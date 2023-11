[株式会社 ジャック・オブ・オール・トレーズ]

2023年11月10日(金)より予約開始









True BlueはTrue Love を意味するステキな言葉。

運命という奇跡を最高に楽しむために⻘い魔法が輝きはじめます。

11月10日(金)より全国ジャスティン デイビス直営店、公式オンラインストアにてご予約開始。

ラブホルダーネックレスやブライズティアラの特典も。



ROYAL & LILY BLUE Engagement ring

ロイヤル & リリーブルー エンゲージメントリング

ブランドを象徴するクラウンは幸せのモチーフ。高揚感や愛、日々を彩る歓びをさらに大きく輝かせます。



From left

GRJ91_K18YG×DIAMOND×SAPPHIRE ¥324,500~

GRJ92_K18YG×SAPPHIRE ¥214,500~

GRJ91-2_K18YG×DIAMOND×SAPPHIRE ¥286,000~

(3~21号)





BABY BLUE Marriage ring

ベビー ブルー マリッジリング

シンプルな中にさりげなくブランドの象徴を効かせたデザインは時代を超えてふたりに寄り添います。



From top

PRJ93_Pt900 ¥137,500~

GRJ93-2_K18YG (FROST FINISH)¥137,500~

PRJ93-2_Pt900 (FROST FINISH)¥137,500~

GRJ93_K18YG ¥137,500~

(3~21号)





CELESTE BLUE Marriage ring

セレスト ブルー マリッジリング

フラットトップのデザインがひとつに重なり愛の誓いと永遠の絆を讃えます。



From top

GRJ94D_K18YG×DIAMOND ¥170,500~

PRJ94S_Pt900×SAPPHIRE ¥165,000~

GRJ94_K18YG ¥159,500~

PRJ94-2_Pt900(FROST FINISH) ¥159,500~

PRJ94D-2_Pt900(FROST FINISH)×DIAMOND ¥170,500~

GRJ94S-2_K18YG (FROST FINISH)× SAPPHIRE ¥165,000~

(3~21号)



SPECIAL PRESENT









Love Holder Necklace

ふたりの結婚指輪をペンダントに対象のエンゲージメントリング、マリッジリングをペアでご成約のお客さまへ幸せの象徴であるリリーモチーフを施した“ラブホルダーネックレス”をペアでプレゼントいたします。

変わらぬ愛の証しの結婚指輪は肌身離さず持っていたいもの。

お仕事やライフスタイルの都合で日常的に指輪を付けて過ごすことが出来ない方へ。

ふたりの絆が身近に感じられ、胸元も幸せの輝きが灯ります。









■ チェーンを取り外すとリングホルダーが開閉しリングの着脱が可能になります。

■ 指輪をセットしなくてもネックレスとして着用いいただけます。

※指輪は付属しておりません。



素材:シルバー(シャイニー)

ホルダーサイズ:H約13mm W約5.5mm D約12mm

チェーン:40cm & 50cm





成約特典 / BRIDES TIARA







Blue Guinevere

ブランドを象徴するクラウンをセンターに施したプリンセスタイプ。

煌びやかなストーンは⻘い魔法に包まれ喜びの日の笑顔を輝かせます。

ブライズティアラは対象のエンゲージメントリング、マリッジリングをペアでご成約いただきましたお客さまへ、無料にてお貸出しを承っております。

(要予約)







2023年11月10日(金)より予約開始

<取扱い店舗>

ラフォーレ原宿店

阪急うめだ本店

名古屋パルコ店

公式オンラインストア











<お問い合わせ先>

ジャック・オブ・オール・トレーズ

TEL 03-3401-5001

info@joat.co.jp





▼公式サイト

https://jd-bridal.com/

▼オンラインショップ

https://justindavis-online.com/collections/bridal-all



https://prtimes.jp/a/?f=d76123-24-91f2fca7cb8f6916535e69d6006b88c0.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-20:46)