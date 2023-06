[エイターリンク株式会社]

居住ビル空間内の空間伝送型ワイヤレス給電ソリューション、AirPlug(TM)️を展示



配線のないデジタル社会の実現をめざす米・スタンフォード大学発のスタートアップ企業エイターリンク株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役:岩佐凌、田邉勇二)は、2023年6月11日から6月16日(現地時間)に米国カリフォルニア州サンディエゴで開催される国際マイクロ波シンポジウム「IMS(2023 IEEE Wireless Power Transfer Conference and Expo)」に出展します。









IMS2023概要







■日時:2023年6月11日~6月16日(現地時間)



■主催:IEEE Microwave Theory and Techniques Society(MTT-S)

1952年にマイクロ波の専門家グループによって設立された歴史あるシンポジウムです。RFおよびマイクロ波の専門家が世界中から集まり、最新の理論・戦略・テクノロジーについて活発な議論が行われます。今年は420社を超える企業が最新の製品やサービスを展示しています。また、学生を対象としたデザインコンペティション(回路/システム)や3分間スピーチコンテストも開催され、次世代を担う最優秀の若手エンジニアが多数参加しています。



■プログラム:ワイヤレス通信、ワイヤレス電力伝送、バイオメディカル、AIなど様々なテーマで技術セッションが行われます。また「Connected Future Summit」では、通信・コンピューティング・人工知能のシームレスな統合に向けて、6G, Next G ネットワークの技術仕様を展望します。



■出展概要

エイターリンクでは現在、AirPlug(TM)️の国際標準化に向けて欧米・アジア各国でのグローバル戦略を実行しています。会期中はスマートシティやスマートビルディングを実現する上でキーとなる空間伝送ワイヤレス給電技術AirPlug(TM)️の実機を展示しています。



会社概要

商号:エイターリンク株式会社

所在地:東京都東京都墨田区錦糸4-17-1ヒューリック錦糸町コラボツリー6・7階

資本金:1億120万円

代表者:田邉勇二、岩佐凌

設立:2020年8月

URL:https://aeterlink.com/(日本語サイト)、https://aeterlink.com/en/(英語サイト)

お問い合わせ先:エイターリンクPR事務局 E-MAIL:pr@aeterlink.com



