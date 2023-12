[テンセント]

世界的テクノロジー大手テンセントのクラウド事業であるテンセントクラウド(TencentCloud)は、セキュリティ保護とアクセラレーション機能などを統合したワンストップサービス「TencentCloud EdgeOne」を通じて、人気の世紀末タイムリバースRPG『リバース:1999』のセキュアな運用に貢献しています。



『リバース:1999』は、2023年10月26日に日本、韓国および英語圏で正式に配信されました。同ゲームは、中国のゲームメーカーBLUEPOCHが開発・運営するスマートフォンおよびPC向けゲームで、今年5月にまず中国本土向けにサービスを開始しました。



まるで映画のように重厚なストーリーと、様々な時代をリアルに描く芸術的でレトロなビジュアル、そして豪華声優陣が命を吹き込む個性豊かな登場人物たちにより、市場にあふれるゲームの中でもひときわ異彩を放っています。リリース1カ月前の時点で、予約注文数は600万件に達しました。海外版リリース初日には、米国、日本、韓国、英国、台湾など複数の地域でiOS版・Android版の無料ゲームアプリランキングの首位に立ちました。



リリース時のトラフィック急増や、頻繁なDDos攻撃などに対応するため、BLUEPOCH社は「TencentCloud EdgeOne」を導入し、最大限のセキュリティーと安定したゲーム運営を実現しました。



TencentCloud EdgeOneについて:Security, Reliability, Efficiency and Speed All in One - Tencent EdgeOne(https://edgeone.ai/)



EdgeOneはテンセントクラウドが世界で展開しているエッジノードをベースに、ドメイン名解析、インテリジェントアクセラレーション、DDoS攻撃防御(Anti-DDoS)/Rate-Limiting(CC)適応識別(頻度制御やトラフィック制御による悪意のあるアクセスへのブロック)/スマートWeb防護、エッジ計算などエッジコンピューティングの統合サービスを提供しています。ゲームクライアントの高速なダウンロードや高安定・低遅延のアクセスを保証することで、ユーザビリティの向上を支援します。



EdgeOneのリソースは世界70以上の国や地域に広がっており、ネットワーク全体の帯域幅は160Tbpsを超えています。また世界に2800以上のアクセラレーションノードを備えており、地域やキャリアをまたぐことで生じるアクセス品質低下の問題を効果的に改善できます。さらに、高性能のクラウドサービスや多彩なストレージプランを併用することで、トラフィック急増やリクエスト集中、大量アクセスなどにもスムーズに対応できます。今回は『リバース:1999』の配信に合わせ、EdgeOneが事前に十分な帯域幅を確保したため、リリース当日のアクセス殺到にも首尾よく対応でき、ゲームプレーヤーに高速で安定したダウンロード環境を確保しました。



また、EdgeOneは強力なセキュリティ保護能力を備えており、10Tbpsを超える保護帯域幅を提供し、攻撃を3秒以内に軽減でき、クリーンアップ効率が99.995%に達します。これによりネットワーク層、トランスポート層、アプリケーション層に関わるさまざまなDDos攻撃から効果的に保護することができます。ゲームのログインや決済、APIなどをEdgeOneの不正アクセス防止機能で保護し、DDos攻撃やCC攻撃を効果的に防ぎます。



新作ゲームが発売される際、セキュリティーホールを突いてユーザー情報を不正に盗んだり、高レベルプレーヤーのアカウントに不正アクセスしてアイテムを盗んだりするなど、ユーザーの権益を損なう不法行為が多く見られます。テンセントはセキュリティー脅威に関する情報収集能力と数百タイトルのゲームを保護してきた実績を生かし、数十に上るハッカー集団のIPアドレスを分析・特定して、セキュリティーポリシーに従って制限をかけることにより、『リバース:1999』のセキュリティーリスクを事前に回避することに成功しました。



現在、世界のモバイルゲーム業界は驚くような勢いで成長しており、業界内の競争も激しさを増しています。その中で成長を続けるためには、優れたユーザー体験と迅速な対応能力が重要になります。テンセントは大ヒットゲーム『王者栄耀(Honor of Kings)』などを世に送り出した世界屈指のゲームメーカーとして、クラウドコンピューティング事業の多年にわたる経験を結集し、豊富なゲームリソースやスキルを生かして、テンセントクラウドとゲーム業界をつなぐソリューションを作り上げました。そしてゲーム業界における多様なビジネスニーズに応えられるよう、急速に事業を拡大しています。日本市場においてもさまざまなお客様に高度なサービスを提供してまいりました。



