[GUESS JAPAN 合同会社]

2023年8月25日(金)よりGUESS原宿ストア限定で発売開始







LA発ライフスタイルブランドGUESSは、ブランドのヘリテージを継承し現代にアップデートしたカジュアルライン”GUESS Originals”と、東京を拠点にグローバルに活躍する国際的ミュージックレーベル”tokyovitamin”とのコラボレーション第2弾として、限定Tシャツを発売いたします。このTシャツは2023年8月25日(金)よりGUESS原宿ストア限定で発売を開始します。



GUESS Originalsは、Places+Faces, NAAFI, Soulectionや99Gingeといった新進気鋭のブランドと、世界中の都市で様々なコラボレーションをしてきました。日本では、2023年5月にこの国際的に活躍する“tokyovitamin”と初のコラボレーションプロジェクトを実施。ポップアップストアやクラブイベントを展開し、ミュージックシーンやストリートカルチャーに興味のある若い世代を中心に大きな話題となりました。



このパートナーシップは、GUESS Originalsが手掛けている、世界中の様々な都市のバイブを高め、それらをドライブしているクリエイティブなアーティストたちをサポートするプロジェクトシリーズの一環です。tokyovitaminとGUESS Originals、この最先端の2つのブランドのコラボレーションは、音楽、ファッション、そしてカルチャーへの情熱とビジョンを分かち合い、都市固有のカルチャーの未来に繋げることを目的として生まれました。



この限定Tシャツは、tokyovitaminとGUESSのロゴを配したスペシャルエディションです。

メンズ仕様のオーバーサイズフィットと、クロップド丈のコンパクトなウィメンズデザインの2種を展開いたします。いずれもGUESS原宿ストア限定、限定数での販売となります。



GUESS x tokyovitamin 限定Tシャツ

発売日:2023年8月25日(金)*GUESS原宿ストア限定



サイズ:メンズモデル SからXL / ウィメンズモデル XSからM



価格:いずれも ¥6,600(税込)

※ 1会計につき5点までのご購入とさせて頂きます



取り扱い店舗

GUESS 原宿

東京都渋谷区神宮前4-31-11

電話番号:03-3478-0088

営業時間:11:00~21:00 *現在短縮営業中:11:00~20:00 (2021/11/1より当面の間)

定休日:年中無休













イベント「tokyovitamin x GUESS Originals」について

このコラボレーションを記念したイベントの第2弾が、2023年8月19日(土)に代官山Unit(東京、渋谷区)にて開催されます。tokyovitaminがキュレーションした日本を代表するアーティストが一堂に会するこのスペシャルイベントをお見逃しなく!



【tokyovitamin x GUESS Originals】イベント概要

2023年8月19日(土)



代官山Unit & Saloon 東京都渋谷区恵比寿西1-34-17 ザ・ハウスビル

https://www.unit-tokyo.com/



Open 11pm / Door ¥2000



出演:kZm / YOUNG COCO / ZELOOPERZ / GRACE AIMI / GLIIICO / KONA ROSE / CASHKARII



DJ : VICK / LB3 / VLOT / NASTHUG / FOOLISH MAN / AGNES KRUEL / VLOQEE / BOBBY YAMAMOTO







About Guess?

1981年設立、ジーンズ会社としてスタートしたGUESSは、アパレル、デニム、ハンドバッグ、時計、シューズ、そしてその他消費者向け製品のデザインから小売、卸売、ライセンス事業まで行うグローバル・ライフスタイル・ブランドへと成長しました。 GUESS製品は、世界中のGUESSストアや有名百貨店、専門店を通じて販売されており、2023年1月28日時点で、アメリカ、ヨーロッパ、アジアで直営店1,046店舗、世界約100か国でライセンス・パートナー/代理店により562店舗が展開されています。



About GUESS Originals



Powered by the past, improved by the future.(過去からパワーを得て、未来へ発展していく)。GUESS Originals はフィットとファブリックを現代へアップデートしながら、ヘリテージにインスパイアされたラインです。



About tokyovitamin

東京を拠点とする国際的レーベル。イベントの主催やミックスラジオから始まりDJ、プロデューサー、A&Rなど国内を中心に海外でも様々な形でアーティストとプロジェクトを実現。コミュニティ内のアーティストが参加したコンピレーション・アルバムVitamin Blue (2020)とVitamin Yellow (2021)をリリース。イベントで友人用に作成したTシャツから始まったブランドとしても知られており、若い世代を中心に支持を拡大し、現在では海外からも注目されている。Verdy、Hysteric Glamour,、Union、Spotify、Boiler Room、Glo Gangなどともコラボレーションをリリース。



