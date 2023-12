[株式会社ワールドフィット]

この度、株式会社ワールドフィット(本社:東京都港区、代表取締役:高城大樹)が展開する、ミニマルでありながら、スタイリッシュ且つ独創的なデザインが特長の“フィジタル パフォーマンス クロージング(※)”を提案する「CRONOS(クロノス)」は、2023年12月13日(水)より、ホリデーシーズンの限定アイテム「CRONOS SPECIAL BOX 2023」の販売を開始します。本キャンペーンのキーヴィジュアルには、CRONOSのアンバサダーを務める元格闘家の「魔裟斗(マサト)」さんご夫婦をモデルに起用。本ヴィジュアルは、CRONOS Official Online Store(https://cronos-fit.com/)、CRONOS Official Instagram(https://www.instagram.com/cronos_apparel/)及びCRONOS Official LINE(https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=jod3086g)にて順次公開いたします。







「CRONOS SPECIAL BOX」は、優れた機能素材を採用したCRONOSの定番アイテムなどが複数点入った、スペシャルなホリデーボックス。ご自身用にはもちろん、ギフトとしてもご好評いただいております。

2023年の「CRONOS SPECIAL BOX」は、全5種類のボックスが登場します。タウンウェアとしても着用できるスタイリッシュなデザインのアクティビティウエアを提案する「MENS」と「WOMENS」からは、「“DIAMOND” BOX(40,000円税込、以下同)」「“PLATINUM” BOX(30,000円)」「“GOLD” BOX(15,000円)」「“PINK” BOX(18,000円)」の4種類をラインアップ(※WOMENSは、“PINK” BOXのみ)。高品質な縫製技術と伸縮性に富んだハイストレッチ素材を用いたシャツやジャケットを中心に展開するラグジュアリーライン「CRONOS BLACK」からは、「“BLACK” BOX(35,000円)」をご用意しております。

本アイテムは、12月13日(水)より、CRONOS全店舗にて発売。16日(土)21:00より、CRONOS Official Online Store(https://cronos-fit.com/)にて販売いたします(※ボックスは数に限りがございます。中身はお選びいただけませんので、予めご了承ください)。



MENS



ITEM:CRONOS “DIAMOND” BOX

PRICE:¥40,000-(税込)





ITEM:CRONOS “PLATINUM” BOX

PRICE:¥30,000-(税込)





ITEM:CRONOS “GOLD” BOX

PRICE:¥15,000-(税込)



WOMENS



ITEM:CRONOS “PINK” BOX

PRICE:¥18,000-(税込)



CRONOS BLACK



ITEM:CRONOS “BLACK” BOX

PRICE:¥35,000-(税込)



About CRONOS(クロノス)

Online Store:https://cronos-fit.com/

Official Instagram:https://www.instagram.com/cronos_apparel/

Official LINE:https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=jod3086g



ミニマルでありながら、スタイリッシュ且つ独創的なデザインが特長の“フィジタル パフォーマンス クロージング(※)”を提案するCRONOS。優れた機能素材を採用し、最先端のトレーニングシーンを支えることはもちろん、日常においても、永く愛用できるようなアクティビティウェアを展開する。ブランドの柱となる「MENS」及び「WOMENS」を筆頭に、高品質な縫製技術と伸縮性に富んだハイストレッチ素材を用いたシャツやジャケットを中心に展開するラグジュアリーライン「CRONOS BLACK」や、リラックスできる着心地でルームウェアだけでなくタウンユースとしても着用可能な「CRONOS ROOM」と、全4ラインで構成。



※CRONOSが掲げる“Physital Performance Clothing(フィジタル パフォーマンス クロージング)”とは、[physical(フィジカル=肉体的)]なアップデートを目指す過程において、[mental(メンタル=精神的)]な面も同時に向上させていきたいという想いを表現した造語からなるブランドコンセプトであり、CRONOSが展開する全プロダクトの名称である。



CRONOSは東京店、名古屋栄店、大阪北堀江店に加え、阪急メンズ東京にも常設店を構える。また、2023年11月に福岡店と札幌店、12月上旬にはGINZA SIXにそれぞれオープン予定。



About 魔裟斗(マサト)

Official Instagram:https://instagram.com/masato.official

1997年にキックボクシングデビュー。K-1 WORLD MAX 2003、2008の世界王者。2009年の大晦日を最後に生涯戦績63戦55勝(25KO)6敗2分で引退。ドラマでは、MBS「龍が如く新章『クロヒョウ』」星野凌雅役、ABC「生きたい」大久保啓太役、TBS「唐招提寺」道鏡役、NHK「陽炎の辻3」辰見喰助役、日本テレビ「左目探偵EYE」荒井健吾役で出演。映画「武勇伝」「終極忍者」では主演を務める。日本テレビ「踊る!さんま御殿」、読売テレビ「ダウンタウンDX」などのバラエティー番組でも出演し、格闘技解説、タレント出演、広告キャラクターとしても広い分野で活躍中。





