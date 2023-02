[株式会社 THE COACH]

オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」、コーチングプラットフォーム「THE COACH Meet」、法人向け人材育成・組織開発サービス「THE COACH for Business」を提供する株式会社 THE COACH(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岡田裕介、松浦瞳)は、Institution for a Global Society株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:福原正大、以下 IGS)と連携し、慶應義塾大学経済学部附属経済研究所FinTEKセンター(以下、FinTEKセンター)が認定する「DXデザイナー養成講座 for MaaS」講座で学ばれる受講生へ、コーチングの提供を開始したことをお知らせします。

▶「DXデザイナー養成講座 for MaaS」講座 https://www.star-project.org/dxdesigner











コーチング提供背景 ~ 「学ぶ意味」を見つけるサポート ~





先行き不透明な今の時代、新たなスキルを身に付けるリスキリング(学び直し)が注目されています。特に、急速に進むデジタル化、人工知能といった技術革新に合わせデジタルトランスフォーメーション(DX)に対応できる人材の育成が急がれています。

IGSが提供し、FinTEKセンターが認定する「DXデザイナー養成講座 for MaaS」は、デジタル人材としてのキャリアチェンジを実現させる3カ月短期集中プログラムです。所属に関わらず、主に若手社会人や学生に向けて、リスキリングの機会提供を行う場となっています。

THE COACHでは、講座で学ぶ受講生が短期間で学びを深められるよう、受講生一人ひとりの「学ぶ意味」を見つけ、意欲的・主体的に学び続けられるようコーチングを提供してまいります。







Institution for a Global Society株式会社 代表コメント







代表取締役社長 福原正大 氏



急速なデジタル化が進む中、市場が求める最新スキルを習得することは、決して簡単なことではありません。そのようなスキルほど、当然の様に習得が難しく、心が折れそうになります。このような課題に対し、我々の実証実験においてコーチングが学習継続を促進するという結果が得られました。学習者が学びの壁にぶつかった時に、自らのビジョンを見つめ直し、継続をモチベートする支えとなるコーチングは、市場が必要とするスキルを手に入れる、非常に重要な役割となっていると実感しています。







Institution for a Global Society株式会社について





「分断なき持続可能な社会を実現するための手段を提供する」を企業パーパスに掲げるEdTech/HRTech企業。2021年12月29日に東証マザーズ市場(現・グロース市場)に上場。

https://www.i-globalsociety.com/







慶應義塾大学経済学部附属経済研究所FinTEKセンターについて





フィンテックに関する学際的研究と教育のための組織です。情報通信技術、暗号学、経済理論、データサイエンスなどを活用した先駆的研究を促進するとともに、フィンテックが経済と社会に与える影響を実証的に分析し、適切な制度設計と経済運営のための政策提言を目指しています。慶應義塾内の他学部および国内外の研究組織だけでなく、金融機関、テクノロジー企業、ベンチャー企業、政府機関などとも密に連携していきます。

http://fintek.keio.ac.jp/







THE COACH Academy概要





THE COACH Academyは、プロレベルを目指せるオンラインのコーチングスクールです。

リアルタイムに講師とやり取りしながら、コーチングを体系的に学ぶことができます。

実践を中心とした世界標準認定カリキュラムを提供しています。

開校から僅か1年で450人以上の方にお申し込みいただきました。



▼THE COACH Academyサービスサイト

https://thecoach.jp/







THE COACH for Business概要





THE COACH for Businessは、「個人の力を、組織の力に。」をコンセプトに、一人ひとりの力を引き出し、チームとしてつながりを生み出す人材育成・組織開発のサービスです。



プロフェッショナルコーチ、研修講師、組織開発ファシリテーターなどの専門チームが、1対1のコーチングセッション、研修、チームコーチング、ワークショップなどを包括的に提供します。



「正解」のないVUCAの時代、全ての人がリーダーシップを発揮し、多様なメンバーが共創しあえる「自律 “共創” 型組織へ」、人と組織の “自ら育つ力” を耕し、持続的なチーム作りを支援していきます。



▼THE COACH for Businessサービスサイト

URL:https://biz.thecoach.jp/







