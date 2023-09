[株式会社MIK]

<コスフェスでも大盛況!>ファッションやデートのシーンにあわせて選べる全6色!



韓国コスメの卸を行う株式会社MIK(東京都中央区)が日本正規代理店を務める「ALL MY THINGS(オールマイシングス)」トゥルービューティシリーズから、女神降臨コスメの第二弾、『KISS LIP PLUMPER(キスリッププランパー)』が登場しました。







ジュギョンちゃんになれちゃう!1WEEK LIP PLUMPER







ファッションのように唇をデイリーでチョイスできる全6種類。ひと塗りで高発色・しっかり長持ちし、うるツヤ感にこだわっているので、簡単にガラス玉リップに。まるで女神降臨の主人公・ジュギョンちゃんのリップのようにボリューミーでぷっくり、存在感のある唇に仕上がります。



製品概要







製品名:ALL MY THINGS TRUE BEAUTY KISS LIP PLUMPER(オールマイシングス トゥルービューティ キス リッププランパー)

色名:6色



予定にあわせて毎日、私の唇を彩る





#01 Picnic(ピクニック) ピクニックにぴったりなコーラルオレンジ

#02 Teatime(ティータイム)ティータイムのためのチェエリーピンク

#03 Weekend(ウィークエンド)週末が待ち遠しくなるストロベリーピンク

#04 Dayoff(デイオフ)スペシャルな休暇のグレープレッド

#05 Girlsnight(ガールズナイト)女子会の主人公になれちゃうオーロラベース

#06 Everyday(エブリデイ)毎日の女神降臨のためのクリアベース

発売日:2023年9月9日(土)

価格:1,650円(税込)

取扱店:全国ロフト、PLAZAなどのバラエティストア、Web

※ロフト先行発売、順次バラエティストア、ドラッグストアにて販売予定



保湿力に優れながらもべた付かない、ぷっくりリップに





●3つのぷっくり成分

ボルフェリン※、カプサイシン※、ジンジャーオイル※を配合

●3つの保湿成分

ホホバオイル※、ザクロ花エキス※、ダイズオイル※

※配合目的:皮膚コンディショニング剤として



唇の保湿のためのこだわり成分配合。乾燥の原因による皮むけや縦じわを防ぎ、ショウガ根エキスが、唇にハリと潤いを与え、ぷるんとしたガラス玉リップを作ります。

チップは唇にフィットしやすいバレーシューズ型を採用。塗りやすさも特徴のひとつです。

EVE VEGAN認証





ALL MY THINGSは、環境と持続可能性を考慮するフランスのEVE VEGANからヴィーガン認証を取得した製品を扱っています。







2023年4月に発売した女神降臨コスメ第一弾、True Beauty Lip Tint(トゥルービューティリップティント)と重ね付けすることで、この秋冬人気の濃密ながらも潤うリップに。



ロフト コスメフェスティバル 2023AW-1st-は大盛況!





2023年9月9日(土)に開催された、ロフト コスメフェスティバル 2023SAW-1st-では、たくさんのインフルエンサー様にご来場いただき大盛況となりました。















「1番テンション上がった!」「グラデリップによさそう!」の声





ロフト コスメフェスティバル 2023AW-1st-にご来場いただいたインフルエンサー様からは、「アニメで女神降臨を見ていて好きだったので、コラボ商品は嬉しいです。可愛くて1番テンションが上がりました。」、「発色がコントロールできるので、グラデリップによさそう!」、「塗った瞬間ぷるっぷるになった!」といった声をいただきました。



ALL MY THINGSブランド概要









韓国最大のビューティープラットフォームPOWDER ROOMから誕生した化粧品会社「アッセンブルビューティー」が立ち上げたブランド“ALL MY THINGS“。

365万人のユーザーが投稿する口コミを分析し、女性の「こんなものが欲しい!」「こんな女性になりたい!」を実現しています。

ALL MY THINGSは既に世界的に人気を得ており、2022年の販売実績の結果、2023 AMAZON TOP BRAND AWARD [ROOKIE]部門にノミネートされ、今後のシリーズにも期待が寄せられています。

株式会社MIKはALL MY THINGSの日本市場における総販売代理店です。

オフライン・オンラインともに販売店を広げており、より多くのお客様に手に取っていただけるよう、トータルマーケティングを行っていきます。



