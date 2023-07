[株式会社アイスクリーム・ラバー]

あいぱく(R)TOKYO、2023年は中野の四季の森公園で開催!2023年8月11日(金)~8月20日(日)





猛暑日が続く厳しい夏。多くの皆様に”涼”をお届けすべく、日本全国から厳選したご当地アイスが中野四季の森公園に一堂に集結!2023年8月11日(金)から8月20日(日)までの10日間、アイスクリーム万博「あいぱく(R)」を開催いたします。おいしいご当地アイスを食べて厳しい夏の暑さを乗り切りましょう!



「あいぱく」は、累計来場者数360万人を誇る日本最大のアイスクリームイベントです。今回は、過去の開催で人気だった店舗をはじめ、普段その地域でしか食べられない希少なメニューなど13ブランド、120種類以上のアイスが勢揃い!会場内では保冷バック(ドライアイス付き)のほか、ドライアイスは単品(150円)販売も行いますので、ご自宅にある保冷バックのお持ちこみも大歓迎です!商品の選定はアイスクリーム専門家として活動する『アイスマン福留』を中心に、アイスクリーム好きの団体「日本アイスマニア協会」の会員が厳選。全国各地から独自の視点でチョイスした魅力あふれるアイスメニューを取り揃えております。トレンドのアイスやイベント限定のメニューも販売予定。アイスクリーム好きにとっては見逃せない”アイスまみれの7日間”。是非皆さまお誘い合わせのうえ、中野四季の森公園にお越しください!



混雑時でもオーダー制で並ばずにゆっくりとアイスが楽しめる『あいぱく(R)スイートルーム』(特製フォトスポット付き)をご用意!





混雑時でも列に並ぶことなく、アイスクリームをスタッフが席までお持ちします。あいぱく(R)スイートルーム(エアコン完備)でしか食べられない特別メニューもご用意!あいぱくを家族やご友人、大切な人と90分間快適な環境で過ごしていただける特別エリアになります。また、スイートルーム内でしか撮影できない特製フォトスポットもご用意。数量限定でスイートルームでしか食べられない限定メニューも登場♪

※スイートルームは入場料とは別に料金が発生致します。





出品商品





ミルクソフト/カントリーホーム風景(440円~)

あいぱく(R)初登場!ソフトクリーム激戦区、北海道十勝(帯広)のソフトクリームが、あいぱくに初登場!自社牧場で搾る生乳を使用。加工、販売まで一貫して行っております。生乳本来のおいしさを活かすため、生クリームやバターなどは使用せずに仕立てたこだわりのソフトクリームです。生乳ならではの深いコクがしっかりと味わえ、後味はスッキリとしています。本場の味を是非お楽しみください!



将軍ソフト/サザコーヒー(600円)

あいぱく(R)初登場!人気のコーヒー専門店『サザコーヒー』が作る2種類のコーヒーソフトが登場!フルーティーな味わいが楽しめる「モカソフト」と、徳川慶喜公が欧米公使をもてなした珈琲を、文献を基に再現した深煎りのコーヒーを使用したソフトクリーム『将軍ソフト』を販売。スイートルーム(有料席)では、食べくらべセットも販売。また、お店でも人気のアイスコーヒーも販売致します。サザコーヒーファンには見逃せません!



熟成冷やし焼き芋&アイス/焼き芋専門 oimo&coco.(750円~)

あいぱく(R)初登場!こだわりの農家さんのさつまいもを販売する焼いも専門店『oimo&coco.』が、あいぱく初登場!最高品質の熟成焼き芋を夏でも食べやすいように “冷やし焼いも” として販売!冷やすとさらに甘さが増す焼き芋とバニラアイスをお楽しみください!皮入りの3種類の焼いもジェラート(焼いも&ミルク、濃厚、世界一濃厚)や、暑い季節にぴったりの『涼風ふんわり焼き芋かき氷』も販売します!専門店が作るからこそ、味わえる本格派の味わいを是非お楽しみください。



バタフライビーのミルクティーソフト/AMERIGO(550円~)

あいぱく(R)初登場!鎌倉の小町通で毎日手作りのソフトクリームを製造販売している『AMERIGO』があいぱく初参戦!今回は、あいぱく限定フレーバー『バタフライビーのミルクティーソフト』をオリジナル開発して販売!ミルクティーのクリームにバタフライピーを混ぜて夏らしい色合いに仕上げました。それ以外にも看板メニュー『クリームソフト』は、季節や気温を考えて作り上げている元パティシエ考案のクリームは卵不使用・カロリーが控えめなのに濃厚な味わい。



みかんボンボン 他/くりーむ堂(880円~)

あいぱく人気商品!同店のコンセプトは“毎日食べても飽きないソフトクリーム”。バラエティー豊かなラインナップが魅力!ソフトクリームにホイップを重ね、みかんの果肉を贅沢に敷き詰めた看板商品「みかんボンボン」をはじめ、雪見だいふくとコラボした「雪見だいふくボンボン」などが登場。他にも「キウイボンボン」、「チョコバナナボンボン」、たっぷりと食べたい方むけに「コーヒーゼリーパフェ」など魅力的なメニューを全20種類提供予定!スイートルーム(有料席)では、気になる商品3種類の食べくらべセットも販売。



桃ジェラート/桃農家カフェ ラペスカ

あいぱく人気商品!フルーツ王国、山梨県の桃農園『ピーチ専科ヤマシタ』が運営する人気カフェが初参戦!こだわりの農法で育てた桃やぶどうを皮ごと贅沢に使用。自社工房で丁寧に手づくりしたジェラートをその場で提供します。



※表示価格は税込みとなります。 ※写真はイメージです。

※販売数には限りがございます。



上記以外にも、お土産用にカップアイスなども多数販売!各メーカーの販売ブースはもちろん、ピスタチオスイーツ専門ブランド「MAX PISTACHIO(マックスピスタチオ)」が開発した『ピスタチオアイスクリーム』や、全国の厳選されたミルクアイス8種類を集めた『ミルクアイス食べくらべ』や、アイス評論家・アイスマン福留おすすめのアイスコーナーもご用意!会場内でお召し上がりいただくことはもちろん、お持ち帰りもできます!詳細は、あいぱく公式HP、SNSをチェック!



あいぱく(R)とは





「あいぱく(R)」は、アイスクリームの素晴らしさと魅力を広めるべく、”アイス好きの楽園空間”をコンセプトに、一般社団法人日本アイスマニア協会が日本全国各地から厳選したアイスクリームを販売するイベントです。2015年に第1回を東京・原宿にて初開催。全国各地で開催を重ね、おかげさまで累計来場者数300万人を動員する国内最大のアイスクリームイベントになりました。その場で食べる実演販売のソフトクリーム、ジェラートはもちろんのこと、お持ち帰り・お土産用のカップアイスも大人気です。



お持ち帰り大歓迎!!あいぱく(R)オリジナル保冷バック(ドライアイス付)









あいぱく(R)では、会場でアイスを楽しんで頂きたいのはもちろんですが「お土産で持ち帰って家でゆっくり食べたい!」という方にはお持ち帰り用として、あいぱく(R)オリジナル保冷バックをドライアイス付にて販売致します。価格は500円(税込)。会場に一緒に来られなかったお友達やご家族はもちろん、ご自身用のお土産にも!ご自宅でもあいぱく(R)気分を楽しんで頂けたらと思います♪また、保冷バックをご持参頂き、ドライアイスのみ(150円)でご購入頂くことも可能です。

※保冷機能の無いエコバックでのお持ち帰りはアイスの品質劣化に繋がりますので推奨しておりません。お持ち帰りしたい方は、会場で保冷バッグをお買い上げいただくか、保冷機能のあるバッグをご持参ください。また、遠方でイベントにお越しいただくことが難しいお客様向けにご自宅でも「あいぱく(R)」の気分が味わえるよう通販も行っておりますので、是非こちらもお楽しみいただければ幸いです。





◆ご当地アイス通販「あいぱく(R)ONLINE」 https://www.i-89.shop/



溶けないアイスクリームも販売!「CUP OR CONE」ブース出展





「CUP OR CONE(略称:COC)」は、2020年に設立されたブランドです。その名前の由来は、世界中のアイスクリームショップで店員さんから必ず聞かれる「カップにしますか?それとも、コーンにしますか?」という言葉にあります。このブランドは、アイスクリームが大好きな人にとって、まさに欠かせない存在でありたいという想いが込められています。多様化するファッション業界の中でアイスクリームに特化した存在として、アイス好きにとって真に愛される価値を提供してまいります。

「アイスクリームが大好き!」「好きを身に着けたい!」という方々に向けて、さまざまなクリエイターが手がけた魅力的なアイテム(衣類やバッグ、アクセサリーなど)が、このブースに一堂に集結します。ここでしか見られない「溶けないアイスクリーム」を身に纏って、心躍るひとときをお過ごしください。





一般社団法人アイスマニア協会について

一般社団法人日本アイスマニア協会は、アイスクリームに関する検定試験「アイスマニア検定」に合格したアイスクリーム好き13,000名を超える会員が所属する団体です。(2022年6月時点)”Cool Ice Japan”をコンセプトに、ご当地アイスによる地域の活性化と、日本のアイスクリーム業界の発展に貢献することを目的として活動しております。代表理事を務めるのはアイス評論家のアイスマン福留。アイスクリーム万博「あいぱく」の企画・運営ほか、アイスメーカー協力のもと、新作アイスの試食会「アイスマニア☆ミーティング」などを主催。



・一般社団法人 日本アイスマニア協会 : http://www.icemania.jp/





◆アイスマン福留について



アイス評論家 / 日本アイスマニア協会代表理事。年間に食べるアイスの数は1,000種類以上。2011年から「コンビニアイス評論家」として活動を開始。月間アクセス数100万PVを超える情報サイト「コンビニアイスマニア」を運営。アイスクリームの専門家としてバラエティー番組をはじめ、ニュース番組等にも多数出演。その他、業界専門紙への執筆、商品プロデュース、小学校で「アイスの授業」を行うなど、「アイスクリーム」を軸に幅広く活動。2014年『一般社団法人 日本アイスマニア協会』を設立、代表理事に就任。自他共に認める「日本一アイスクリームと向き合う男」。著書に『日本懐かしアイス大全』、『日本アイスクロニクル』(辰巳出版)がある。



・アイスマン福留 Twitter : https://twitter.com/iceman_ax

・アイスマン福留 Instagram : https://www.instagram.com/iceman_ax/





イベント開催概要





・名称:アイスクリーム万博「あいぱく(R) TOKYO in SUMMER 2023」

・開催日時:2023年8月11日(金)~8月20日(日)

・開催時間:11:00~19:30 ※最終日(20日)は18時閉場

・開催場所:中野四季の森公園 イベントエリア

・住所:東京都中野区中野4丁目12

・入場料(一人につき):(前売りチケット)300円、(当日券)350円 ※小学生以下無料

「あいぱく(R)オリジナル記念リストバンド」を、各日先着5000名にプレゼント!リストバンドは全10色!毎日カラーが変わりますので、アイス好きは是非コンプリートを目指して通いましょう!



※デザインはイメージとなります。



・テイクアウト:アイスのお持ち帰りをご希望の方には、会場にて「保冷バッグ+ドライアイス」を販売しておりますのでご利用ください。

・主催:あいぱく実行委員会

・企画・運営:一般社団法人 日本アイスマニア協会、株式会社アイスクリーム・ラバー

※状況により営業日や時間、イベント内容などに変更が発生する場合がございます。予めご了承ください。





具体的な販売商品や概要については、あいぱくオフィシャルサイトをご確認くください。

・あいぱくオフィシャルサイト:https://www.i-89.jp

・Twitter : https://twitter.com/i89fes (ハッシュタグは #あいぱく )

・Facebook : https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram : https://www.instagram.com/i89fes

・公式LINE : https://lin.ee/IuF413h

ご登録頂くと、当日利用できるお得なクーポンやスイートルームの空き状況などをお知らせ致します。

・通販「あいぱくONLINE」: https://www.i-89.shop/

※「あいぱく」、およびロゴマークは、一般社団法人 日本アイスマニア協会の登録商標です



8月11日(金)AM9:30 から事前にご招待したメディアの皆様向けのプレス発表会を実施します。





■日時 8月11日(金) 9:30~11:00(あいぱくTOKYO オープン前)

■場所 中野四季の森公園 イベントエリア



