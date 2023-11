[株式会社K-ブランドオフ]

会員登録&査定するだけでJCBギフトカード1,000円分プレゼント。さらに買取成立金額に応じてJCBギフトカードを最大4,000円分プレゼントいたします。



中古ブランド品のバッグ・時計・宝飾品などを扱うブランドリユースシェアNo.1(※)のコメ兵ホールディングスグループの一翼である株式会社K-ブランドオフ(石川県金沢市)は、福岡県福岡市にFC24店舗目となる「BRAND OFF 買取専門 TSUTAYA和白店」をオープンいたします。



TSUTAYA和白店の出店について





K-ブランドオフではスピードとキャッシュフローを重視した拡大戦略として、「地域密着・地域一番店」を目指しています。

今回出店するTSUTAYA和白店は、福岡市東区和白495号線沿い、TSUTAYA和白店内に店舗があります。

広い駐車場とおしゃれな雰囲気の店内、豊富な品揃えが人気で、店内にはカフェも併設されており、老若男女を問わず、多くのお客様が利用されています。



BRAND OFF 買取専門店とは





ブランド品のバッグ、時計、ジュエリー、宝石・貴金属、衣料のブランド買取専門店として全国展開中です。店舗での買取以外にも、ご自宅に伺う訪問買取や遠方からの宅配買取など、お客様のニーズに合った買取方法が選べます。買取専門店でありながら、オンラインストアから豊富なブランド品を店舗に「お取り寄せ(※)」をすることにより、実際に見て触れて購入することができます。

(※TSUTAYA和白店は、11月11日よりお取り寄せ開始)



「お取り寄せ」とは、お近くの店舗で実物商品を確認後にご購入判断頂けるサービスです。

(実物商品を確認頂いた後の購入キャンセルも可能で、商品代金以外は一切費用はかかりません。)

https://www.brandoff-store.com/guide/item_guide/inquery.html



BRAND OFF 買取専門 TSUTAYA和白店 概要

加盟契約者:株式会社ビコムMCI

開業日 :2023年11月11日(土)

店舗所在地:福岡県福岡市東区和白2丁目11−35

営業時間 :10:00~19:00

定休日 :第2・第4木曜日

買取品目 :バッグ/財布・小物/時計/ジュエリー・貴金属・宝石/一部ブランド衣料

https://kaitori.brandoff.co.jp/shop/kyushu-okinawa/fukuoka/14941



加盟オーナー様からのコメント





新しい高価買取サービスを始めるにあたりオーナーとしては、もちろん地域一番に愛され利用もされるブランド品や時計・貴金属の買取専門店になりたいと思っております。

私たちの接客サービスを通じて、お客様には素晴らしい体験価値をお届けしたい。その為にはお客様の大切なお品物を親身になって査定し、適正でかつご満足頂ける価格をもって、最後は笑顔になって帰って頂きたいところです。

その結果、ブランドオフという買取専門店が九州の地にも馴染み、買取と言えばブランドオフだねとなるようにしたいと思っております。



オープニング記念企画(なくなり次第終了)





会員登録&査定するだけでJCBギフトカード1,000円分プレゼント

さらに買取成立金額に応じて、JCBギフトカード最大4,000円分プレゼント

※12月最終営業日まで、先着順なくなり次第終了。査定額1万円以上に限ります。







株式会社K-ブランドオフ 会社概要





1993年創業の株式会社K-ブランドオフ(ケーブランドオフ、K-Brand Off Co.,Ltd.)は、石川県金沢市に本社を置き、ブランドリユースシェアNo.1のコメ兵ホールディングスグループの100%子会社としてラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取を行う「BRAND OFF」や古物商向けオークション事業である「JBA」を展開。

「BRAND OFF」は、日本国内にとどまらず、現地子会社を通じて香港・台湾にも店舗展開しています。



会 社 名 : 株式会社K-ブランドオフ

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 石川県金沢市新神田2丁目5番17号

U R L : https://www.brandoff.co.jp/

事業内容 :ラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取・卸売事業ならびに国内外通信販売事業、古物商向けオークション事業、質業



フランチャイズ本部

FC本部所在地:東京都千代田区鍛冶町1丁目9−16 丸石第2ビル

U R L :https://www.brandoff.co.jp/fc/



