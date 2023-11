[株式会社コソド]

2025年大阪・関西万博の開催に向けた分煙環境整備の推進として大阪市指定喫煙所設置経費等補助金の助成を活用した「THE TOBACCO NAMBA 」のリニューアルオープン





よりマナー良く、心地よい分煙の実現を目指す喫煙所ブランド「THE TOBACCO(ザ・タバコ)」を運営する株式会社コソド(本社:東京都千代田区、代表取締役:山下悟郎)は、2025年大阪・関西万博の開催に向けた分煙環境整備の推進として大阪市指定喫煙所設置経費等補助金の助成を活用した「THE TOBACCO NAMBA 」のリニューアルオープンに伴い、11月7日(火)9時~10時にて、吉本興業ホールディングス株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役:岡本昭彦)と共同でお披露目イベントを開催します。



お披露目イベント概要





大阪のシンボルであるなんばグランド花月ビル1F喫煙所前にて「THE TOBACCO NAMBA」のお披露目イベントを開催します。当日のイベント会場では、大阪市の横山市長による当該施設周辺の環境視察や吉本興業所属タレントとのトークセッションの機会を設けております。



【開催概要】

「万博の街、大阪。清潔で美しいまちをめざして」

~なんばグランド花月ビル1F、大阪市指定喫煙所として市民へ一般開放~



9:00~ 開会式

9:05~ 施設周辺の環境視察

9:25~ トークセッション・質疑応答

10:00 イベント終了



【開催日時】

11月7日(火)午前9:00~10:00 ※マスコミ受付:8:30~

受付場所:吉本興業本館4F



【開催場所】

施設名称:なんばグランド花月ビル1Fおよび吉本興業本館

住所:大阪府大阪市中央区難波千日前11番6号



【出演者】(敬称略)

ケンドーコバヤシ/大阪市長 横山英幸/株式会社コソド 山下代表取締役/ヤナギブソン(MC)



THE TOBACCOとは?





THE TOBACCOは非喫煙者と喫煙者が心地よく共存できることを目指した新しいカタチの喫煙所です。改正健康増進法の施行により、屋内で喫煙できる場所が制限されていく中、喫煙者が積極的に立ち寄りたくなる場所をプロデュースすることで路上喫煙やポイ捨てなどのマナー違反を減らしていくことに寄与したいと考えています。人流データや喫煙所内AIカメラのデータなども活用しながら、適切な場所に適切な機能を持った喫煙所を設置し、これまでの喫煙所には見られない心地よい喫煙体験を提供するべく、クリーンでゆったりとした魅力的な喫煙シーンを演出した空間を提供しています。2023年8月末時点で都内を中心に30店舗を展開しており、今後も店舗数の拡大を図っていきます。



【一部店舗の写真】



THE TOBACCO NAMBA とは?





「THE TOBACCO NAMBA」は今後の大阪市路上喫煙禁止に伴い必要となる「分煙環境整備」においても喫煙所が必要とされている非常に重要なエリアにあります。喫煙所ブランド「THE TOBACCO」は一号店オープンより、1店舗1店舗、好立地かつ街に寄り添う形でコンセプトも店舗デザインも異なる形で展開し、喫煙者が立ち寄る楽しみを少しでも提供できるよう設計してきました。本店舗においては、吉本興業本社の建物の大正ロマンのコンセプトを踏襲し、新しい空間の中にどこか懐かしい、喫茶店のような落ち着ける雰囲気をもたらすようデザインしております。



【店舗イメージ】



【店舗住所】

大阪府大阪市中央区難波千日前11番6号 施設内1階



大阪市環境局コメント





大阪市は2025年大阪・関西万博を契機として、令和7年1月の市内全域での路上喫煙禁止に向け、喫煙者と非喫煙者が共存できる分煙環境の整備に取り組んでいます。

その取組のひとつとして、市内における喫煙所の整備を促進するため、大阪市指定喫煙所設置経費等補助金制度を制定し、民間事業者による喫煙所整備を推進しております。本喫煙所は本制度を活用して改修された喫煙所であり、現在、路上喫煙の禁止地区となっている御堂筋及び、心斎橋筋、戎橋筋からも近く、多くの方々に利用いただきたいと考えております。



株式会社コソド 代表取締役CEO 山下コメント





2025年から大阪市の全域が路上喫煙禁止になります。条例の施行に伴い、よりマナー良い喫煙を啓蒙するとともに、多くの方に大阪市指定喫煙所設置経費等補助金制度を認知してもらい、制度の活用を促すことで、非喫煙者と喫煙者が心地よく共存できる環境が提供されればと考えております。今後も、更なるポイ捨てや煙の迷惑の削減に取り組んでいきたいと思います。



株式会社コソド





会社名 :株式会社コソド

住所 :東京都千代田区丸の内3-7-15

設立 :2017年9月29日

代表者 :山下 悟郎

事業内容 :喫煙所事業、喫煙所マーケティング事業、施設デザイン運用事業

企業URL: https://cosodo.co.jp/

事業URL(THE TOBACCO): https://the-tobacco.jp/

事業URL(BREAK):https://break-smoke.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-20:46)