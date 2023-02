[株式会社SEプラス]

スポーツ、農業、マーケティングなどあらゆる業界のスペシャリストを招き、人々がITを学ぶきっかけを作る



IT人材教育会社である株式会社SEプラス(所在地:東京都千代田区、代表取締役:村田 斉、以下当社)は、2023年3月7日(火)、3月8日(水)にオンラインイベント”SEcollege IT Festival 2023~テクノロジーで広がる世界~ ”を開催します。

開催の背景



近年、あらゆる業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)化が進められています。それに伴い、エンジニアだけでなく非エンジニアの人々も、デジタルツールを業務やビジネスに活用するために、リスキリングの取り組みなどITを学ぶ機運が高まってきました。

非エンジニアがITを学ぶ際、企業が教育の機会を設けることも大切ですが、まず、当人がITスキルを身に付けたいと意欲を持つことが大切です。



そこで当社では昨年2022年より、人々がITに興味を持ち、学ぶきっかけをつくる取り組みとして、オンラインイベント「SEcollege IT Festival」を発起しました。本イベントは当社で運営するIT専門定額制研修サービス「SEカレッジ」が主催となり、様々な業界や視点からテクノロジーの今と未来の話を聞くことができるウェビナーイベントです。

本年は、第2回目として「SEcollege IT Festival 2023~テクノロジーで広がる世界~ 」を開催いたします。





SEcollege IT Festival 2023 開催スケジュール



3月7日

1.MaaSが社会を変える~移動革命に見る未来~(11:00~12:00)

パネリスト:

日高 洋祐氏

株式会社 MaaS Tech Japan 代表取締役CEO



2.中小企業がデジタルマーケティングで絶対にやってはいけないことは?(13:00~14:00)

パネリスト:

垣内 勇威氏

株式会社WACUL 代表取締役



3.いま知りたい!量子コンピュータが創る未来とは?(15:00~15:45)

パネリスト:

武田 俊太郎氏

東京大学大学院工学系研究科 准教授



4.農業DXのすすめ ~農業のミライを切り拓くために~(16:00~17:00)

パネリスト:

渡邊 智之氏

一般社団法人日本農業情報システム協会 代表理事

スマートアグリコンサルタンツ合同会社 代表/CEO

特定非営利活動法人ブロ-ドバンド・アソシエション 事務局次長



5.リスキリング座談会~企業の成長に向けた学びなおしを考える~(17:00~18:00)

パネリスト:

・馬場 亮子氏

株式会社野村総合研究所 人材開発部長

・荒田 祐子氏

株式会社ベネッセコーポレーション Digital Innovation Partners DX人財開発部





3月8日

6.生まれ変わる基本情報技術者試験~注目ポイントとその狙いとは~(13:00~14:00)

パネリスト:

笠井 優一氏

独立行政法人 情報処理推進機構 IT人材育成センター 国家資格・試験部



7.テックカンパニーにおけるスタートアップの創り方(14:00~15:00)

パネリスト:

・松栄 友希氏

株式会社SmartHR Product Manager

日本CPO協会 理事

・Masaki Gota氏

フリーランスプロダクトマネージャー



8.メタバースの世界を知る(15:00~16:00)

講師:

山田 宏道氏

株式会社トルクス 代表取締役



9.スポーツITの進化論(17:00~18:00)

パネリスト:

・壁谷 周介氏

横浜DeNAベイスターズ 執行役員 チーム統括本部副本部長

・田茂井 憲氏

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 執行役員

B.MARKETING株式会社 執行役員

・江藤 美帆氏

南葛SC マーケティング部長

株式会社マイナビ社外取締役

株式会社カワチ薬品社外取締役

株式会社リミックスポイント社外取締役





SEcollege IT Festival 2023 概要



名称:SEcollege IT Festival 2023 ~テクノロジーで広がる世界~

開催日:2023年3月7日(火)~ 3月8日(水)

開催形式:オンライン(Zoom Webinar)

定員:各ウェビナー500名まで

参加費:無料

主催:IT専門定額制研修SEカレッジ(株式会社SEプラス )

申込方法:SEcollege IT Festival 2023 特設サイトよりお申込み可能

※SEcollege IT Festival 2023 特設サイト

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege-festival2023/



主催:IT専門定額制研修SEカレッジについて







SEカレッジは「すべての企業にIT基礎教育を提供し、"変化”に対応できる人材を育てる」をミッションにしたIT専門定額制研修です。2010年よりリリース後、現在では451社、約30,000名のユーザーにご利用いただいております。(※2022年12月時点)

https://www.seplus.jp/dokushuzemi/secollege/





SEカレッジでは今後も、コンテンツやSEcollege IT Festivalのようなイベントを通して、日本のIT人材・デジタル人材の育成に貢献していきます。





株式会社SEプラス







社名:株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号:03-6685-5420

資本金:1,750万円(JASDAQ上場SEH&I 100%出資)

URL:https://www.seplus.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation



IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か?”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-14:15)