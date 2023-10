[学校法人アジア学院]

アジア学院収穫感謝の日本日開催。

今年のHTCは、コロナが明けて久しぶりに人数制限なしで開催されます。

テーマ:「Live・Work・Laugh Together! 共生・共働・共笑」

多国籍オーガニック料理の販売/収穫感謝礼拝/多文化ステージ/展示/ゲーム/バザーなどなど、様々なイベントが行われる予定です。

収穫の喜びを一緒に祝います!



アジア学院クラウドファンディング100万円到達しました!

今回のクラウドファンディングも終了の10月31日まで、あと20日を切りました。

今日HTC(収穫感謝の日)から、後半折り返しスタート!!

皆さんの応援が必要です。伴走よろしくお願いします!!

https://readyfor.jp/projects/ari



アジア学院クラファンは現在、10月31日までに300万円の達成を目指し、アジア学院で学ぶアジア・アフリカ・中南米からの農村リーダーたちに、より充実したリーダーシップを学ぶ環境を届けるべく、挑戦を続けています。

早くもあと残り17日、100%達成するまで応援ください。



Today is ARI HTC (Harvest Thanksgiving Celebration).

For the first time since the pandemic, we will host HTC with no limits on entry -- all are welcome!

Theme: LIVE・WORK・LAUGH TOGETHER!

There will be a multinational organic food sale, harvest thanksgiving service, multicultural stage, exhibition, games, a bazaar, and much more.

We will celebrate the joy of the harvest together!

Date: October 14 (Saturday) Time: 09:30 - 16:00 (doors will open at 09:00)

Venue: Asian Rural Institute (442-1 Tsukinukizawa, Nasushiobara, Tochigi)

Admission: Free (meal tickets will be sold)

Please take note of the following:

- The Worship Service will start at 9:30, while Food / Bazaar etc. will commence at 11:00

- Shuttle bus services will be available Departure from Nasushiobara Sta. West Exit (bus rotary): 09:05, Departure from ARI: 15:30

- Parking: Tsukinukizawa Elementary School (tentative), Please bring your own tableware to enjoy your meal



Crowdfunding in Japanese has reached 1 million yen in support! Thank you!

If you can't read Japanese, our Crowdfunding for English speakers is supporting travel expenses for rural leaders from Asia, Africa, and Latin America learning at ARI. Please join us.

Global Giving: https://goto.gg/60943







