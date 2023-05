[株式会社カクシン]

NTTコノキュー「XR City」にて「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』CaseFileAR196814港の巨大宇宙ロボット」を開始



株式会社カクシン(以下、カクシン)は、株式会社円谷プロダクション(以下、円谷プロ)が展開する『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」の世界観と連動する公式コンテンツとして、株式会社NTT QONOQ(以下、コノキュー)が提供する新感覚街あそびアプリ「XR City」(以下、XR City)を活用した体験型謎解きイベント『Case File AR196814 港の巨大宇宙ロボット』(以下、本イベント)の企画・開発を担当いたしました。



本イベントの開催は、2023年6月1日よりウォーターズ竹芝(アトレ竹芝等)から開始し、順次拡大を準備中です。

また、プロローグ・物語の第一章については無料でご自宅等お好きな場所でプレイ可能です。



イベント公式サイト: https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196814/







放送から半世紀以上の時を経てもなお人々の記憶に残り、語り継がれる『ウルトラセブン』。

『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」は、55年前の未来=現在と未来をつなぐ物語を、1967年放送当時にシリーズの一篇として「存在したかもしれない」エピソード、<If ストーリー>としてイメージし、その「事の起こり」を描き出します。コンセプトムービーの企画詳細は別紙をご確認ください。



本イベントはその世界観と連動し、「55年前にダン、そしてアンヌがワームホールに吸い込まれてしまった」後の2023年の世界で起きた事件をお客さま自身が解決をする、という新しい体験型コンテンツ群の一つとして、楽しんでいただける内容になっております。



■あらすじ

「モロボシ・ダンを探しています」



かつて55年前に実在したウルトラセブン/モロボシ・ダンを探すという謎のポスターに興味を持った<あなた>は同じく55年前にダンとともに宇宙人たちと戦っていた「友里アンヌ」と彼女をサポートする「PARTY」というグループの若者たちと出会う。

モロボシ・ダンを探すため、ワームホールの出現により発生している様々な超常的な事件の解決を依頼され、<あなた>は捜査に動きだす。



時空を越えて、ダンを追って現れたアンヌとともに、謎を解き、事件を解決せよ。



▼Case File AR196814 港の巨大宇宙ロボットーー

港町で発生している科学者失踪事件。



アンヌとPARTYメンバーのタクミからの依頼でこの事件を調査することになったあなたは、

次に狙われる可能性がある科学者を特定し、事件を解決するために現場に向かうことになる。

ーーーーーーーー



■みどころ

1.あなたが主役の体験型ストーリー

コンセプトムービーに描かれた“55年前に起きた出来事”により未来が変わった2023年、あなたはその時代に生きる地球人として様々な事件に出会うことになります。

実際の場所を巡りながら、LINEと捜査キット、そしてXR Cityアプリを使って事件の解決を目指しましょう。





2.ウルトラセブンの世界観を体験できる

物語は「ウルトラセブン」原作をモチーフとしており、原作に登場する星人や怪獣たちが登場します。

地球人として彼らに対してあなたは直接対峙したとき、何を感じるのでしょうか。

もちろん、原作をまだ見ていない方にもお楽しみいただける内容となっています。



3.ARで特別な演出を楽しめる

モロボシ・ダンのアイテムであるウルトラ・アイやウルトラ警備隊のガジェットであるビデオシーバーの機能をXR Cityにインストールすることであなたは今まで目にできなかったものを見ることができるようになります。

特別な力を駆使して難事件を解決しましょう。

もしかしたら、特別な仲間にも出会えるかもしれません。



【コンテンツイメージ画像】 ※画像は開発中のイメージです





■イベントの参加方法

1. 参加方法

開催期間中にイベント公式ウェブサイトより「XR City」アプリをダウンロードの上ご参加ください。



2. 開催日以降イベント公式ウェブサイト、ポスター等に掲示しているLINEアカウントに友だち登録をし物語をスタートしてください。*1

https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196814/



3. 物語の途中で現地にて謎解きキットを購入するタイミングが発生します。指示に従ってキットを購入してください。

―――――――――――――

ウルトラセブン IF Story「55年前の未来」 Case File AR196814 港の巨大宇宙ロボット



開催場所:ウォーターズ竹芝(アトレ竹芝等)*1

イベント期間:2023年6月1日(木)~2023年8月31日(木)

参加費用 1キット2000円(税込)

その他注意事項は公式ウェブサイトをご覧ください。

https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196814/



【同時開催】

ウルトラセブン55周年記念コンテンツとして、鑑賞型のARコンテンツがXR Cityで視聴できます。

●ウルトラホーク1号

実物大ウルトラホーク1号がウォーターズ竹芝の広場から出現、空へ飛び立ちます。



●エレキング

海面から巨大なエレキングが出現。その迫力ある姿を写真で撮影しよう。



主催 株式会社NTTコノキュー

監修 円谷プロダクション

企画・開発 株式会社カクシン

―――――――――――――

*1 ゲームのプロローグ及び各物語の第一章は無料でお好きな場所でプレイできます。



XR Cityとは

コノキューが提供する、新感覚街あそび AR コンテンツを体験できる、スマートフォン・タブレット用

の XR 体験アプリケーションです。街中やご自宅で、「XR City」をダウンロードした端末をかざす

と、リアルとデジタルが融合した「便利・おトク・楽しさ」を AR で体験いただけます。

利用料金

・無料(一部有料コンテンツあり)

※通信量が多くなるため、定額課金の通信環境でのご利用をお薦めいたします。

[XR City 公式WEBサイト]https://xrcity.docomo.ne.jp/



------------------------------------------



別紙

『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー

「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」



【企画意図】(※円谷プロダクション公式より)

放送から半世紀以上の時を経てもなお人々の記憶に残り、語り継がれる『ウルトラセブン』。

55年前の未来=現在と未来をつなぐ物語を、1967年放送当時にシリーズの一篇として「存在したかもしれない」エピソード、<If ストーリー>としてイメージし、その「事の起こり」を描き出します。

原作に込められたメッセージを現代に問いかけ、普遍のテーマをもつ『ウルトラセブン』の魅力を作品ファンのみならず、現代の人々に伝えるために、このコンセプトムービーを企画しました。



【みどころポイント】

本作品には1967年放送の『ウルトラセブン』 主人公「モロボシ・ダン」(演・森次晃嗣)と「友里アンヌ」(演・ひし美ゆり子)が、最新デジタル技術「バーチャルヒューマン」を使って時空を超えて登場します。またオリジナル作品同様「薩摩次郎」を森次晃嗣さんが演じます。



【ストーリー紹介】

陽は西の地平に傾き、闇がすぐそこに迫りつつあった湾岸の工業地帯。どこからともなく飛来した銀翼が人気のない砂浜に不時着する。

それは55年前に起きた事故を未然に防ぐために、ペガッサ星人が生み出したタイムパラドックスによって現出したウルトラホーク1号だった。

地球の軌道に入るペガッサ市を破壊する決断を下して生き延びた地球人、同胞たちが暮らす都市を爆破され天涯孤独で地球で生きてきた宇宙人、そして地球外から訪れて地球を愛し、地球に暮らしたウルトラセブン。それぞれの世界線が絡み合い、55年の時を経て、巡り合う未来の物語―

2023年、モロボシ・ダンが時空を超えてやって来る。



『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」

ティザームービー https://www.youtube.com/watch?v=nTLV2CkLnVI



------------------------------------------



【株式会社カクシンについて】 https://kakus.in/

株式会社カクシンは、“CREATE THE MOMENT”というヴィジョンの下、 常に本質を追求し想像を大胆に超えたモノ創りを邁進していくクリエイティブカンパニーです。実空間・施設・イベント会場における体験型のデジタル エンターテイメントをはじめ、あらゆる領域において最先端テクノロジーを活用し、ビジネス戦略に基づくトータルプランニングから実装までをワンストップで対応します。



社 名:株式会社カクシン

代 表:代表取締役 太田 高揚

本 社:東京都港区南青山4丁目13-9 クレセントヒルズ1F

設 立:2014年4月

資本金:2,400万円(資本準備金含む)

従業員数:60人(2019年11月現在)

事業内容:Web・アプリ受託制作事業、コンサルティング・プランニング事業、デジタルエンターテイメント施設

プランニング・開発



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/31-13:46)