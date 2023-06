[秋葉原電気街振興会]

実施期間:2023年6月23日(金)~2023年7月31日(月) 39日間





秋葉原電気街振興会 (東京都千代田区、会長:小野 一志)では、2023年6月23日(金)~

2023年7月31日(月)の期間、『夏の秋葉原電気街まつり 2023』を開催いたします。



《『夏の秋葉原電気街まつり 2023』について》



(1)『アイドルマスター ミリオンライブ!シアターデイズ』とのコンテンツコラボが決定!!

2023年6月に6周年を迎えた人気ソーシャルゲームとのコラボを実施

6周年キービジュアルのキャラクターイラストと共に、秋葉原電気街まつりを盛り上げます。



(2) 対象店舗にて2,000円(税込)以上お買い上げの方に、その場でクジを1枚引いていただき

ご当選した100名様に「10,000円分のお買物券」1,000名様に「3,000円分のお買物券」

抽選参加者 60,000名様に「ミリシタ オリジナルミニノート(A6サイズ)」と

「ミリシタ オリジナルうちわ」を前半・後半にわけてプレゼントいたします。



さらにTwitterを活用したキャンペーンにてミリシタコラボデザインの

秋葉原中央通りスペシャルフラッグを抽選で10名様にプレゼントいたします。



(3) 7月1日(土)アキベア着ぐるみとミスアキバ2023「水海らむね(みずうみらむね)」さんとの

店頭PRを実施いたします。



秋葉原電気街にお越しいただくお客様に、お買物を楽しんでいただける企画を実施いたします。





《夏の秋葉原電気街まつり 2023 キャンペーン概要》

◆ポイント(1)

抽選で100名様に『金賞:10,000円分のお買物券』

1,000名様に『銀賞:3,000円分のお買物券』をプレゼント



キャンペーン期間中の対象店舗にて2,000円(税込)以上

お買い上げのお客様には、抽選箱からクジを1枚引いていただきます。

「金賞」または「銀賞」の当たりが出ればキャンペーン参加店で

お買物券としてご使用いただけます。







◆ポイント(2)

抽選キャンペーン参加者全員に2種類の記念品をプレゼント



6月23日(金)~7月17日(月・祝)「ミリシタ オリジナルノート」

7月18日(火)~7月31日(月) 「ミリシタ オリジナルうちわ」



秋葉原電気街まつりマスコットキャラクター「アキベア」と

コラボコンテンツ「アイドルマスターミリオンライブ! シアターデイズ」をデザインした

オリジナルノベルティを抽選キャンペーン参加者全員にプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。





◆ポイント(3)

秋葉原電気街まつり中央通りスペシャルフラッグを10名様にプレゼント



6月23日(金)~7月31日(月)の期間内にて

1.秋葉原電気街振興会(@akiba_denkigai)の

アカウントをフォロー

2.キャンペーン企画ツイートをリツイート



上記応募条件にて応募者の中から抽選で

10名様にプレゼントいたします。





《秋葉原電気街まつり オススメ最新家電》



MITSUBISHI

三菱エアコン霧ヶ峰 Zシリーズ

MSZ-ZW4023S-W



AIが居住空間にあわせて気流を調整。エモコアイがキモチを測り、

くつろぎやすい空調に制御。

「はずせるボディ」で、エアコンの中まで清潔。

キモチを見つめて空気を整える、清潔機能も充実のプレミアムモデル。



HITACHI

白くまくん 日立ルームエアコン

プレミアムXシリーズ RAS-X40N2



空気中の「浮遊カビ」をパワフル空気清浄でスピード抑制し、

隠れた「付着カビ」を強力&スピード除湿で一年中快適に!

「Premiumプラズマ空清」でお部屋まるごとカビ対策。



Panasonic

ななめドラム洗濯乾燥機

NA-VG2700L



ライフスタイルをデザインする洗濯機。

衣類も空間も、もっと美しく。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入。

スマホで洗濯。



TOSHIBA

冷蔵庫

GR-V600FZS(TH)



もっと潤う「摘みたて野菜室」うるおい冷気で10日間!鮮度を保つ!

おいしさ密封急冷凍/おいしさ持続上質冷凍

業務用レベルで急速に冷凍するので、食材のおいしさをキープ。

快適さとデザイン性を追求したフラッグシップモデル!



DENON

ネットワークオーディオプレーヤー

DNP2000NE



⋅ 最新にして最高のアナログ波形再現技術「Ultra AL32 Processing」

⋅ 差動電流出力型DACを4基使用したQuad-DAC構成

⋅ フルディスクリートI/V変換アンプ

⋅ ハイエンドモデル譲りの高音質パーツ&専用カスタムパーツ

⋅ デジタル・アナログ独立電源トランス

⋅ HDMI ARC / CECコントロールに対応

⋅ 11.2 MHz DSD、384 kHz / 32 bit PCM 対応USB-DAC機能

⋅ 幅広い音楽ストリーミングサービスに対応(Amazon Music HD / AWA / Spotify / SoundCloud)

⋅ 5.6 MHz DSD&ハイレゾ音源対応(ミュージックサーバー& USBメモリー)

⋅ インターネットラジオ(TuneIn)、AirPlay 2、Bluetooth(R)、Amazon Alexa音声コントロール対応

⋅ ゲイン切り替え機能付きヘッドフォン出力



SONY

テレビ<ブラビア> 液晶プレミアムモデル X95Lシリーズ

XRJ-85/75/65X95L



ブラビア液晶史上、最高峰。認知特性プロセッサー「XR」と「Mini LED」で

圧倒的な映像美を実現し、ソニー独自の高音質技術を搭載したフラッグシップ4K液晶テレビ



SHARP

4K液晶テレビ AQUOS XLED

4T-C65EP1



■アクティブmini LED駆動 バックライトが分割駆動することで、コントラストや色の再現性などが飛躍的に向上。 ■AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS 映像を音で包み込むように画面の上下にスピーカーを配置。

上部のスピーカーに音を前方向に放出する独自構造を採用し、

聞き取りやすいサウンドをダイレクトに届けます。

■Google TV搭載 Google TV がアプリやサブスクリプションから映画や番組などをまとめて、

あなたに合わせて整理します。



JVCKENWOOD

完全ワイヤレスイヤホン

HA-A20T



丸くて柔らかい印象のデザインと癒しのある優しいカラーを採用し、アクセサリー感覚で身に着けられます。

また、片耳約4.2gと小型・軽量なスティック型ボディながら、最大24時間の長時間再生が可能です。

さらに、充電ケースの出し入れだけで自動で本体の電源ON/OFFやワイヤレス接続ができる。











≪アキベア&ミスアキバ2023 店頭プロモーション≫

7月1日(土)開催

夏の秋葉原電気街まつり 2023一部キャンペーン対象店舗にてPRイベント開催





【「アイドルマスター ミリオンライブ!」について】

2013年に「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、

2017年6月には、プレイヤーがプロデューサーとなり、

個性豊かな52人のアイドルたちと共にトップアイドルを目指す

アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(通称:ミリシタ)」を

リリースしました。

グッズ、音楽、コミック、ライブなど展開は幅広く、2023年2月に10周年を迎え、アニメ展開も控えています。







アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」公式サイト

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



アイドルマスター ミリオンライブ! 10周年特設サイト

https://millionlive-10th.idolmaster-official.jp/





【「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」とは】

765プロライブ劇場(シアター)を舞台に、

765 ミリオンオールスターズのアイドルたちをプロデュース!

ステージでのライブやお仕事、劇場でのコミュニケーションを通じてアイドルと

「もっとふれあえる」要素がもりだくさんのアイドルライブ&プロデュースゲーム







■「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」公式サイト

https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/



「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」

↓ダウンロードはこちらから♪↓

■App Store ストアURL

https://itunes.apple.com/jp/app/id1238569156?mt=8



■Google Play ストアURL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.imas_millionlive_theaterdays



(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





【秋葉原電気街まつり公式マスコットキャラクター】

★AKIBeAr(アキベア)

秋葉原の街に現れる謎のクマ。

AKIBAのAの形をしたシルエットと、胸に刻まれたイナズマがトレードマーク。

名前の中に‟AKIBA”が入っていることを誇りに思っているらしい。



★GINnYan(ギンにゃん)

AKIBAの裏事情にも詳しく、おしゃべりだけど頼りになる

姉御肌にゃんこ。

言葉使いは荒いがアイドル好き!おしゃれで買い物好き。

名前の由来はイチョウ並木の銀杏よりきているらしい。







