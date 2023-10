[株式会社Making ideal]

BEFTEY 2023AW POPUP STORE t″┐〒ィ─≠″ャ」レ全員集合 in Harajuku



今回のコレクションテーマは『ギャルワンダーランド』。

Y2K渋谷ギャルを現代に落とし込んだBEFTEYワールドはチョーベリーグッド!!







株式会社Making ideal(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岸田利也) は、メインチャンネル登録者数207万人以上(サブチャンネルは127万人)、総再生回数は4億回を超え、10~20代の女性を中心に絶大な人気を集めているYouTubeクリエイター「まあたそ」が手掛けるアパレルブランド「BEFTEY」のPOPUP STOREを2023年10月20日~22日、原宿にて開催致します。



今回のPOPUP STOREでは、「Y2K」ファッションを取り入れた秋冬の新作の先行販売だけでなく、ノベルティやアミューズメントとして、まあたそギャルフレーム搭載の「BEFTEY」オリジナルプリクラ機も導入、さらにブランドサイト(https://beftey.com/)もY2K仕様に変更しています。





商品詳細(一部抜粋)









🌺全員集合ミーツミニTシャツ

Color: Black / White

Size: Free

Price:¥5,500-(Tax in)



🌺連れてってお出かけるんるんウエストバッグ

Color: Black / Gray

Size: Free

Price:¥9,900-(Tax in)



🌺ぽけふぉーギャルワーカーパンツ

Color: Black Denim / Blue Denim / Gray

Size: Free

Price:¥16,500-(Tax in)















🌺だるだるパーカー

Color: Pink / Black / Gray

Size: Free

Price:¥13,200-(Tax in)



オリジナルプリクラ詳細







1play 500円でBEFTEYオリジナルフレームのプリクラが店内で撮影できます📸



ノベルティ ガチャ詳細







商品を15,000円お買い上げごとにガチャガチャに1回チャレンジできます

※景品がなくなり次第終了となります



★️UR: BEFTEY GAL撮影時のプリクラ

★️SSR: EC SHOPの10%オフクーポン

★️SR: Tシャツ(過去商品)

★️R: 缶バッジ3個セット(過去商品)

★️R: ピンバッジ(過去商品)

★️N: BEFTEYオリジナルビスコ



ノベルティ 詳細







BEFTEY GALオリジナルコーム&ミラー



商品を20,000円お買い上げごとに

・POPUP STOREではコームをプレゼント

・EC SHOPではミラーをプレゼント



どちらもゲットしてBEFTEY GAL極めよう🌺

※EC SHOPのノベルティは10/25 19:00~の新作発売からのお買い物が対象となります





開催概要







開催期間: 2023/10/20(Fri)~22(Sun)

営業時間: 11:00~19:00

開催場所: 東京都渋谷区神宮前6-35-3

コープオリンピア2F

















まあたそプロフィール







1995年福岡県出身岡山県育ち。2017年に投稿したメイクを中心としたバラエティ動画が話題になったことをきっかけに、YouTubeクリエイターとして大ブレイク。2022年6月現在、メインチャンネル登録者数207万人以上(サブチャンネルは127万人)、総再生回数は3 億回を超え、10~20 代の女性を中心に絶大な人気を集めている。テレビ、雑誌、ラジオなど活動の場を広げマルチに活躍中。



【Twitter】 https://twitter.com/m591ts

【Instagram】https://www.instagram.com/5m91r/

【You Tube】 https://www.youtube.com/@maataso591



