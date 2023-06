[株式会社Chocostory]

HashgiftはインフルエンサーがPR投稿をしてくれるサービスです。本サービスの商品掲載料を無料とするキャンペーンを実施いたします。



インフルエンサーマーケティングプラットフォームHashgiftは、PR希望商品の掲載料を無料とするキャンペーンを開始いたします。当サイトへの商品掲載によりPR投稿可能なインフルエンサーから返信が返ってきます。PR投稿してくれるインフルエンサーはフォロワー数1,000~100,000フォロワー程度のマイクロインフルエンサーです。キャンペーン期間中に登録された商品はキャンペーン終了後も無料無期限で継続してサイトに掲載可能です。[株式会社Chocostory(東京都渋谷区)]







PR希望商品登録ページ( https://hashgift.org/company )で「無料プラン」を選択いただくと本サービスを無料でご利用いただけます。







Hashgiftについて





■ご利用方法(クライアント企業側)

1. PR希望商品登録ページにPR希望商品情報を入力。

2. PR投稿可能なインフルエンサーが現れたら、商品登録時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。

3. その中からイメージに合うインフルエンサーに商品をギフト(プレゼント)していただくとインフルエンサーがPR投稿してくれます。





トップページ

https://hashgift.org



PR希望商品登録ページ

https://hashgift.org/company



PR投稿例

https://hashgift.org/example





Press Abstract [En]

Hashgift , pr post service, has started a free plan. You can select "free plan" on the product entry page. After you registered your product on Hashgift, influencers will reply to you. Influencers who have ~100,000 followers can post about your product/service on their SNS.



URL:

https://hashgift.org/



*Hashgift is available in Japanese only. English version will be released in this summer.



