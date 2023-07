[株式会社アットヨコハマ]

「マイルートの日 in よこはまコスモワールド」でキックオフ!



マルチモーダルモビリティサービス『my route (マイルート)※』を横浜で展開する株式会社アットヨコハマ(本社:横浜市神奈川区栄町7-1/代表取締役 上野 健彦、宮原 漢二)は、2020年7月に横浜市都市整備局の公募事業「まちを楽しむ多彩な交通」の一環として『my route』の横浜事業を運営開始しました。それ以来、ご愛顧いただいているユーザーの皆様や地元企業・団体の皆様より厚いご支援をいただき、この度3周年を迎えることができました。皆様に感謝の気持ちを込めて、7月15日(土)より “マイルートでYOKOHAMA観光ウイーク” を開催し、みなとぶらりチケットを先着3,000名様に100円でご提供するなど、マイルートを活用したシームレスな移動体験をご用意いたします。また、キックオフによこはまコスモワールドで “マイルートの日” イベントも実施します。

イベントの概要は、下記をご覧ください。





アットヨコハマは、「my routeアプリ」ならびにポータルサイト「@YOKOHAMA(アットヨコハマ)」で横浜の魅力を配信し、地域の皆様と連携して街の回遊性を高め、モビリティサービスの提供により地域社会への貢献を

目指しています。更に新たなデジタルチケットの展開やメディアとしての発信を拡大し、街のPR活動やイベントの支援など、地域の活性化に取り組みます。



イベントの概要





◆マイルートでYOKOHAMA観光ウイーク

実施期間:7月15日(土)~23日(日)

1. 横浜市交通局 みなとぶらりチケット100円キャンペーン

2. C+podヨコハマ1時間500円キャンペーン

3. みなとぶらりデジタルクイズラリー

4. 浴衣ビアテラス割引キャンペーン

*3.みなとぶらりデジタルクイズラリーは、7月5日(水)~23日(日)実施



◆マイルートの日 in よこはまコスモワールド

実施日:7月8日(土)

マリンFMとコラボして、アットヨコハマはまリポ放送部が公開生放送!

さまざまなゲストをお招きして、スペシャルライブなど盛りだくさんです。



イベントの詳細





◆マイルートでYOKOHAMA観光ウイーク

1. 横浜市交通局 みなとぶらりチケット100円キャンペーン 先着3,000名様限定

my route アプリを活用してシームレスな移動を体験していただくため、観光スポットやショッピング施設が集中する横浜ベイエリアの市営地下鉄と市営バスを利用できる1日乗車券「みなとぶらりチケット(デジタル版)」を100円で販売します。 *大人・小児どちらも対象

■販売期間:2023年7月15日(土) ~ 先着3,000名様

■使用期間:2023年7月15日(土) ~ 23日(日)



































2. C+podヨコハマ1時間500円キャンペーン

トヨタレンタリース店でレンタルすることができる2人乗り超小型EV C+podヨコハマを、通常1時間当たり1,100円のところ期間中は500円でご提供します。

■予約期間:2023年7月 5日(水) ~ 23日(日)

■実施期間:2023年7月15日(土) ~ 23日(日)



3. みなとぶらりデジタルクイズラリー

横浜ベイエリアにあるスタンプスポットを回遊し、クイズに答えてスタンプを集めると豪華賞品が当たる抽選プレゼントに参加できます。

1.横浜ベイエリアの対象スポットに設置している二次元コードから、クイズに回答

2.出題されたクイズに正解してスタンプをゲット

3.スタンプを集めてマイルートIDを取得してご応募

(マイルートIDの取得には登録が必要です)

*スタンプスポットは全部で20ヶ所

*スタンプは、5個・10個・15個でそれぞれ抽選に参加が可能

*賞品は応募時にお選びいただけます

*同じ賞品に応募すると当選確率が上がります



【 賞品 】

■YOKOHAMA AIR CABIN ペア片道券:30名様

■ありあけ 横濱ハーバーダブルマロン8個:30名様

■マイルートオリジナルクリアボトル:30名様



スタンプスポットをコンプリートした方は、さらに下記の豪華賞品が当たるチャンスがあります。

■ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル ホテルギフト券3万円分:3名様

*同ホテルの宿泊、飲食のお支払いにご利用いただけます



詳しくはコチラをご覧ください ⇒ https://www.at-yokohama.net/topics/article20230703_01.html



4. 浴衣ビアテラス割引キャンペーン

浴衣がもらえて、横浜マリンタワーのレストランで飲み放題が楽しめるお得なプランです。

「横濱ハイカラきもの館」(株式会社新日屋)とのコラボキャンペーンとなります。(木金土曜限定)

*割引コードは、my routeアプリ内のYOKOHAMA観光ウイークページをご覧ください。

■予約期間:2023年7月 5日(水) ~ 23日(日)

*期間中の予約が、割引対象となります

*8月分は7月11日(火)から予約開始

■予約対象期間:2023年7月15日(土) ~ 8月27日(日)

*除外日あり



詳しくはコチラをご覧ください ⇒ https://www.shinnichiya.com/13630





詳しくはコチラをご覧ください ⇒ https://www.at-yokohama.net/topics/article20230704_07.html



◆マイルートの日 in よこはまコスモワールド

開催日:7月8日(土)

時間:11:00~17:00

会場:よこはまコスモワールド 中央広場

内容

11:00~ マリンFM会場内放送

12:00~13:00 丸りおな・横浜美少女図鑑 特典会

12:00~13:30 BANQUET、ROYAL NOVICE、LXP 公開リハーサル

13:30~15:00 STREET LABO LIVE

15:00~16:30 STREET LABO 特典会

15:30~16:30 キッズDJ LIVE

16:30~17:00 AlphaTheta 横浜DJ Lab & The Spinner's Radio Presents 丸りおな DJ LIVE

17:30~18:00 はまリポ放送部 マイルートの日(公開生放送)



詳しくはコチラをご覧ください ⇒ https://www.at-yokohama.net/topics/article20230610_01.html





※my route(マイルート)とは

トヨタファイナンシャルサービス株式会社が運営する、スマートフォン向けマルチモーダルモビリティサービスです。「あらゆる移動手段の検索」と「交通機関利用の予約・決済」サービスを1つのアプリで提供することにより、シームレスかつ “密” のない安心・安全な移動が実現します。また、株式会社アットヨコハマは、my routeアプリと連携して、地域のイベントなどのスポット情報を提案する横浜独自のポータルサイト「@YOKOHAMA(アットヨコハマ)」を開設し、地元ならではの横浜の多彩な魅力をアプリ内で発信しております。

<2023年6月24日現在 563,573ダウンロード>

HP: https://www.at-yokohama.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-09:16)