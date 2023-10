[株式会社アレスグッド]

価値観を軸にハイクラスな学生と繋がれるZ世代版LinkedIn「ETHICAL SHUKATSU」を運営する株式会社アレスグッド(本社:東京都品川区 / 代表取締役:勝見仁泰)は、「社会課題の解決」を成長のエンジンと捉え、持続可能な社会の実現を目指すインパクトスタートアップの成長と拡大のため、インパクトエコノミーの発信、学びあいの場の構築、投資環境の整備、政府・行政との協創などを目指す『一般社団法人インパクトスタートアップ協会(Impact Startup Association、以下「ISA」)』に正規会員として加盟しましたことをお知らせいたします。









『インパクトスタートアップ協会』について





ISAは、「社会課題の解決」を成長のエンジンと捉え、持続可能な社会の実現を目指すインパクトスタートアップ*の成長と拡大のため、インパクトエコノミーの発信、学びあいの場の構築、投資環境の整備、政府・行政との協創などを目指し、下記4つの柱で活動を行っています。



・共有:インパクトスタートアップが成長するために、欠かせない知識を共有しあいます。

・形成:インパクトスタートアップのエコシステムの構築を目指し、関与者の拡大を促進します。

・提言:インパクトスタートアップの成長環境の構築を目指し、政府・行政との協創の場を作ります。

・発信:インパクトスタートアップという存在を発信し、プレイヤーの拡大を実現します。



▼先日開催された、経済同友会・新公益連盟との共催イベント「共助資本主義 マルチセクター・ダイアローグ」の様子はこちら

https://note.com/impact_startup/n/n11ed71eaac04



*インパクトスタートアップ:

「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立し、ポジティブな影響を社会に与えるスタートアップ(ISAの公式HPより引用)



株式会社アレスグッドについて





「Unleashing the values of people to create new impact and make the world a better place / 人類の価値観を解放し、新たなインパクトを創出し、世界をより良くする」をミッションに、最先端のテクノロジーを活用し、価値観を通じた出会いを創出することを目指しています。



同社が展開する、企業理念や価値観が合うハイクラス学生と出会えるスカウト型採用プラットフォーム『ETHICAL SHUKATSU』は2021年5月のリリース後、導入企業は日米100社以上、登録ユーザー数は約10,000名を突破。



■概要

『エシカル就活』は、「社会に良いことをしたい」というビジョン、高い行動力を持つハイクラス学生と出会える、スカウト型新卒採用プラットフォームです。



特徴は、大学教授や学生団体など、優秀な学生をピンポイントで獲得する独自のチャンネルを持ち、長期インターンや留学、学生団体設立などに取り組んだ経験がある学生が過半数を占めます。また新規登録者の過半数は、知人の紹介経由で登録に至り、優秀な人財が優秀な人財を連れてくる循環を生んでいます。



2021年5月のリリース後、掲載企業は100社、登録ユーザー数は10,000名を超えました。



▶︎ETHICAL SHUKATSU 企業担当者向けサイト:https://ethicalcareerdesign.jp/company

▶︎ETHICAL SHUKATSU 学生向けサイト:https://ethicalcareerdesign.jp/



同社代表勝見は先日『Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023』に選出。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000076773.html



株式会社アレスグッド代表 勝見仁泰 コメント





ISAに正規会員として加盟させていただいたことを大変光栄に思います。同協会がパーパスとして掲げる『「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立し、ポジティブな影響を社会に与える』に非常に共感しております。弊社が掲げる「人類の価値観を解放する」というミッションを果たすべく、我々の事業成長を通じて世界で起こっているあらゆる社会の課題を解決し、少しでも世界がより良くなることに貢献できるようより一層精進して参ります。



問い合わせ先





現在、全てのポジションでの採用を行っておりますので、お問い合わせ、カジュアル面談をお待ちしております。

採用ページ:

https://allesgood.notion.site/allesgood-Careers-774979423674413a8ef92f1775235850



<問い合わせ先>

会社名:株式会社アレスグッド / allesgood,Inc

代表者:代表取締役CEO 勝見 仁泰

設立 :2020年11月

所在地

JP:東京都品川区西五反田7-22-1 TOCビル 6階42

US:651 N. BROAD ST., SUITE 201, MIDDLETOWN DE 19709

資本金:1億円(資本準備金を含む)

コーポレートサイト:https://www.allesgood.jp/



