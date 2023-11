[B STONE株式会社]

~アウター、ドレスなど全6型を11月17日(金)より発売開始~







この度B STONE株式会社(東京都渋谷区/代表取締役 黒石奈央子)が運営するレディースブランド「AMERI(アメリ)」は、女優やモデルとして活躍する桐谷美玲氏との初のコラボレーションアイテムを11月17日(金)12:00(※)よりオフィシャルウェブストア、全国直営店(代官山店、新宿ルミネ2店、心斎橋店、名古屋店)にて発売いたします。

※新宿ルミネ2店では11/14(火)より先行発売いたします。

※amateゴールド会員様は11/16(木)15:00~先行購入いただけます。



桐谷美玲氏とAMERI、二度目となるコラボレーションアイテムは”ママになってもおしゃれを諦めたくない”をテーマに、デザイン性と機能性の両方を兼ね備えたアイテムがラインナップします。



特に注目なのは、アウター2型とアート柄のシアードレス。アウターはママにも嬉しいショート丈、ミドル丈の両方を作成し、お好きな丈を選べるようにしました。シアードレスは、桐谷美玲氏のお子さんが描いた絵をドレスに落とし込み、コラボレーションならではのオリジナリティのある一着に仕上がりました。

また、YouTubeチャンネル「NO RULES FOR」では、11/10(金)より桐谷美玲氏とAMERI/Ameri VINTAGE ディレクターの黒石奈央子が出演するLOOK BOOKを公開。

コーディネートはもちろん、コラボアイテムの魅力と製作秘話を2人のトークを交えながらたっぷりとお見せします。



公開日:11/10(金)18:00~

URL:https://www.youtube.com/c/NORULESFOR



ママでもあり女優やモデルとしても活躍する桐谷氏とAMERIの世界観が融合されたアイテムをぜひお楽しみください。



【商品詳細】



MIREI KIRITANI × AMERI BROTHER BOA JACKET

カラー : アイボリー、ブラック

サイズ : フリー

価格 : ¥44,000 tax in



デニム地とフェイクボアをボンディングしたミディアム丈のオーバーコート。ボンバージャケットとGジャンのムードをドッキングしたデザイン。スタンドカラーとしても着用可能で、防寒対策も叶います。大きなポケットや切り替えの剥ぎライン等もデザインのポイントです。



MIREI KIRITANI × AMERI SISTER BOA JACKET

カラー : アイボリー、ブラック

サイズ : フリー

価格 : ¥40,700 tax in



デニム地とフェイクボアをボンディングしたショート丈のオーバーコート。ボンバージャケットとGジャンのムードをドッキングしたデザイン。スタンドカラーとしても着用可能で、防寒対策も叶います。大きなポケットや切り替えの剥ぎライン等もデザインのポイントです。



MIREI KIRITANI × AMERI ELEVATOR KNIT TOP

カラー : アイボリー、ブラック、ブルー

サイズ : フリー

価格 : ¥21,450 tax in



着丈がエレベーターのように3段階調整が可能なニットトップス。毛玉になりにくい、高ピリング加工を施しており、手洗いが可能。裾両脇の内側にスピンドルが付いており、こちらを調整することでウエスト/バストに引っ掛けて丈を調節。バルーンシルエットな見え感です。



MIREI KIRITANI × AMERI NUANCE ART LAYERED SHEER DRESS

カラー : ブラック、ブルー

サイズ : S,M

価格 : ¥23,100 tax in



桐谷氏のお子さまが描いた絵をAMERIらしく落とし込んだメッシュドレス。シアー素材に全面にアートをプリントを施しました。インナーも胸上までシアーにし、抜け感を演出。裾にかけてややセミフレアのシルエットです。



MIREI KIRITANI × AMERI RAFFLE SET KNIT DRESS

カラー : カーキ、ブラック、ミックス

サイズ : S,M

価格 : ¥29,700 tax in



アイラインのリブニットドレスにラッフルの付け襟がセットになったアイテム。ニットドレスはインナーが響かない中肉の編地を使用しており、体のラインを拾いにくい。ラッフルの付け襟はサテン生地で甘すぎず、上品な印象。襟は、肩に掛けて着用する方法の他に、斜めにしての着用もおすすめ。



MIREI KIRITANI × AMERI SATIN SET UP

カラー :ブラック、ブルー

サイズ : S,M

価格 : ¥29,700 tax in



シボ感のあるサテン生地を使用したジャケット風のシャツとワイドパンツのセット。シャツはアウトでもインでもお使い頂けるサイズ感に拘りました。全体的に配色のステッチが効いており、モードな印象に仕上がっています。





■桐谷美玲(きりたに みれい)

1989年12月16日 生まれ、千葉県出身。2006年のデビュー以来、数多くのドラマや映画に出演。『NEWS ZERO』(日本テレビ)では、6年半にわたりニュースキャスターを務める他、Netflix「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」に出演。ファッションモデルとしてのキャリアも長く、現在は『BAILA』 『GINGER』などでモデルとしても活躍し、フランスのGUERLAINのJAPANアンバサダーも務める。一児の母であり、幅広い世代の支持を集めている。



■Ameri VINTAGE(アメリヴィンテージ)

Ameri VINTAGEは、“NO RULES FOR FASHION”をコンセプトに、完成度の高い、古くて価値のある「vintage」アイテムに最新のAMERI ORIGINALの商品をプラスすることによって、昔の価値ある物と最新の流行を融合した今までにないスタイルを提案しています。

WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube:https://www.youtube.com/c/NORULESFOR



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-13:16)