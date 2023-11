[Dreame Technology Japan株式会社]

2023年11月23日、高速デジタルモーター性能世界トップクラス、急成長を遂げる家庭用床掃除機の総合メーカーDreame Technologyの日本支社であるドリーミーテクノロジージャパン株式会社(東京都大田区/代表取締役社長 高野亮子)は、【DREAME公式ヤフー店】のオープンを記念し、11月22日(水)から12月1日(金)まで、ヤフーショッピングでは期間限定の「DREAME公式ヤフー店オープン記念セール」を開催いたします。







DREAME公式ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/)



日々の掃除ラクラク、隅々までピカピカ。忙しい毎日の中で「掃除にはできるだけ時間をかけたくない」、「面倒な掃除を少しでも簡単に済ませたい」なら、ぜひDreameの掃除機をフル活用しましょう。DreameBot L20 Ultra Completeを始めとするロボット掃除機は、ゴミ収集、水拭き、モップ洗浄・乾燥が全自動、最大80日間お手入れ不要です。Dreame H12 Proを始めとする水拭き掃除機は除菌モードを搭載し、固形物・液体などを吸引しながら、同時に水拭きを行います。手間をかけずに、家全体のキレイを長く維持できます。



この度、DREAME公式ヤフー店では今年発売された全ての商品からじっくりとお選びいただけます。なお、最大37%OFF、約68,000円以上の割引をご用意しました。期間限定のイベントですので、気になる商品はお早目にお買い求めください!



【セール概要】

■店舗名:DREAME公式ヤフー店

■店舗URL:https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/

■期間:11月22日(水)0:00~12月1日(金)23:59

■対象商品:店舗内全商品

■割引率:10~37%OFF



【おすすめ商品】



●DreameBot L20 Ultra Complete

5way全自動クリーニングステーションを付き、世界初*のモップエクステンド(TM)技術が搭載されたDreame(ドリーミー)2023年の最も先進的な一体型ロボット掃除機で、各国際メデイアから「Best of IFA」、『家電批評12月号』のロボット掃除機最高評点を獲得してBest Buy of the Year2023を受賞したDreame最高峰の商品です。

商品ページ:https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/6976233671574.html





●DreameBot L10s Ultra DreameBot

L10s Ultraは全自動クリーニングステーションを搭載し、水拭きへの給水、モップの自動洗浄・熱風乾燥、ゴミの自動収集など全ての掃除工程を全自動で実施します!家電批評9月号にてロボット掃除機水拭き部門「ベストバイ」を受賞しました。

商品ページ:https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/6973734683860.html





●DreameBot D10 Plus

欧州で売れ筋ランキング1位※の自動ゴミ収集・水拭きロボット掃除機。LDS(Laser Distance Sensor)による高精度マッピングと正確なナビゲーションで、壁や家具をよけながら、効率的に部屋の隅々まで掃除できます。※2022年6月にフランス、イタリア、スペインのAmazonで新製品ロボット掃除機、売れ筋ランキング1位。

商品ページ:https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/6973734687981.html





●DreameBot D10s DreameBot

D10sは5,000Paの強い吸引力があり、カーペットにも多用途ゴム製ブラシが奥深く入り込み、ほこりをかき出します。水タンクとモップを搭載し、吸引だけでなく水拭きにも対応でき、汚れの種類に合わせて3段階の水量調節が可能です。

商品ページ:https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/6973734687806.html





●Dreame H12 Core水拭き掃除機

Dreame H12 Core水拭き掃除機は固形物・液体などを吸引しながら、同時に水拭きを行います。お茶をこぼした畳、油汚れがひどい台所、お菓子クズやジュースで散らかった子供の部屋やペットの毛や排泄物のあるエリアの掃除にも便利です。

商品ページ:https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/6973734687882.html



その他Dreame製品は「DREAME公式ヤフー店」をご覧ください。



▽Dreame Technologyについて

2017年に設立された革新的なコンシューマー製品メーカーのDreame Technologyは、「ハイテクノロジーを、もっと毎日の生活へ」というビジョンのもと、ハイテクノロジーのスマート掃除機をはじめとしたスマート家電の研究開発、製造、販売を行うグローバル企業です。中国理系トップ大学トップ「清華大学」出身のFounder & CEO俞浩(YU HAO)によって設立されました。 現在、中国、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界120以上の国と地域で展開。日本においてはスマート家電ブランドとして、水拭き掃除機、ロボット掃除機、スティック型コードレス掃除機などの製品を通して皆様に、ハイテクノロジーが自然に溶け込んだ日常生活をご提案して参ります。ドリーミーの強みは業界トップの高速デジタルモーター技術をはじめ、流体力学、SLAM(リアルタイム位置検知及びマッピング)アルゴリズムなど数々の領域における高い技術力です。 これを実現するため全社員の7割以上を研究開発人材としており、年間に投じる研究開発への投資費比率は約10%に達するなど、業界水準をはるかに上回るレベルで、研究開発に力を入れています。また2023年10月13日時点で世界中で4,209件の特許を取得していることも、ドリーミーの技術力を証明しています。



▽日本市場での展開について

Dreame Technology Japanは2023年2月、自動ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機DreameBot D10PlusをAmazon.co.jpで発売し、日本市場に本格参入しました。同年6月にはオフラインでの販売チャンネルの開拓を行い、大手家電量販店ビックカメラ/コジマにて、上位モデルのロボット掃除機DreameBot L10sUltraと全く新しいコンセプトの水拭き掃除機H12Proの販売をスタートさせました。さらに10月には、今秋のドイツのIFA展示会で多くのメディアから「Best of IFA」、家電批評からBEST BUY OF THE YEAR 2023に選ばれた最上位モデルロボット掃除機L20 Ultra Completeを発売しました。今後もさらなるハイエンドモデルの投入を予定しているほか、日本中を驚かすような最先端テクノロジー製品をリリースしていきます。



●公式日本語サイト: https://www.dreametech.jp/

●公式X(旧Twitter): https://twitter.com/dreamejapan

●公式Instagram(日本語): https://www.instagram.com/dreametech_japan

●公式YouTube(英語): https://www.youtube.com/@DreameTech/featured

●Amazon公式ショップ:https://www.amazon.co.jp/stores/Dreame/page/C5D4DE36-91CB-4F06-AC9B-EB5B00B81D9E?ref_=ast_bln

●DREAME公式ヤフー店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/



