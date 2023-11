[横須賀市]

~横須賀市内で秋季トレーニングを開催中~



神奈川県横須賀市(市長:上地 克明)では、横浜DeNAベイスターズ(以下、同球団)の秋季トレーニングが横須賀スタジアムと同球団ファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」(いずれも夏島町)で実施されることに合わせ、同球団にご協力いただき、球場周辺地域の活性化を目的とした連携企画を開催します。

期間中は、横須賀スタジアム内野スタンドの無料開放も行なっています。応援している選手の練習風景を間近で見ることができる絶好のチャンスです。この機会にぜひご来場ください!

【市HP】https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2130/20231101.html

【同球団HP】https://www.baystars.co.jp/news/2023/10/1020_03.php







秋季トレーニングの概要





実施期間:2023年11月3日(金・祝)~11月18日(土)

うち、11月6日(月)、10日(金)、14日(火)は休養日

実施場所:横須賀スタジアム、DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA

観覧 :無料

【無料開放エリア】

・横須賀スタジアム内野スタンド

・DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA施設内一塁側観覧席

連携企画1 シールラリーキャンペーン





追浜地域の参加店舗で1回500円以上のお買い上げでシール1枚ゲット!

シールを2枚集めると抽選で選手の直筆サイン入りグッズが当たります!



【概要】

開催期間:2023年11月3日(金・祝)~11月18日(土)

※応募の受付は11月18日(土)19時まで

参加方法:

1.シールラリーの台紙を手に入れよう

【配布場所】

横須賀スタジアム、追浜行政センター、参加店舗

【ダウンロード版】

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2130/

documents/seal_rally_11_2.pdf



2.追浜地域の参加店舗において、1回500円以上のお会計でシールを1枚ゲット



3.シールを2枚集め、台紙のシール貼り、横須賀スタジアムに設

置してある応募箱へ投函(9時~19時)



参加店舗数:42店舗(11月1日現在)



連携企画2 ふれあいデー





選手とのキャッチボール体験や写真撮影会など、選手と直接ふれあえる特別な一日をお届けします。

【概要】

開催日:2023年11月11日(土)

開催場所:横須賀スタジアム

詳細は当日横須賀スタジアムのビジョンにてご案内します。



「選手とのふれあいキャッチボール」

開催時間:練習終了30分後から30分間程度(予定)

※運動靴を着用の上ご参加ください。ヒールのある靴、スパイク等のお履き物、サンダル(クロックスやマジックテープ付きサンダル等を含む)などでのグラウンドへの入場は禁止となります。

※雨天時等の諸事情により中止の場合は、急遽イベントを中止する場合がございます。



「選手との写真撮影会」

定員:最大30名(当選券お持ちの方含め1グループ最大4名様まで一緒に撮影に参加できます。)



開催時間

参加券配布(当日抽選開始時間)・・・15時00分開始(予定)

イベント実施時間・・・練習終了30分後から15分間程度(予定)

※参加券配布時間は、当日の混雑状況により早まる場合もございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-17:16)