開発ノウハウが多少なりとも役立てられて、Redmineがますます便利になって、結果として、Rubyの開発や世界中のいろいろな現場の問題管理を推進する一助となれれば大変嬉しく思います。



■ 松田 明氏のプロフィール



Ruby on Railsコミッター、Rubyコミッター。kaminari、active_decorator、action_args、jbなどのgemライブラリ作者。RubyKaigiのチーフオーガナイザー。地域RubyユーザーグループAsakusa.rbの主催。最後のRuby Hero。

好きな飲み物は島根県の純米酒。



■ Redmineとは



Redmineは、プロジェクト管理やタスク管理などを行うオープンソースソフトウェアです。誰でも自由に利用することができます。プロジェクトの進捗状況を管理し、タスクを効率的に割り当て、チーム全体のコミュニケーションを円滑にすることができます。



ファーエンドテクノロジーとRedmineの関わり



ファーエンドテクノロジーは会社設立当初より10年以上、オープンソースのプロジェクト管理ツールであるRedmineの開発に協力してきました。弊社代表の前田は、Redmineの開発メンバー(コミッター)として開発に協力。世界中のエンジニアから送られる新機能のパッチの取り込みやレビューを行うなど積極的に活動しています。



Redmineとファーエンドテクノロジーとの関わり

https://www.farend.co.jp/redmine/



■ クラウドサービス「My Redmine」とは





My Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアRedmineをクラウド上で利用できるサービスです。会社やチームにおけるタスク管理や課題管理、お問い合わせ管理、インシデント管理、バグ管理などさまざまな場面で利用されています。現在、上場企業から中小企業まで1300社以上の企業様にご利用頂いています。

無料で翌月末までお試しできます。



My Redmine

https://hosting.redmine.jp/



■ 会社概要



会 社 ファーエンドテクノロジー株式会社

代表者 代表取締役 前田 剛

設 立 2008年9月9日

所在地 〒690-0003 島根県松江市朝日町498番地 松江センタービル

TEL 0852-21-0460

URL https://www.farend.co.jp/

事業内容

・オープンソースソフトウェアを活用したクラウドサービスの提供(My Redmine、My Subversion)

・オープンソースソフトウェアへの開発協力(主にプロジェクト管理ソフトウェア Redmineの開発)

・オープンソースソフトウェアの開発(Redmine互換のRedMicaの開発)

・クラウドサービス「Planio」の日本国内におけるサポートおよびプロモーション

・WebベースのRedmineクライアント「RedMica Bridge」の提供(無料)

・Redmine/RedMicaに関する情報発信(Redmine.JP、Redmine.JP Blog)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-16:16)