「Produce Next ~しあわせな未来を、共に拓く~」をミッションに、「戦略の実行」と「成果の上昇」に拘ったコンサルティングサービスを提供している株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:北村 俊樹、以下「当社」)は、株式会社NTTデータ(本社:東京都江東区、代表取締役社長:本間 洋、以下「NTTデータ」)と2月27日付の資本提携に基づき、4月1日より業務提携を開始致します。本提携により、当社はNTTデータおよび同社のグループ企業との協業ならびに支援を拡大し、中長期的な成長の加速を図ります。







当社は「Produce Next ~しあわせな未来を、共に拓く~」をミッションに掲げ、「Hands-on Style」「Scopeless」「More than Reports」という独自の課題解決アプローチを用いながら、クライアントと共に真の価値を創造するパートナーとして、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」)、新規事業、業務改革、海外進出などの幅広い支援を行っています。最先端テクノロジーを活用したソリューションサービスの提供に多くの実績があるNTTデータとの業務提携により、当社におけるDX推進をはじめとした各種支援の体制が強化されることから、クライアント企業との事業共創についてもより一層拡大・発展させるなど、当社事業の中長期的な成長の加速を実現してまいります。

(1)商号 :株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(2)事業内容 :システムインテグレーション事業、ネットワークシステムサービス事業、その他これらに関する一切の事業(3)設立年 :1988年(昭和63年)5月23日(4)本社所在地 :東京都江東区(5)代表者(代表取締役社長) :本間 洋(ほんま よう)(6)社員数 : 約19万(グループ全体 / 2022年10月現在)(7)会社ホームページ :https://www.nttdata.com/jp/ja/

株式会社ライズ・コンサルティング・グループ担当:横田TEL:03-6441-2915MAIL:info@rise-cg.co.jp本社所在地:東京都港区六本木1丁目6−1 泉ガーデンタワー34階URL:https://www.rise-cg.co.jp



