『2023 PENTAGON CONCERT~Summer Vacation ”PADO”~』のOFFICIAL GOODS会場販売が決定しました!



◆ グッズ購入者抽選特典 ◆

8,000円以上お買い上げのお客様の中から

抽選で各公演5名様に『終演後メンバー全員と団体記念写真撮影』が当たります!

※当選のお客様には、グッズ売り場にて当選番号が記載された整理券をお渡し致します。

整理券に記載の注意事項・集合場所をご確認の上、終演後速やかに集合場所にお集まりください。

※撮影は、お客様の携帯またはタブレットカメラで撮影させていただきます。



■商品ラインナップ



1 PENTAGON OFFICIAL LIGHT STICK 5,500円 (税込)

※単4電池3本使用(電池別売) / お1人様一点限り





2 アクリルキーリング【Acryl (全8種)【acrylic keychain】 各800円 (税込)





3 トートバッグ 【tote bag】 2,000円(税込)

SIZE:W250×H370×D110 mm





4 ミニタオル2枚セット【set of 2 mini towel】 1,600円(税込)

SIZE:W250×H250mm





5 ランダムフォトカード(全16種)【Random photo card】 各500円(税込)

SIZE:W5.4×H8.6cm

※お1人様8点まで





6 ランダム缶バッジ(全8種)【Random Can Badge】 各500円(税込)

SIZE:直径4.4cm

※お1人様4点まで





■販売場所

パシフィコ横浜 国立大ホール「オフィシャルグッズ販売ブース」

(神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1−1)





■販売時間

2023年8月30日(水)・31日(木)

先行販売 14:30 ~ 17:00

場内販売 17:30 ~ 18:30





※先行販売は、公演チケットをお持ちでない方でもグッズをご購入いただけます。



■詳細

https://pentagon.cubeent.jp/news/



※オフィシャルライトスティックは下記のサイトにて販売中

https://official-goods-store.jp/pentagon-japan/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-19:16)