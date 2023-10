[A'alda Japan 株式会社]

日本で動物病院やペット施設を運営するA’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐 以下、A’alda)は、日本臨床獣医学フォーラム(JBVP)第25回年次大会2023の企業展示に初参加いたしました。





A’aldaは、「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurposeに、国内外において動物病院事業をはじめとする各種ペット関連事業(ヘルスケア事業・ライフスタイル事業)を展開しております。このたび、2023年9月23日(土)から24日(日)まで、ホテルニューオータニ東京で開催された日本臨床獣医学フォーラム(JBVP)第25回年次大会2023の企業展示会に初出展いたしました。







当日は、300人以上の方々に展示ブースにお越しいただき、心からの感謝を申し上げます。さらに、ブースを訪れた方々の中から240名にアンケート調査を実施し、業界内のニーズと関心事について貴重な洞察を得ることができましたので、その結果をご紹介させていただきます。



アンケートは、「理想の動物病院を実現するために求めている情報」というテーマで、獣医療従事者の職種別に関心事を調査しました。



回答者数:240名



職種別の関心事TOP3:

獣医師:1.スタッフの院内教育、2.臨床技術の向上、3.獣医師の採用強化

看護師:1.動物看護技術の向上、2.スタッフの労働環境の改善、3.スタッフの院内教育

獣医学生:1.スタッフの院内教育・臨床技術の向上、3.スタッフの労働環境の改善

看護学生:1.動物看護技術の向上、2.スタッフの労働環境の改善、3.スタッフの院内教育



特に「スタッフの院内教育」は、全ての職種において上位3位内にランクインしており、現代においてはオンラインセミナーなどの学びの機会がより手軽になったとしても、まだ多くの方が日常業務やスキル向上において、さらなる教育・学習の機会を求めていることが明らかになっています。



さらに、「スタッフの労働環境の改善」というテーマは、獣医師以外の職種からも提起され、人材不足やアナログで非効率な長時間労働、命を扱う緊迫した状況など、動物への愛情ややりがい、そして職務への深い責任や義務だけでは解決できない獣医療現場の課題が浮き彫りとなっています。



また、性別で分析すると、男性と女性で「スタッフの労働環境の改善」に対する関心の差が大きく見えてきます。年代別では、「飼い主様の集客」や「IT/デジタルを活用した運営改善」など、関心の差が出ている項目がいくつか見えてきました。アンケート結果の詳細はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。



今回の調査結果を踏まえ、A’aldaは「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」のPurposeの一環として、獣医療従事者に向き合い、獣医療業界の発展への貢献を目指し、以下のソリューションの提供・開発を進めてまいります。



Vet360 Prime:https://vet360prime.com/

YouTubeで配信している、技術向上と院内教育の推進のための教育チャンネル。すぐに役立つ現場での実際の症例を分かり易く解説。

PandA'aキャリア:https://pandaa-career.jp/

中村篤史監修の獣医師・動物看護師専門の人材紹介サービス。業界スペシャリストがアドバイザーとして在籍し、精度の高いマッチングで理想の人材をご紹介。採用の面から動物病院の運営をサポート。

PandA’aマーケティング:https://pandaa-marketing.jp/

新規顧客獲得・人材募集など、病院の課題解決のためのホームページ製作。低単価・短納期でホームページ制作・リニューアルをご提案。

A’alda Vet360(近日提供開始予定):

一元管理・使い易さ・柔軟な情報アクセスに注力して動物病院の運営を支援するクラウド型の”新しい電子カルテ”。予約、受付、診察・診療、会計の全業務をまとめてサポートして業務効率化を実現。





日本の動物医療業界全体の向上に貢献し、そして最終的にはペットと人間の共生による豊かな未来を築くために、A’aldaは挑戦し続けます。





■A’aldaについて

A’aldaは、「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurpose、「世界で最も影響力のあるAnimal Health Tech Companyになる」をVisionに掲げ、ペットの医療業界を基点にTechnologyを活用して、顧客体験の再定義、非連続的な成長を実現するAnimal Health Tech Companyです。アジア各国にて動物病院事業をはじめとして、各種ペット事業を展開しております。



■会社概要

会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



