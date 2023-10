[萌木の村株式会社]

紅葉の清里高原でハロウィンイベントを楽しもう!



山梨・萌木の村株式会社(代表取締役舩木上次、山梨県北杜市高根町清里3545)は、2023年10月1日(日)~31日(火)の一か月間、「萌木の村ハロウィンマンス2023」を開催いたします。



レストランROCKの限定ハロウィンメニューをはじめ、オルゴール博物館の特別上演会、仮装の時間を思い出に残す出張フォト撮影会に、親子で楽しめるジャック・オー・ランタンづくり、さらにはホテル特製アフタヌーンティーなどなど・・・ 楽しい企画をたくさんご用意して皆さまをお待ちしております。



八ヶ岳の自然と収穫の恵みに感謝して、 ハッピーなハロウィンタイムをお楽しみください!







木の葉が色づきはじめ、やわらかな風が吹く気持ちの良い季節になりました。

八ヶ岳の恵みをいっぱいに感じられるこの季節に、今年も「萌木の村ハロウィンマンス」を開催いたします。



レストランROCKの10月限定ハロウィンメニューをはじめ、オルゴール博物館のアンティークオルゴールの特別上演会、仮装の時間を思い出に残す出張フォト撮影会に、親子で楽しめるジャック・オー・ランタンづくり、さらにはホテル特製アフタヌーンティーなどなど・・・ 楽しい企画をたくさんご用意して皆さまをお待ちしております。



もちろん村内は大小1000個以上のカボチャたちで彩られ、 お散歩をするだけでもハロウィン気分を味わえますよ!萌木の村らしい手作りで素朴なハロウィンマンス。 八ヶ岳の自然と収穫の恵みに感謝して、 ハッピーなハロウィンタイムをお楽しみください



《ハロウィンイベント一覧》



萌木の村全体がハロウィン装飾に包まれます!





約1万坪の萌木の村敷地内が大小1000個以上の本物のカボチャによって彩られます!こちらのカボチャは毎年、萌木の村からすぐ近くの長野県原村・八ヶ岳農業大学校の生徒さんが丹精込めて育てているカボチャです。



萌木の村レストランROCKの前には高さ約4・5メートルのカボチャのオベリスク、そして中央広場には直径約2mもの巨大カボチャのフォトスポットが登場!



萌木の村らしい手作りのハロウィン装飾。村内をゆっくりと散策しながらお楽しみください。









*萌木の村広報室Instagramアカウントでは、12月3日まで「萌木の村フォトコンテスト2023」を開催中!

「#萌木の村フォトコンテスト2023」「#ナチュラルガーデンズMOEGI」のハッシュタグをつけて、萌木の村のハロウィンを投稿しよう!入賞者にはホテル宿泊券やクラフトビールなど豪華特典が贈られます!*

【詳細】 https://www.moeginomura.co.jp/event/detail/photocontest/



萌木の村ROCK





●「ハロウィンメニュー(10月1日~31日)」





10月限定!ハロウィンメニューが登場します。

「デビルド・エッグ」に「悪魔のチキンロースト」などなど…名前からしてゾクゾクするメニューがいっぱい!旬の食材を使ったお料理でお腹も心も満たしてくださいね。



●10月31日は仮装をしてROCKに集合!!



ハロウィン当日の31日。仮装をしてきてくださったお客様にちょっとしたプレゼントをお渡しします!ROCKスタッフも仮装をしちゃいます!みんなで一緒にハロウィン時間を楽しみましょう。



オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズ





●ハロウィン特別企画「Masquerade(マスカレード) 仮面舞踏会」上映





今回で5シリーズ目となる、大型自動演奏オルガン「リモネール1900 」とデジタルアートによる時を超えたコラボレーション企画。



ハロウィンにちなみ、今回は 仮面舞踏会 がテーマ。「リモネール1900」に隠された謎の女性の物語…。アンティークとデジタルの時を超え、今宵、仮面舞踏会の世界へ!



・開催期間 ~2023年10月31日(火)

・開催時間 1.11:00~ 2.14:00~ 3.15:30~(各回約15分)

・場所 オルゴール博物館ホール・オブ・ホールズ メインホール

・料金 入館料+300円



インフォメーションセンター庭tekuteku





●「ハロウィン期間限定★出張撮影サービス!by A.Letter PhotoStudio」



作年夏に清里にオープンした宿泊も楽しめるフォトスタジオ「A.Letter」さんによるハロウィン特別撮影ブースが出現!プロのカメラマンが想い出の一枚を撮影します!



・開催日時

10月9日(月)午後13:00~17:00

10月21日(土)午前10:30~16:30

10月22日(日)午前10:30~16:30

・料金 1カット 1000円、3カット3500円、5カット5000円

・お支払い方法 その場で現金払いのみ

・納品方法 LINEまたはメールにて納品&ポストカードサイズにして郵送

・貸し出し 一部、ペット用のハロウィン小物の貸し出しあり(無料)

・事前予約ok/当日受付もok ご予約先 Letterphotostudio.hotel@gmail.com



●親子向けワークショップ「スパイダーを作ってその魅力に迫ろう!」



インフォメーション庭tekutekuにて、小枝や毛糸を使ったクモの巣づくりワークショップを開催します!



・開催日 10月14(土)、15(日)、21(土)、22日(日)

・時間 1.11:00~ 2.13:00~

・場所 インフォメーション庭tekuteku

・料金 1,000円 ※森のメリーゴーラウンド乗車チケット付き

・ご予約はお電話(080-7244-0399)または以下のGoogleフォームからお申し込みください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn6L9lUQyEostE2XXmkC9tZzCCC--qE1TiqgBm_Vq8wecW-A/viewform



森のメリーゴーラウンド





●数量限定「親子で作ろう!ジャック・オー・ランタンづくり」



おばけカボチャでカボチャのランタンを作ります。思い思いの表情にくりぬいてご自宅のハロウィン装飾に。



・開催日 10月7(土)、8(日)、9(月)、14(土)、15(日)、21(土)、22(日)

・日時 11:00~15:00 数量に達し次第終了

・場所 森のメリーゴーラウンド東屋

・料金 1つ 2,500円

・当日受付



萌木の村エッセンガルテン





●ハロウィン限定デコソフトを作ろう!



ソフトクリームにさまざまなトッピングを楽しめる人気のデコソフト。



10月は、おばけやかぼちゃ、こうもりの可愛らしいアイシングクッキーがトッピングに加わります!このクッキーは萌木の村ROCKパティシエ前園蘭の手作り!みんなでデコって楽しみましょう!(~10月31日)



・料金 お一つ600円 ※クッキーのトッピングは3つまで



ガーデンカフェbyROCK





今年はお外で焼きマシュマロ!

スモアやチュロスもございます。暖炉にあたりながら、ほっとするひと時をお過ごしください!

ホテル ハット・ウォールデン





●10月限定!秋のアフタヌーンティー



八ヶ岳の食材に加え、萌木の村で採れた果実をふんだんに使用した秋メニューをご提供いたします。食欲の秋。この機会に紅葉のナチュラルガーデンに包まれたホテルで秋を感じるアフタヌーンティーをお楽しみください。



・日時:10月土・日・月曜日

11:00~13:00/14:00~16:00(2部制)※完全予約制

・料金:お一人様 ¥5,500(※写真は2名様分です。)

・メニュー内容

アフタヌーンティースイーツ6種、スコーン2種、オードヴル3種、サンドウィッチ2種 紅茶、ハーブティー



※注意事項※

10月28、29日の「カントリーフェスタin萌木の村」開催中は駐車料金が発生しますので、ご注意くださいませ。



最長1日:自動車1回1,000円/バイク1回500円

開場7:00 閉場22:00



萌木の村株式会社







標高1,200m、八ヶ岳の大自然に抱かれた約1万坪の敷地を有する複合観光施設。人と自然との共生を綴ったアメリカの作家ヘンリー・D・ソローの名著「ウォールデン 森の生活」に感銘を受け、1977年に萌木の村は誕生しました。



清里初の喫茶店「ROCK」に始まり、その後、木々に囲まれたクラシックホテル、貴重な自動演奏楽器が集まるオルゴール博物館、森のメリーゴーラウンド、完全無農薬のナチュラルガーデンズMOEGIと、半世紀以上にわたり清里の観光と文化の1ページを担ってまいりました。



清里開拓の父・ポール・ラッシュ博士の精神が染み渡った、八ヶ岳本来の姿を色濃く残す場所。ポール・ラッシュ博士の言葉「Do your best it must be first class(最善を尽くせ、しかも一流であれ)」を胸に、これからもここ清里から時代を切り拓いていきます。



【萌木の村公式ホームページ】https://www.moeginomura.co.jp/

【ナチュラルガーデンズMOEGI公式ホームページ】https://naturalgardens-moegi.jp/



【会社名】萌木の村株式会社(もえぎのむらかぶしきがいしゃ)

【住所】〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545番地

【代表者】代表取締役社長 舩木上次(ふなき・じょうじ)

【設立】1977年12月12日

【資本金】9,950万円



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/02-09:46)