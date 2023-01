[株式会社ボーンデジタル]







株式会社ボーンデジタル(本社:東京都千代田区、CEO:新和也、URL:https://www.borndigital.co.jp/)はファッション業界での3DCG活用方法の最新事例を紹介するイベント『3D VISUALIZER FORUM for Digital Fashion』を2月21日(火)に開催します。



活用が広がる3DCGの技術



ファッション業界でもアパレルCAD使用したデザインに始まり、よりフォトリアルCGでの販売、また、メタバースやNFTでのバーチャルファッションまで、様々な活用が始まっています。



本イベントではファッション業界での3DCG活用方法の最新事例を紹介します。興味がある方は、是非、本イベントにご参加ください。



※3D VISUALIZERとは

3DCADデータ等をCGツールで視覚的に意味を持たせたり、魅力的に可視化するプロフェッショナルを「3D VISUALIZER」と呼びます



◆開催概要

イベントタイトル:3D VISUALIZER FORUM for Digital Fashion powered by CGWORLD

開催日時:2023年2月21日(火)13:00 ~ 17:00

懇親会:19:00~21:00

参加費:無料 ※事前登録制



◆セッション内容

バーチャルファッション 現在地と未来



登壇者:

大橋めぐみ 株式会社Apparel Play Office



日本のアパレル業界でも、3DCAD・3DCG・デジタルツイン・メタバースなど、3Dデータ活用の話題をよく見かけるようになりました。各企業で、サービス・プラットフォーム構築が盛んに行われていますが、バーチャルファッションなのか、バーチャルサンプルなのか、エンタメなのか、生産現場の効率化なのか、目的によって向かう方向が異なります。また基本軸として、CG出身・アパレル出身、どちらの人材・知識が、どの程度のバランスと配置で必要なのか?今後、目指すとしたら?今後、もたらされる影響とは?様々な角度から考察していきます。



デジタルモデリズム



登壇者:

長見 佳祐 HATRA



アパレルCADとして様々な会社で導入が進む「CLO」。パターン制作からリアルな3DCGイメージの作成できる本ツールは単に作業を効率化するだけでなく、従来はできなかったより豊かな表現、新たなデザインを模索する事を可能にします。本セッションでは実際にCLOを使用されているHATRA 長見様より、CLOをどのように使用されているのか?またCLOによってもたらされた新たな可能性についてお話いただきます。



◆ファッションデザインの現場でのCLO3D活用方法

◆CLO3D表現の拡張性

◆CLO3Dの始め方



デジタルファッションの未来について



※詳細後日公開



登壇者:

田中 一生 株式会社サイバーエージェント

堀江 雅也 株式会社CyberHuman Productions

桐島 ローランド 株式会社CyberHuman Productions







