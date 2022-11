[株式会社COPUS JAPAN]

~きっと見つかる もっと好きになる ずっと韓流にときめく~



株式会社COPUS JAPAN(本社:東京都港区、代表取締役社長:オ・ヨンソブ)は、「Amazon Prime Video チャンネル」(以下、Prime Video チャンネル)*1 のサービス内で好評配信中の「韓流チャンネル」にて、子役時代から愛される女優として活躍するパク・シネが出演するラブコメディーや、美男<イケメン>、復讐、アクションを題材としたドラマ計5作品を2022年12月2日(金)に一斉に配信スタートします!







12月にお届けするのは、様々なジャンルのドラマで異なる顔をみせるパク・シネ出演のラブコメディードラマを含めた計5作品!

ちょっと古めのとあるマンションを舞台に、タイプの違うイケメンご近所さんたちが引きこもりのヒロインの心のドアを開けようと奮闘する姿を描いた、ほっこり系の胸キュンラブストーリー「となりの美男<イケメン>」。パク・シネは引きこもりのヒロインを演じ、ご近所の美男<イケメン>にはユン・シユン、キム・ジフン、コ・ギョンピョなど!

さらに、美男<イケメン>だらけの話題作として「美男<イケメン>ラーメン店」と「美男<イケメン>バンド~キミに届けるピュアビート」も配信。「美男<イケメン>ラーメン店」はラーメン店を舞台にチョン・イルとイ・ギウのイケメン対決から目が離せないロマンチックコメディー。「美男<イケメン>バンド~キミに届けるピュアビート」では、キム・ミョンス、イ・ミンギ、ソンジュンなど話題の俳優が勢ぞろいした高校生イケメンロックバンドの熱い青春を描いたストーリーをお届け!

そして、母親を殺した犯人を捕まえるまでは泣かないと決め悪魔となったヒロインの復讐長編ドラマ「鳴かない鳥」。結婚を目前に失踪した花嫁を元特殊部隊出身の主人公が行方を追うアクション・ラブストーリー「美しい私の花嫁」。

ほっこりするドラマからハラハラドキドキのドラマまで、一度見始めたら止まらないドラマ作品を揃えた「韓流チャンネル」を是非この機会にお楽しみください!



【「韓流チャンネル」とは?】

「韓流チャンネル」は、様々なジャンルの韓流映像コンテンツを楽しめるPrime Video チャンネルです。韓国ドラマならではのラブコメや、K-POPアイドルが活躍するドラマ及びバラエティー作品などを中心に、幅広いコンテンツを提供いたします。



「韓流チャンネル」をご利用いただくには、まずAmazonプライム会員に加入していただいた後に、Prime Videoチャンネルで「韓流チャンネル」をご登録ください。月額550円(税込)ですぐにオンデマンドで視聴開始いただけます。

今後のラインナップにも是非ご期待ください!



「韓流チャンネル」ご登録はこちら:

https://www.amazon.co.jp/channels/koreandramachjp

*1:Amazon Prime Video チャンネルは、Amazonプライム会員向けの有料動画配信サービスです。





< 「韓流チャンネル」の2022年12月の注目ラインナップ >







『となりの美男<イケメン>』(全16話)

「美男〈イケメン〉ですね」「相続者たち」のパク・シネと「製パン王キム・タック」「ヒョンジェは美しい」のユン・シユンがタッグを組んだ、ほっこり系“胸キュン”ラブコメディー。タイプの異なる魅力的なイケメンたちから目が離せない!引きこもりのヒロインとイケメンご近所さんたちとの切なくも愛おしい恋模様を描く。他人と関わることを苦手とし家に引きこもる彼女、その心の扉を開けるイケメンは誰!?

◎出演者

パク・シネ:「シーシュポス: The Myth」「アルハンブラ宮殿の思い出」「ピノキオ」「相続者たち」 出演

ユン・シユン:「ヒョンジェは美しい」「You Raise Me Up!」「緑豆の花」 出演

キム・ジフン:「ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え」「悪の花」「ウチに住むオトコ」 出演

コ・ギョンピョ:「月水金火木土(原題)」「最強配達人~夢みるカップル~」「恋のスケッチ~応答せよ1988~」 出演

◎演出

チョン・ジョンファ:「美男<イケメン>ラーメン店」「会社を辞める最高の瞬間」









美男<イケメン>ラーメン店(全16話)

「ポッサム~愛と運命を盗んだ男~」「美賊イルジメ伝」のチョン・イル×「私の解放日誌」イ・ギウのイケメン対決が話題!愛を料理する青春ロマンチックコメディー。

◎出演者

チョン・イル:「ポッサム~愛と運命を盗んだ男~」「ヘチ 王座への道」「シンデレラと4人の騎士<ナイト>」 出演

イ・チョンア:「VIP ー迷路の始まりー」「運勢ロマンス」 出演

イ・ギウ:「私の解放日誌」「18アゲイン」「記憶 ~愛する人へ~」 出演

◎演出

チョン・ジョンファ:「となりの美男<イケメン>」「会社を辞める最高の瞬間」









美男<イケメン>バンド~キミに届けるピュアビート(全16話)

キム・ミョンス(エル)、イ・ミンギ、ソンジュンなど話題の俳優が勢ぞろい!高校生イケメンロックバンドの熱い青春ストーリー。

◎出演者

イ・ミンギ:「私の解放日誌」「Oh!ご主人様~恋ができない僕とカノジョの同居生活~」「この恋は初めてだから ~Because This is My First Life」 出演

ソンジュン:「カフェアントワーヌの秘密」「恋愛の発見」「抱きしめたい~ロマンスが必要」 出演

キム・ミョンス(エル):「暗行御史~朝鮮秘密捜査団~」「おかえり~ただいまのキスは屋根の上で!?」「ただひとつの愛」 出演

チョ・ボア:「軍検事ドーベルマン」「九尾狐<クミホ>伝~不滅の愛~」「フォレスト」 出演

◎演出

イ・グォン:「SAVE ME2」「EXO NEXT DOOR~私のお隣さんはEXO~」









鳴かない鳥(全100話)

大ヒット復讐ドラマ「福寿草」の脚本家ヨ・ジョンミが描くリベンジバトル!悪女と彼女に幸せを奪われた二人のヒロインの復讐バトルがはじまる!

◎出演者

オ・ヒョンギョン:「紳士とお嬢さん」「なんとなく家族」「月桂樹洋服店の紳士たち」 出演

ホン・アルム:「恋するダルスン~幸せの靴音~」「マイ・リトル・ベイビー」 出演

キム・ユソク:「大王の夢」「一緒に暮らしませんか?」「バッドガイズ2~悪の都市~」 出演

カン・ジソプ:「キル・ヒール」「太宗イ・バンウォン(原題)」 出演

◎演出

キム・ピョンジュン:「リセット」

◎脚本

ヨ・ジョンミ:「福寿草」









美しい私の花嫁(全16話)

突然消えてしまった花嫁を探すために戦う男の純愛を描いたアクション・ラブストーリー!

◎出演者

キム・ムヨル:「未成年裁判」「グリッド」「バッドガイズ2~悪の都市~」 出演

イ・シヨン:「グリッド」「Sweet Home -俺と世界の絶望-」「番人!~もう一度、キミを守る~」 出演

コ・ソンヒ:「風と雲と雨」「復讐の女神」「マザー~無償の愛~」 出演

◎演出

キム・チョルギュ:「悪の花」「マザー~無償の愛~」「シカゴ・タイプライター ~時を越えてきみを想う~」「空港に行く道」





そのほか、おすすめラインナップや作品情報などは下記の公式サイトで順次ご紹介してまいります。

「韓流チャンネル」公式サイト:https://hanryuch.jp/



