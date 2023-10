[原田産業株式会社]

10/9(月)~12/31(日)限定!株式会社CHAYA マクロビフーズとのコラボメニューも



原田産業株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:原田 暁)は、チキンタイプの新食感大豆ミート「LIKE CHICKEN!?(ライクチキン)[プレーン] 下味無し」(以下、プレーン)」を2023年10月2日(月)に新発売いたします。発売に合わせて既存品のパッケージ変更も行い、公式ECサイトも同日にリニューアルオープンいたします。



特別企画として、プレーン発売に合わせて株式会社CHAYA マクロビフーズとのコラボ企画も開催いたします。







LIKE CHICKEN!?(ライクチキン)とは





LIKE CHICKEN!?(以下、ライクチキン)は、これまでにない鶏肉のような弾力のある歯ごたえとさけるような繊維感が特徴の、新しい大豆ミートです。

ECサイトはこちら:https://www.earthmeat.net/



▼ライクチキン 4つのポイント

1.大豆だからあっさりしているのに、お肉のような満足感。



2.ヘルシーなバランス食材

高たんぱく(20.0g/100g)、コレステロールフリー、食物繊維含有。



3.サッと取り出して、チン!お肉で面倒な下ごしらえも不要。

お肉のレンジ調理で気になるドリップなし。なのに使い方はいつものお肉との置き換えでOK!

和洋中幅広く使えて、なんだか物足りない日の「もう一品」やお弁当のおかず、レトルトカレーのボリューム&栄養アップなどどんなときにも使える!

※本製品は加熱調理品です。解凍後に必ず加熱調理してからお召し上がりください。



4.シンプルな原材料



5.カラダだけじゃなく、環境にも優しい

植物性のお肉なら、より少ない資源でより多くの人がたんぱく質を摂取できます。

さらに、日本のみんなが週1回お肉を植物性に置き換えるだけで、年間で自動車約36万台分に匹敵する温室効果ガス削減効果が期待できます。



ライクチキンは、一般ユーザーのほか、ホテルや外食、中食、小売りなど、食プロの現場でもでこれまでにない食感の大豆ミートとしてご好評いただいています。



プレーン発売の背景





業務用・一般ユーザー向けに販売をする中で、お客様から「薄味の和食にも合わせたい」「自分好みのより自由な味付けを楽しみたい」「香料不使用のものが欲しい」とのお声もいただいて参りました。ご要望にお応えして、下味(香辛料、香料)を除いたプレーンを発売することにいたしました。和食にもぴったりで自由自在な味付けが楽しめる、シンプルな味わいのライクチキンです。



原材料:水、大豆たんぱく濃縮物(遺伝子組み換えでない)、食塩



プレーンの発売に伴い、既存のライクチキンを「LIKE CHCIKEN!? [オリジナル] 下味付き」としてリニューアル発売いたします。



公式ECサイトリニューアル





10月2日(月)、プレーン発売・既存商品リニューアルに合わせて公式ECサイトもリニューアルいたします。お試しで食べてみたい方に80g、冷凍庫でもかさばらないチャック付き500g、たっぷり使えてお得な1kgの3タイプを取り揃えております。

▼商品ラインナップ

・LIKE CHICKEN!? [オリジナル] 下味付き 80g、500g、1kg

・LIKE CHICKEN!? [プレーン] 下味無し 80g、500g、1kg



























株式会社CHAYA マクロビフーズとのコラボ企画!





2023年10月9日から「食べてきれいになる、オーガニックな生き方」をコンセプトとする株式会社CHAYA マクロビフーズとのコラボレーション企画を行います。期間限定の企画ですので新商品・プレーンを使った体にやさしく美味しい食事をぜひご堪能ください!



実施期間:2023年10月9日~12月31日(予定)

実施店舗:CHAYA Macrobi Shiodome https://chayam.co.jp/restaurant/shiodome/



CHAYA Natural & Wild Table Hibiya https://chayam.co.jp/restaurant/hibiya/



メニュー:CHAYA Macrobi Shiodome ライクチキンのカリフォルニアロールプレート

ライクチキンのエスカベッシュ

CHAYA Natural & Wild Table Hibiya ライクチキンの生姜焼き風マクロビボウル

具だくさんライクチキンのピタサンド



株式会社CHAYA マクロビフーズ https://chayam.co.jp/



SNS

LINE :LIKE CHICKEN!? @950fnaje 新規友だち登録でお得なクーポン配信中!

Instagram:earthmeat LIKE CHICKEN!? @like_chicken_earthmeat レシピやイベント情報などを発信しています。



ECサイト

会社概要

商号 : 原田産業株式会社

代表者 : 代表取締役社長 原田暁

所在地 : 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番14号

設立 : 1923年3月4日

事業内容 : 半導体、液晶、情報通信、医療、介護、造船、建築、環境、食品、コンシューマープロダクト等の業界向け機器・資材の輸出入及び国内販売

資本金 : 3億円

URL : https://www.haradacorp.co.jp/



