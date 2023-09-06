経済成長率 年平均7％のカンボジアから世界市場に焦点を向け！…
［翔設計］
-アジア圏における業務の拡大および人材活用を目指す-
「楽しさと共に創り続ける」を理念とする建築総合コンサルタント企業の株式会社翔設計（本社：東京都渋谷区、代表取締役 貴船美彦、以下 翔設計）は、アジア圏における業務の拡大および人材の活用を目指してカンボジア プノンペンに支店を2023年10月1日に開設いたします。また、開設に伴う説明会およびレセプションをプノンペン市内にて2023年9月29日に開催いたします。
プノンペン支店開設の大きな目的として、
１. 建築総合コンサルタント企業として約40年の実績を基盤とし、アジア圏に進出することで
グローバル企業として革新し続けること
２. 日本とカンボジアの平和と友好の象徴として設立された“ひろしまハウス（プノンペン）”※１を
活動の拠点とし、文化を通じた社会とのつながりから生まれる人々の交流や、情報収集を中心とするHUBとなることを掲げています。
昨今、戦争やウィルスの拡大等が大きく影響し、インフレや円安による国内経済の不調など、社会状況は急速に変化しています。
翔設計は、生存戦略を見直し、日本国内のとどまらず世界市場に焦点を向ける重要性を認識し、ASEAN・東南アジアへの足掛かりとしてカンボジアに進出いたします。
図１：出典 INTERNATIONAL MONETARY FUND, 図２：出典 Population Pyramid.net
World Economic Outlook Database,October 2018
日本国内の建設市場は、1992年のピーク以降、長期的に低迷しておりますが※2、アジア市場は日本の3倍と大きく成長しています。※3
特に、カンボジアの経済成長率は、年平均で７％※4、平均年齢25歳※5という若い国であり、この先60年にわたる生産年齢人口の増加による人材の供給など、大きなポテンシャルを秘めています。
また、カンボジアは政権移行が行われ大きな発展を目指した転換期を迎えています。
翔設計は、建築総合コンサルタント企業として40年の経験と知識を活かし、カンボジア王国の発展に寄与するため業務を推進してまいります。
※1 “ひろしまハウス”とは、カンボジアの首都プノンペンにあるウナローム寺院に、広島とカンボジアの平和と友好を祈念して2006年に建てられました。現在、貧困家庭の児童を対象に無償で教育と給食の支援をしています。
※2 出典：国土交通省「建設産業の現状と課題」
※3 出典：国土交通省「建設産業の現状と課題」
※4 出典：INTERNATIONAL MONETARY FUND, World Economic Outlook Database, October 2018
※5 出典：Population Pyramid.net
【翔設計プノンペン支店開設 説明会＆レセプション】
日時：2023年9月29日（金） 17時～20時
場所：Chhay Villa 13 St. 63 BT, Phnom Penh
内容：プノンペン支店開設に伴う説明（翔設計）
◆株式会社翔設計 プノンペン支店
開設日：2023年10月1日
支店名：株式会社翔設計 プノンペン支店 / Phnom Penh Branch Office
支店長 尾形雄樹 / Manager Yuki Ogata
所在地：Hiroshima House
Onalom Pagoda, St.13, Sangkat Chey Comneas Khan Doun Penh,
Phnom Penh Camnodia
業務内容：1.新築建物の建築・設備・構造に係る業務
2.土地・建物・空間・地域コンサルティング
3.マンション総合コンサルティング
4.既存建物の建築に係る業務
5.既存建物の設備（機械・電気）に係る業務
6.既存建物の構造・防災に係る業務
Eメール：phnom@sho-sekkei.co.jp
◆株式会社翔設計について https://www.sho-sekkei.co.jp/
会社名：株式会社翔設計
代表取締役：貴船 美彦
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-15鈴福ビル
※本社ビル建替えにつき移転中
業務内容：1.新築建物の建築・設備・構造に係る業務
2.土地・建物・空間・地域コンサルティング
3.マンション総合コンサルティング
4.既存建物の建築に係る業務
5.既存建物の設備（機械・電気）に係る業務
6.既存建物の構造・防災に係る業務
※記載されている団体名、会社名及びサービス名は、各団体、各社の商標または登録商標、および著作物です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/06-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
「パーソナルデータ規制の新潮流と生まれる新技術・サービス」と題して、株式会社DataSign 代表取締役社長 太田 祐一氏によるセミナーを2023年10月6日（金）に開催!!(09/06 18:46)
超人気店「ベーカリー ペニーレイン」9月15日・16日出店決定！ 『浦和レッズ×パンのフェス2023 in 埼玉スタジアム２〇〇２』出店パン屋さんは全37店(09/06 18:46)
ノブコブ吉村の合コン番組がお蔵入りの危機！緊急裁判で… 「ノブコブ吉村のラブヶ原」(09/06 18:46)
ナイジェリア：10年で1,000億ドルの経済損失紛争の影響、新報告書示す【プレスリリース】(09/06 18:46)
『スポGOMI ワールドカップ 2023 奈良 STAGE』開催 会社の同僚チーム「Teru-chans」が優勝！拾ったごみの量は3.88kg(09/06 18:46)
そごう千葉店に食のＯＭＯストア誕生(09/06 18:46)
2023年8月パート・アルバイトの募集時平均時給 東日本エリアの平均時給は1,210円、西日本エリアの平均時給は1,190円、東日本エリア「製造関連・ドライバー職」は集計開始以来過去最高の1,172円(09/06 18:46)
中小機構「水曜日のEC無敵塾」全8回がスタート！毎週水曜日に、EC活用を体系的に学べる無料オンラインセミナーを開催(09/06 18:46)
凸版印刷・BPS・Lentrance・東京書籍・帝国書院・啓林館、デジタル教科書の活用促進に向けて「こども未来教育協議会」を設立(09/06 18:46)
プロ人材サービス みらいワークスと業務提携 都市部の副業プロ人材 × 観光領域で、地域の課題解決へ(09/06 18:46)
関西エリア初！高島屋 大阪店・京都店の「大北海道展」の支払いにふるさと納税払い「チョイスPay」が登場(09/06 18:46)
ここでしか体験できない 未来につながる文化・自然を感じる新たな旅 JTB国内旅行キャンペーン「日本の旬アドベンチャーツーリズム」10月よりスタート(09/06 18:46)
【東京ステーションホテル】英国ブランド「グローブ・トロッター」社製 ホテルオリジナルスーツケースの販売決定(09/06 18:46)
【教員採用試験】無料オンライン講座「自治体別 過去問分析セミナー」を2023年10～11月に開催！(09/06 18:46)
企業の本社 「脱首都圏」 減速 1-6月は8社の「転出超過」、22年から大幅減(09/06 18:46)
Ｓｋｙ株式会社が、文化放送キャリアパートナーズ「2024年入社希望者 就職ブランドランキング調査（後半）」において総合19位、「通信・IT・ソフトウェア」部門1位に選出されました(09/06 18:46)
【名古屋市中区・久屋大通公園】エロイーズカフェOPEN3周年記念！セットドリンク300円OFFクーポン配布中｜エロイーズカフェ名古屋店(09/06 18:46)
【JPIセミナー】大阪府箕面市 上島 一彦 市長 が熱く語る「鉄道 ”北大阪急行線” 延伸で加速させるまちづくり」10月27日(金)＜大阪開催＞(09/06 18:46)
「はじめよう！オフピーク定期券」キャンペーンを開催します～JR東日本は新しい通勤スタイルを提案していきます～(09/06 18:46)
Salesforce連携 オンライン個別相談会＜好評につき期間延長！＞(09/06 18:46)
「Orient Star」から「Moving Blue～世界をつなぐ感動の⻘～」シリーズ第4 弾(09/06 18:46)
「Orient Star」からチタンで進化させた新モデル『M42 ダイバー1964 2ndエディション F6 デイト 200m チタン』登場(09/06 18:46)
世界最速！「たべっ子どうぶつ」×『ONE PIECE』コラボ第2弾グッズが、9月9日(土)より横浜・『たべっ子どうぶつLAND』で先行発売決定！(09/06 18:46)
1,000億円のグリーンボンド発行 サステナブルファイナンス累計7,000億円超(09/06 18:46)
≪お知らせ≫【2023年8月29日養老町特産ブランドHP掲載の詳細情報】E1 名神 養老 SA（下り）にて「養老町特産品販売会」を開催します(09/06 18:46)
日本最大級の技術者向けイベント「PHPカンファレンス2023」に初協賛(09/06 18:46)
ChatGPT 機能「バーチャルフレンド」搭載の位置情報アプリ「Palmap(R)」を、提供開始(09/06 18:46)
朝の忙しい時間に、熱湯を白湯に適した温度に下げる「ON℃ZONE白湯専科マグカップ」を発売(09/06 18:46)
“はちみつと一緒に愉しむ”新コンセプトのコーヒー「Cafe Mel」「ジップス シングルサーブ Cafe Mel」を９月１３日（水）より発売(09/06 18:46)
「NoMaps2023」出展のお知らせ(09/06 18:46)