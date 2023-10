[DFSグループリミテッド]

世界をリードするラグジュアリートラベルリテーラーであるDFS グループはTギャラリアby DFS、沖縄の3階に、「チームラボ 学ぶ!未来の遊園地 沖縄」を常設展示します。オープンは2023年12月予定。









Tギャラリア by DFS沖縄の敷地内に世界中で大規模な展覧会を開催しているチームラボのインタラクティブな作品が常設展示されることは、ショッピングとエンターテインメントを融合させたユニークなリテールテインメント体験をお客様に提供するというDFSのコミットメントを示すものです。

DFSグループ ジャパン、ミッドパック、マネージング・ディレクターのリチャード・グスタフソンは、「DFSは、最高のグローバルブランドを幅広く取り揃え、お客様一人ひとりに合わせたサービスを提供することに加え、比類ないショッピング体験を提供することを誇りとしています。DFSのお客様は、芸術的な展示作品に魅了されながら、DFSの品揃えをお楽しみいただけます。「チームラボ 学ぶ!未来の遊園地」の展示を通じて、Tギャラリア by DFSがさらに魅力的なショッピングスポットとなり、那覇空港のDFS免税店とともに、沖縄を訪れる国内外の旅行者の皆様にぜひ訪れていただきたい場所となることを確信しています。」と語っています。







Tギャラリアby DFS 沖縄の「チームラボ 学ぶ!未来の遊園地」では、計10作品を体験することができます。《花と共に生きる動物たち II 》のほか、「共創」をコンセプトにした教育的なプロジェクトであり、他者と共に世界を自由に創造することを楽しむ「学ぶ!未来の遊園地」から、《グラフィティネイチャー 鼓動する山山と深い谷 、レッドリスト》、《世界とつながったお絵かき水族館》、《すべって育てる! フルーツ畑》、《光のボールでオーケストラ》、《弾む水の天才ケンケンパ》などが展示されます。







▼チームラボ《すべって育てる! フルーツ畑》(C)チームラボ





▼チームラボ《世界とつながったお絵かき水族館》(C)チームラボ





▼チームラボ《光のボールでオーケストラ》(C)チームラボ





▼チームラボ《弾む水の天才ケンケンパ》(C)チームラボ





▼チームラボ《花と共に生きる動物たち II - A Whole Year per Year 》(C)チームラボ





「お絵かきファクトリー」では《グラフィティネイチャー 鼓動する山山と深い谷 、レッドリスト》《世界とつながったお絵かき水族館》で自分が描いて動き出した魚やオオサンショウウオが、その場でグッズになり、体験を持ち帰ることができます。



▼チームラボ「お絵かきファクトリー」(C)︎ チームラボ







「学ぶ!未来の遊園地」は、子どもから大人まで楽しめる展覧会で、2013年11月に沖縄のデパート「リウボウ」にて初めて展示を行って以来、シドニー、バンコク、上海、トリノ、ブタペスト、ジャカルタ、ヨハネスブルグ他、世界各地で開催されました。これまでに、世界中で1500万人以上が体験しました。





Tギャラリア by DFS 沖縄では、チームラボの作品を通じてアート、サイエンス、テクノロジーの世界を探検しながら、世界のラグジュアリーブランドから厳選された最高のセレクションで自分自身や大切な人を満足させることができる、素晴らしいショッピング体験をお楽しみいただけます。





詳細は下記よりご覧ください。



Tギャラリア 沖縄 by DFS

「チームラボ 学ぶ!未来の遊園地 沖縄」

(沖縄県那覇市おもろまち4-1)

https://www.dfs.com/jp/okinawa/

https://www.teamlab.art/jp/e/futurepark-okinawa

#チームラボ沖縄 #teamLabOkinawa



DFSグループについて

DFSグループは、世界をリードするラグジュアリー トラベル リテーラーです。1960年に香港で創業して以来、グローバルなラグジュアリー トラベル リテール業界の先駆けとして、非常に人気の高い750以上の一流ブランドから、選りすぐりの逸品をお客様に提供しています。現在、DFSのネットワークは、世界4大陸の15の主要国際空港と21のダウンタウンの ギャラリアに44店舗を構えるにほか、提携先やリゾート地において店舗を展開しています。DFSグループは、世界最大のラグジュアリー コングロマリットである、モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン社(LVMH)および、DFS共同創業者であるロバート・ミラーを株主とし、6,000名以上のスタッフがお客様にインスピレーションをもたらすようなお買い物体験を創り出しています。DFSグループは香港を本社とし、オーストラリア、中国、フランス、インドネシア、イタリア、日本、マカオ、ニュージーランド、シンガポール、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、ベトナムにオフィスを構えています。





詳細は、www.dfs.comをご覧ください。







T ギャラリア by DFSについて

T ギャラリア by DFSは、DFSグループが他に先駆けて展開するトラベラー向けリテール事業コンセプトです。DFSは1968年に香港で路面店1号店、さらにホノルルにも店舗を相次いでオープンし、やがて世界各地の21か所に店舗を展開しました。現在、T ギャラリア by DFSはアメリカ合衆国のほか、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、南太平洋の各地域へと進出しています。「トラベラーのT」という概念は旅と深く関連づけられ、このT ギャラリア by DFSは、プロが選りすぐった世界の一流ラグジュアリーブランドを集め、卓越したリテール環境、パーソナライズされたサービス、旅行客特有のニーズにお応えしていきます。T ギャラリア by DFSは、旅行者のそれぞれのスタイル、唯一無二の旅を実現します。





チームラボについて

アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。

チームラボは、アートによって、自分と世界との関係と新たな認識を模索したいと思っている。人は、認識するために世界を切り分けて、境界のある独立したものとして捉えてしまう。その認識の境界、そして、自分と世界との間にある境界、時間の連続性に対する認知の境界などを超えることを模索している。全ては、長い長い時の、境界のない連続性の上に危うく奇跡的に存在する。



ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、シリコンバレー、北京、台北、メルボルンなど世界各地でアート展を開催。ミュージアム・大型状説展を東京「チームラボボーダレス」、「チームラボプラネッツ」、上海を「teamLab Borderless Shanghai」、マカオ「teamLab SuperNature Macao」、北京「teamLab Massless Beijing」などで開館した他、今後もアブダビ、ジッダ、ハンブルク、ユトレヒトなどでオープン予定。





チームラボの作品は、ビクトリア国立美術館(メルボルン)、ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館(シドニー)、南オーストラリア州立美術館(アデレード)、アモス・レックス(ヘルシンキ)、ロサンゼルス現代美術館(ロサンゼルス)、サンフランシスコ・アジア美術館(サンフランシスコ)、ボルサン・コンテンポラリー・アート・コレクション(イスタンブール)、アジア・ソサエティ(ニューヨーク)などに収蔵されている。





teamLab is represented by Pace Gallery, Martin Browne Contemporary and Ikkan Art.





