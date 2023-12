[株式会社Sheis]

女性の自信と自立をエンパワーする株式会社Sheis(東京都港区 代表取締役Toto Deng)が運営するSheisDAOは、Web 3.0教育・ソーシャルプラットフォームをグローバルに展開することを目指しています。 このたびSheisは、世界有数のWeb 3.0ソリューションプロバイダーである株式会社TEAMZと戦略パートナーシップを結びました。

過去にはアジア最大のWeb 3.0サミット『Token 2049 Singapore』などでも協業を行ってきたTEAMZ。同社とともに今後もイベントの開催や、Web 3.0における女性参画の戦略を推進してまいります。









■Sheis × TEAMZの協業の狙い

株式会社Sheisの共同創業者であり、TEAMZの共同創業者でもあるToto Deng。Web 3.0分野で女性たちをエンパワメントすることをミッションに立ち上げたSheisにおいて、かねてよりその戦略性や、イベント開催の経験などを豊富に持つTEAMZとのパートナーシップを通じて、より多くの方から共感・熱狂を得ることを考えていました。

また、今年で7年目を迎えるTEAMZにとっても、新たな挑戦を画策する中で、新しいアイデアやプログラムを共に創り上げるパートナーとしてSheisとの協業を求めていました。

こうした両社のニーズが合致し、この度の協業に至りました。





■TEAMZ WEB3 / AI SUMMIT 2024 について

2024年4月13,14日に開催予定のTEAMZ WEB3 / AI SUMMIT 2024は、世界各国からWEB3とAIの分野で活躍する専門家を招き、日本市場と国際情勢の現状・業界理解を深め、Web3及びAI分野の事業展開の促進を目的としたイベントです。「WEB3 / AI、 The Future」をスローガンに掲げる本サミットでは、2024年以降のWEB3業界の発展とAIの活用によって生まれる新しい社会や経済について活発な討論が展開されます。国内外のWEB3とAIの先駆者や専門家が、技術の応用、市場の需要、提供されるソリューションなど多様な観点から講演を行い、さらに多様な業界や国々からの参加者と共に議論を深めるセッションも行います。





■Sheisのご紹介

Sheis

Sheisでは、SheisDAO(非中央集権型組織)を運営しております。SheisDAOとは、Web 3.0スペースでの女性の力を向上させるために尽力するグローバルなコミュニティ駆動型の教育とソーシャルプラットフォームです。私たちは、様々な業界のリーダーや模範的存在からなる分散型自治組織(DAO)であり、知識と専門知識を共有し、女性が潜在能力を最大限に発揮できるよう支援することに情熱を注いでいます。

https://www.sheis.global/





TEAMZ,inc.

TEAMZ, Inc.は、新たな可能性を求めるWeb 3.0関連企業にビジネス戦略とソリューションを提供するデジタルクリエイティブグループです。私たちのチームは、国際的かつ多様な経験を持つメンバーで構成され、世界中からの最新の尖端技術とツールを活用して、クライアントへの高品質なサポートを提供しています。私たちはNFT、DAO、GameFi、Wallet、Metaverseなどの分野で包括的なエンド・トゥ・エンドのサービスとソリューションを提供することで、日本のWeb 3.0産業をリードしています。

https://www.teamz.co.jp





■SheisDAO が目指す世界

SheisDAO は、 Web 3.0 教育・ソーシャル プラットフォームおよびコミュニティをグローバルに展開しており、Web 3.0分野で女性たちをエンパワメントすることをミッションにしています。私たちのDAOは、多様な業界のリーダーやロールモデルで構成されており、彼女たちが持つ知識や経験を共有することで、世界中の女性が自分の可能性を最大限に発揮できるようにと、情熱を込めて創りました。

難しく捉えられがちなWeb 3.0技術。私たちは女性の起業家やビジネスオーナー、企業のエグゼクティブがWeb 3.0技術に簡単にアクセスする機会を提供することで、業界における女性の有識者を増やしてまいります。”learn and earn, teach and earn, party and earn”を軸に、多彩なオンラインコースやイベント、ワークショップを実施。コミュニティに所属するメンバーの知識やネットワーク、ソーシャルスキル向上を通じて自信の向上にも貢献できるよう、設計しています。 私たちSheisDAO は、強い想いに裏付けられた強力なブランドアイデンティティ、そして熱量の高い女性たちとともに公平に開かれたWeb 3.0業界を作りたいと考えています。





■公式情報

ホームページURL: https://www.sheis.global/ja

公式Instagram:https://instagram.com/sheisdao?igshid=MjEwN2IyYWYwYw==







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-13:46)