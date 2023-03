[ChengDu Tian Yu Hi-Tech Limited Company]

モーター、ESC、プロペラ、モーターマウントを統合するパワーシステムは強度、シンプルさ、および簡単な取り付けのために作られています。





モーター・プロペラ・ESCおよびLEDが一体型になったユニット

ドローンの機体側にESCを搭載するスペースを作る必要がなく、配線もすっきりします。

ノイズ源になりがちなESCをフライトコントローラーから遠ざけることができるのもメリットです。



最大離陸重量説明:

HOBBYWING X6:20kg以下

HOBBYWING X9:30~40kg

HOBBYWING X11:60~80kg



よりスマートで互換性があり、完璧な電源システムを作成します

システムはインテリジェントにアップグレードされ、推進システムセットはよりスムーズに動作し、フライトコントローラーの互換性が向上します(多くのフライトコントローラーと組み合わせて使用できます)。ドローンがより安定に飛行できます。

LEDライトの色調整機能:ランプシェードを開き、ディップスイッチでLEDライトの色を調整します。



全体的な保護、モーター密閉設計、ESC完全ポッティング保護、そのコネクタプラグは防水耐腐食プラグインを採用し、全体的な保護レベルはIPX7に達することができます。雨、農薬、塩水噴霧、高温、砂、ほこりなどの農薬散布の過酷な環境に適応します。









