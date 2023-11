[(株)Every Buddy]

11月25日(土)こんな経験初めて!「”最高”が一つになる瞬間」が、堺市・大泉緑地にて生まれました。



株式会社EveryBuddy(本社:大阪市、代表:松本恵/大橋優也)は、2023年11月25日(土)大阪府堺市にある大泉緑地の大芝生広場にて、1000人のバンドメンバーを募集し、みんなで同じ楽曲を一⻫に ”せーの” で演奏するイベント「千のRockYou!!(センノロッキュー)」を開催、課題曲を同時演奏した会場の様子を初公開しました。全国から集まったドラム、ベース、ギター、ボーカルなどメンバー約350名は、通常では考えられない人数での同時演奏のなか、初対面でありながら大勢の仲間と一体になる最高の瞬間に、会場全体が超熱狂の渦に包まれました。





【Webページ】https://everybuddy.site/sennorockyou



この日のイベントを通じて結成された1000人バンド「THE‰(ザ・パーミル)」



【開催概要】 イベント名:千のRockYou!!(センノロッキュー)

開催日時:2023年11月25日(土)10:00~17:30/本番演奏時間:14:00~14:30

開催場所:大泉緑地(大芝生広場)大阪府堺市

共 催:株式会社Every Buddy/大泉緑地指定管理グループ



本番~約30分の興奮と感動

本日午後1時30分頃、大泉緑地内にある大芝生広場に設置された演奏会場に、リハーサルを終えバンドメンバーと交流を深めていた、全国から集まったバンドメンバーが続々と集合。ステージにはホストバンド、そしてメンバー全員と会場を盛り上げるために指揮をとるアジテーターが隠しきれない緊張と興奮を顔に浮かべ登場しセッティングを行います。

そして今回セットリストの1曲目であるQUEENによる「WE WILL ROCK YOU」の始まりの合図、「ドンドン・パン」という足踏みと手拍子が会場に響き始めました。この瞬間のために集まった、普通ならバンドを組むことも、会うこともなかったかもしれない、それぞれの地域でそれぞれの生活をしていた人たち。普通ならもう手にとることもなかったかもしれない楽器を手にした人たち。それぞれの想いを胸に、今この瞬間、ひとつになろうと強く手を叩きます。



アジテーターの指揮により徐々に一体となっていく会場



パラパラとした手拍子は鼓動と共に重なり合い、やがて大きなリズムの渦となります。その様子を見てアジテーターの合図とともにドラムメンバーであるリズム隊の音が鳴り響き、満を持してギターメンバーが、まさにギターをかき鳴らし会場の熱気が最高潮に達したところでボーカルメンバーの力強い歌声が会場にとどろくなか、全員が一体となった演奏がスタートしました。



ドラムメンバーによる太鼓の音が鳴り響きリズムの渦ができていく



人にやさしく~TRAIN-TRAIN 音とともに胸に響く歌詞

午後2時頃スタートしたWE WILL ROCK YOU 演奏の熱狂の後、待ちに待ったというメンバーも多いTHE BLUE HEARTSの楽曲の演奏へと進みました。ストレートで胸を打つ歌詞が特徴ともいえるこの楽曲を大勢で、空の下で共に演奏する体験に、普段では見られないほどのたくさんの笑顔、そして涙しながらの人など。会場内の熱気は最高潮に達し、全員が一体となって弾き、叩き、歌い、踊り、予想もできない感情を顔に見せ、心の底からこの瞬間を楽しみました。



THE BLUE HEARTSの曲で感動の渦となる会場





【参加者(バンドメンバー)の声】

それぞれの参加への想い

●学生の時にロックが好きでバンドを組んで活動してました。最近はすっかりバンド活動からは遠ざかっていますが、このイベントを知り、もう一度ロックしてみたいと思い、募集しました。(60代男性/兵庫県)

●高校生の時にバンドをしていました。あれから30年経ちました。あの頃の気持ちに戻って演奏してみたいです。(50代男性/大阪府)

●友人が亡くなる前に、自分が昔使っていたギターを持っていてくれと形見分けしてくれました。それを思いっきり(下手ですけど)鳴らしてやりたいんです。(50代男性/愛知県)

●もう15年以上タンスに眠っているベースを弾くべき時が来たんだ、と。上手く演奏ができるかどうか、関係なくて、このイベントに参加するべき事になってしまってるんだな、と。何かに引き寄せられるように。(50代男性/兵庫県)

●自分の子供が大きくなり、音楽にも興味持ってくれました。学生時代やっていたドラムを演奏する姿を子供達に見せて、夢を広げてほしいと思っています。(40代男性/大阪府)

体験したメンバーのコメント

●「サイコーの日でした!来年も絶対やってください!」(40代男性/大阪府)

●「嫁と一緒に演奏できるなんて、ステキすぎる!」(30代男性/大阪府)

●「エグかった!ヤバかった!感動した!」(40代男性/大阪府)

●「高校ぶりにメンバーと音合わせた!楽しかった!来年またやろう!」(30代男性/大阪府)

●「集めてこれなかった自分が悔しい!来年はもっと引き連れて来ます!」(40代男性/群馬県)

●「妻のお腹の赤ちゃんにいい胎教ができました。来年は赤ちゃん連れて参加しますので開催楽しみにしています!1000人になるまでやり続けましょう!」(30代男性/大阪府)



















【千のRockYou!!実行委員会より】



運営の想い・インタビュー

株式会社EveryBuddy、千のRockYou!!実行委員会会長 松本恵(Meg)





今回のイベントを通じて、バンドメンバー(参加者)に一番感じてもらいたいことは…"人生って、まだこんなに楽しくなれるんだ " ということです。



私も多くのメンバーさんと同じように音楽を奏でるのが好きでバンドをしていましたが、色んな事情でできなくなり、つい最近まで長らく離れていました。日々何をしていても何かモヤモヤしていて、心の奥では満たされない虚しさみたいなものが蓄積されていました。

そんななかで考えたことは 「音楽は言葉を超える」ということです。言葉ではうまく自身の感情を伝えられかったり、それによってうまくコミュニケーションをとることができず苦しんでいる人も少なくありません。でも音楽でだけは自分をさらけ出すことができる、一瞬で心が通じ合うこともできるのです。そこには年齢性別はもちろん、国籍の壁も何もないのです。私もそういう実体験がありました。

音楽を通して一瞬にして心が通じ合う。そんな素晴らしい"最高の瞬間"を感じてもらいたい。この達成感を感じてもらいたい。そしてその思いをたくさんの人と共有してもらいたい。そうすることできっと「人生って、まだこんなに楽しくなれるんだ」と思えて、まわりの人も楽しくなるし、あなたの住む街も元気になるはずで、その元気は伝染して日本中、世界中が元気になるはずだと考えています。そんな想いで、私達は『千のRockYou!!』を開催していきます。



今回は1000人のメンバーを集めることに全力を注いだものの、残念ながら目標に満たない人数となりましたが、メンバーになっていただいた方とは今までにない最高の瞬間を分かち合えたと思っています。この瞬間を宝物にして、1000人メンバーのバンドになるまで続けていきたいと思っています。



【千のRockYou!! 走っていく どこまでも~ 今後の予定】

1000人バンドTHE ‰ の活動 ・・・※‰(パーミル)とは、1000分の…の単位を表す言葉



次回の千のRockYou!!に向けてのメンバーを随時募集していきます。

そして千のRockYou!!を通じて集まったメンバーで結成されたバンド「THE ‰」のバンド活動として、今後様々なイベントを開催していきます。



THE‰ 今後のスケジュール(予定)

2024年

【1月】 千のRockYou!! 上映会&決起集会

【 春 】 100's アンプラグド

【 夏 】 THE ‰ 合宿

【 秋 】 千のRockYou!!2024 開催

※新たにメンバーになっていただく方は下記のサイトEveryBuddyに登録してご連絡をお待ち下さい

https://every-buddy.me/



【詳細は特設サイトにて更新していきます】

https://everybuddy.site/sennorockyou



【株式会社Every Buddyについて】

Every Buddyは、関西の鉄道会社『南海電気鉄道株式会社』による新規事業開発プログラム「Fly beyond」から生まれた事業です。音楽活動支援を目指した「EveryBuddy」の運営と、テーマソング募集イベント「FAN-SONGs」・ライブイベント「Back to the Music」などを企画開催、同時演奏イベント「千のRockYou」を開催することで、「音楽を通じて人を幸せに」をミッションとしてプレイヤーに場所を提供するとともに、「人」と「音楽」、「街・企業」を結びつけ、より豊かな社会を創出していきます。



【会社概要】

会社名:株式会社Every Buddy

所在地:大阪市浪速区元町2丁目8番4号難波レジデンスビル605号室

代表取締役:松本恵/大橋優也

設立:2021年5月31日

事業内容:音楽活動支援サイトの開発・運営、音楽イベントの企画・運営等、その他音楽に関連する事業

【URL】https://every-buddy.me/



