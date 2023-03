[株式会社NTTドコモ]

世界大会出場を目指した戦いが今年も始まる!2023年シーズンの年間スケジュールと大会構成を発表!!



株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が主催する『レインボーシックス シージ』(以下、R6S)の国内トップリーグ「X-MOMENT Rainbow Six Japan League 2023(以下、RJL 2023)」は、3年目となる2023年シーズンを3月18日(土)よりスタートし、試合内容をX-MOMENT公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/XMOMENT-esports)および、ユービーアイソフト株式会社のRainbow Six Siege公式Twitchチャンネル(https://www.twitch.tv/rainbow6jp)にて配信します。







昨年、新加入したKAWASAKI SCARZが年間優勝を飾り、強力な新世代の台頭を印象付けた「RJL 2022」。今シーズン「RJL 2023」の上位チームは世界大会である「Six Major」に直接進出するという立て付けに変更され、計8チームが世界に向けて激しいしのぎを削ります。





「RJL 2023」は3月18日(土)より開幕し、その戦いの模様はX-MOMENT公式YouTubeチャンネルおよびRainbow Six Siege公式Twitchチャンネルにて配信。「RJL 2023」は2シーズン制となり、Playoffを含む約50試合を半年間にわたって実施します。例年にない盛り上がりを見せるであろう、「RJL 2023」にご期待ください。





■ RJL2023 参加チーム

昨年度の入替戦を見事勝ち抜いた「NORTHEPTION」を新たに加え、以下の8チームが世界大会を目指します。









■ RJL2023 開幕配信概要

<配信日時>

Day 1:2023年3月18日(土)16時~

Day 2:2023年3月19日(日)16時~

※以降、土曜・日曜を中心とした配信スケジュールとなります。

※今後の配信予定はX-MOMENT公式ウェブサイト(https://x-moment.docomo.ne.jp/)、公式Twitter(https://twitter.com/XMOMENT_esports)にてお知らせいたします。





<配信チャンネル>

X-MOMENT公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/XMOMENT-esports

Rainbow Six Siege公式Twitchチャンネル:https://www.twitch.tv/rainbow6jp





■ RJL 2023 リーグ概要

<リーグ構成について>

計8チームにて行う「Group Stage」「Knock-out Stage」「Playoff」の流れを1Seasonとし、計2Season開催。各Season後に控える世界大会「Six Major」に参加する日本代表3チームを選出します。

Playoffでは、一般参加型トーナメントである「Six Major Open Qualifier」からの上位チームを交え、Six Majorに進出する日本代表3チームを決定します。









<大会スケジュールについて>

3月18日(土)の開幕を皮切りに、2023年5月に開催予定のSix Major出場をかけた戦い「Season1」が開催されます(Season2の日程は未定です)。

※日程については、変更の可能性がございます。









リーグの詳細は、X-MOMENT公式ウェブサイトの以下のページにも掲載しています。

https://x-moment.docomo.ne.jp/r6s/rjl/news/rjl2023_1/





■ X-MOMENTとは

「X-MOMENT(エックスモーメント)」は、eスポーツ事業へ参入したNTTドコモが2021年1月に設立し、運営を行っているeスポーツリーグブランドです。選手やチームだけでなく、ファン、そしてパートナー企業やゲーム会社も一体となって心揺さぶる“瞬間”を“重ねる”ことで熱狂を広げ、世界レベルの選手を日本から輩出したいという想いが、ネーミングの由来となっています。



公式サイト:https://x-moment.docomo.ne.jp

公式Twitter:https://twitter.com/xmoment_esports

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/XMOMENT-esports



■ Rainbow Six Siege国内トップリーグ「X-MOMENT Rainbow Six Siege Japan League(RJL)」とは

「RJL 2023」はプロチームが参加するRainbow Six Siegeの1部リーグです。昨シーズンでの上位獲得および入替戦を勝ち抜いたチームが参加し、世界大会への出場を目指します。また、誰もが参加できるオープン大会「Six Major Open Qualifier」で上位を獲得することにより、「RJL 2023 プレーオフ」に参加することができます。





「レインボーシックス シージ」観戦ガイド:https://www.youtube.com/watch?v=ib_B-Tk_9iQ

















企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-21:40)