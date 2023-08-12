コミックマーケット102出展記念！一迅社作家陣サイン色紙プレ…
［株式会社一迅社］
株式会社一迅社（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長 野内 雅宏）は2023年8月12日（土）・13日（日）に開催されるコミックマーケット102に出展いたします。ブースにて作家陣総勢127名のサイン色紙を展示するほか、色紙のプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■コミックマーケット102 一迅社ブースにて作家陣総勢127名のサイン色紙を展示！
コミックマーケット102・一迅社ブースにて、作家陣127名のサイン色紙を展示いたします。2日間限定の大変貴重な機会となっておりますので、ぜひ一迅社ブースへお立ち寄り下さい。
≪ブース出展概要≫
日時：2023年8月12日（土）・13日（日）10:30～16:00
場所：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１−１
東京ビッグサイト 南4ホール No.2412
≪サイン色紙展示作家≫
※50音順、敬称略
蒼和伸／蒼崎律／青乃下／あずさきな／雨宮由樹／綾野暁／荒井チェリー／アラスカぱん／ありいめめこ／杏堂まい／安藤正基／石動あゆま／いそふらぼん肘樹／市原ゆき乃／伊月クロ／いのり。／色意しのぶ／岩見樹代子／うたたね游／恵茂田喜々／遠藤海成／大庭そと／大森葵／おがきちか／オガワサラ／おつじ／おの秋人／尾羊英／かしわぎつきこ／金子ある／かわのあきこ／喜久田ゆい／ぎどれ／狂zip／希羅月／銀泥／久世岳／久米田夏緒／黒山メッキ／くわばらたもつ／小井湖イコ／高河ゆん／小杉光太郎／コダマナオコ／施川ユウキ／式部玲／白梅ナズナ／しろまんた／すずり街／生還／高山しのぶ／竹岡葉月／武梨えり／ちょぼらうにょぽみ／月神サキ／槌居／筒井いつき／てぐれ／天壱／中田ゆみ／中村颯希／奈川トモ／渚アユム／夏奈ほの／なる粉／ねこうめ／猫田／ねことうふ／はづき／花ヶ田／万丈梓／ひだかなみ／英貴／文庫妖／ふじた／ホリ／まきぶろ／磨伸映一郎／茉雪ゆえ／まもウィリアムズ／御巫桃也／美川べるの／みちのくアタミ／峰倉かずや／未幡／椋木ななつ／もぐす／百門一新／桃春花／焼肉定食／八坂アキヲ・相川有／山口悟／やましろ梅太／山田桐子／やもり四季。／ゆあま／結城心一／雪広うたこ／遊行寺たま／米田和佐／頼間リヨ／らくたしょうこ／りすまい／レム／binu／DCBO／D・キッサン／Eunhye Kim／GOYA／Han yujeong／hanirim／inui／Jeokbal／Kim Jiei／Lee HaRon／Manggle／March／merryhachi／R.su／Roal／Seo Gwijo／SSAL／Tiv／tsuke／yuri／yuun／26
■サイン色紙プレゼントフォロー&リポストキャンペーン開催！
コミックマーケット102にて展示した色紙を抽選で各1名さまにプレゼントいたします。応募期間・応募方法をご確認のうえぜひご応募下さい！
≪イベント特設HP≫
https://ichijinsha-c102.com/
≪応募期間≫
・第1弾：2023年8月12日（土）10:30～8月20日（日）23:59
「月刊コミックZERO-SUM」「コミック百合姫」
・第2弾：2023年8月21日（月）00:00～8月27日（日）23:59
「月刊ComicREX」「comic HOWL」「comic POOL」「comic LAKE」「まんが4コマぱれっと」
・第3弾：8月28日（土）00:00～9月3日（日）23:59
「gateau」「一迅社ノベルス」「一迅社文庫アイリス」「アイリスNEO」「メリッサ」「カラフルハピネス」
≪応募方法≫
・STEP 1：X（Twitter）にて一迅社の宣伝課（@ichijinsha_info）または一迅社オンラインショップ＆イベント情報（@ichijinshaevent）をフォロー。
・STEP 2：フォローしたアカウントの固定投稿をリポスト（リツイート）！
・STEP 3：キャンペーンサイト内の申し込みフォームに希望の作家とご自身のX（Twitter）アカウントのユーザー名を入力ください。※ユーザー名とは＠以降の英数字となります。
ほか詳細はイベント特設HPをご確認下さい。
■一迅社関連SNS
・一迅社宣伝課X（Twitter）：https://twitter.com/ichijinsha_info
・一迅社オンラインショップ&イベント情報X（Twitter）：https://twitter.com/ichijinshaevent
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企業プレスリリース詳細へ （2023/08/12-16:16）
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