［株式会社TREASURY］

クラウド型電子契約サービス「Great Sign（グレートサイン）」や、インターネットを利用した非対面完結の本人確認サービス「Great eKYC」を開発・提供する株式会社TREASURY（東京都渋谷区、代表取締役：山下 誠路 以下当社）は11月21日、税理士法人等と共催で士業向けの情報交換・交流フォーラム「Professional Future Forum 2023」を開催致します。







開催の背景





加速し続けるビジネスの発展の中で起きた新型コロナウイルスの感染拡大、国際情勢の変動は世界規模でかつてない程の影響を及ぼしています。本フォーラムは、この大きな変革期を共に乗り越えるべく、法務・税務・会計に携わる方々向けに、業界動向の把握や他士業との相互理解、関連企業との認識の共有を図ることを目的に企画致しました。

当日はオフライン形式のみでの開催を予定しており、士業事務所や士業向けのサービス会社などによるブース出展のほか、業界で活躍中の先生方の講演を予定しております。士業の今後の未来を語り合う貴重な情報交換・交流の場として、ぜひお役立てください。



開催目的





・士業業界の今後の展望、動向についての情報を共有する

・今後の変化に対応していくための他士業連携の強化を目的とした交流

・多様化するニーズに対応する為の関連企業からの最新情報の獲得、提携等の検討



開催概要





・日時 令和５年11月21日 9：50～18：00（受付開始9：30～）

・場所 JPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 KITTE 4階）

・アクセス JR東京駅より徒歩約1分／丸の内線東京駅地下道 直結

・対象 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、法務・税務・会計に関連する企業担当者様

・定員 来場参加：300名

・参加費 来場参加：6,600円／名(※来場特典あり)

・お申込み https://professionalfutureforum.com/form/

・主催（7社）

司法書士法人トリニティグループ （https://trinity-group.jp/company/）

アイユーコンサルティンググループ （https://bs.taxlawyer328.jp/）

株式会社TREASURY （https://treasury.jp/）

南青山アドバイザリーグループ （https://minami-aoyama.jp/）

助成金制度推進センター (https://sppo.jp/)





講演スケジュール





【基調講演】10:05-11:00

「専門家が見る、今後の士業業界に訪れる変化と動向」

登壇者 袖山 喜久造氏（SKJコンサルティング合同会社）・宮内 宏氏

【パネルディスカッション】11:00-12:00

「ついに！幕開けしたWEB3.0時代、士業価値を高める衝撃的な理由とは！～現場最前線の士業が語る未来を大公開～」

パネラー 竹ヶ原 圭吾 会計士 コインチェックCFO

矢崎 誠一 税理士 税理士法人矢崎会計事務所

太刀掛 祐一 弁護士 美並・太刀掛法律事務所

植田 麻友 司法書士 司法書士事務所May

林 雄次 社労士 はやし総合支援事務所

ファシリテーター

笹 圭吾 税理士 株式会社REBFLEET/REBFLEET税理士事務所



【午後の部】

●A会場

13:00-15:50 「デジタル化とDXの理解の違いが企業存続の明暗を分ける~世界有数の企業が取り組んだDXの成功事例と失敗事例による教訓~」

【登壇者】黒瀬 啓介氏（株式会社EDAHA）

14:00-14:50 「新事業開発のための知財戦略と標準化戦略」

【登壇者】齋藤 拓也氏（正林国際特許商標事務所）

15:00-15:50 「新しい士業間連携で実現する単価・生産性アップ」

【登壇者】久野 勝也氏（社労士法人とうかい）

16:00-16:50 「離職率5％以下！創業10年で10拠点・130名超の組織づくり大公開」

【登壇者】出川氏（アイユーコンサルティング）



●B会場

13:00-15:50 「経営支援・顧客満足度アップに大人気の助成金活用のおすすめ」

【登壇者】藤田 剛氏（株式会社ユニプラス）

14:00-14:50 「決算書が良くなり、手取り収入が増える「法人クレジットカード活用方法」」

【登壇者】花田 敬氏（法人クレジットカード相談士協会）

15:00-15:50 「アメリカ不動産セミナー」

【登壇者】齋藤 新氏（OPEN HOUSE）

16:00-16:50 「近日公開」



●C会場

113:00-15:50 「人的資本経営を推進する新しい報酬制度『エンゲージメントストック』」

【登壇者】仙石 実氏（株式会社EDAHA）

14:00-14:50 「家族信託最前線！家族信託の「今」徹底解説セミナー」

【登壇者】梶原 隆央氏（トリニティ・テクノロジー株式会社）

15:00-15:50 「近日公開」



株式会社TREASURYについて





税務・法務に関連するITシステムコンサルティングを通じて、全国の士業事務所との連携により電子契約サービス「Great Sign」及びWeb本人確認サービス「Great eKYC」の導入拡大を進めてます。

Tech事業、不動産業界に特化したDXコンサルティング事業、SE人材の紹介・派遣業等の事業と多角的に展開し、今後はさらにAI開発、NFT ・ブロックチェーン開発、セキュリティコンサル、脆弱性診断などの分野にも取り組んで参ります。



会社概要





商号 ： 株式会社TREASURY

本社所在地： 東京都千代田区永田町2-4-11 FRIEND BUILDING 2階

代表者 ： 代表取締役 山下 誠路

設立 ： 1996年8月

資本金 ： 4億3,500万円

事業内容 ： 電子契約サービス「Great Sign」および非対面完結の本人確認サービス「Great eKYC」の開発・運営

URL ： https://treasury.jp/





＜本件に関するお問い合わせ＞

トレジャリーPR事務局

広報担当: 青木

03-4405-1333

promotion@treasury.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/13-15:46）