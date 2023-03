[ユナイテッド&コレクティブ株式会社]

春を感じる爽やかな「苺スムージー」と「自家製ローズヒップレモネード」も同時発売



ふんわり食感の自家製バンズ、100%ビーフのチルドパティ、新鮮な野菜にこだわった、“毎日食べてもからだがよろこぶ”「第3のハンバーガー」 を提供するthe 3rd Burger(運営:ユナイテッド&コレクティブ株式会社/本社:東京都港区、代表取締役:坂井 英也)は、春のシーズナルメニューとして「チキンモッツァレラバジルバーガー」を3月15日(水)より期間限定で発売します。また、苺をたっぷり使用した「苺スムージー」と、爽やかな酸味の「ローズヒップレモネード」も期間限定で同時販売します。







毎年根強い支持を得てきたシーズナルメニュー「モッツァレラバジルバーガー」。今年は、いつものビーフパティではなく、ジューシーなグリルチキンと合わせた、「チキンモッツァレラバジルバーガー」として、期間限定販売します。鉄板で焼き上げたグリルドチキンに、表面をグリルして焼き色を付けたモッツァレラチーズと、フレッシュバジルのジェノベーゼソースをトッピング。さらに、the 3rd Burgerこだわりの新鮮なトマトとグリーンカール、ピクルス入りの自家製タルタルソースを合わせた、春らしい色合いが特徴の逸品です。まろやかな口当たりのモッツァレラチーズが爽やかなジェノベーゼソースと絡み合い、グリルドチキンのうま味を一層引き立てます。



同時に発売する「苺スムージー」は、苺をふんだんに使用し、苺のやさしい甘みと爽やかな酸味が口いっぱいに広がります。苺そのものの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、春にぴったりのスムージーです。やさしい甘みがありながらもすっきりとした後味のため、朝食やランチ、午後のブレイクタイムなどあらゆるシーンでお楽しみいただけます。



また、今年は春限定で自家製ローズヒップレモネードが登場!3種類のお砂糖とはちみつにレモンを丸ごと漬け込んで作る自家製レモネードに、華やかな酸味のローズヒップをプラス。レモンとローズヒップの爽やかな酸味とスッキリとした甘さが特徴の、春らしいレモネードに仕上げました。レモンとローズヒップにはビタミンCがたっぷりと含まれており、美肌・疲労回復にもおすすめです。



日に日に暖かくなっていくこの季節。この時期しか味わうことのできない、the 3rd Burger春の新作にご期待ください。







メニュー概要



チキンモッツァレラバジルバーガー





ジューシーなグリルドチキンに、表面をグリルして焼き色を付けたモッツァレラチーズとフレッシュバジルのジェノベーゼソースをトッピング。まろやかな口当たりのモッツァレラチーズが爽やかなジェノベーゼソースと絡み合い、グリルドチキンのうま味を一層引き立てる逸品です。



販売期間:2023年3月15日(水)~5月中旬ごろ

販売価格:単品/640円(税込)※1

セット/990円(税込)※2



※1 店舗により価格が異なります。

※2 ポテトSサイズ+ドリンクSサイズのセット価格です。





苺スムージー





フレッシュな苺を使ったこの季節だけの特別なスムージーが今年も登場。苺をたっぷりと使用し、爽やかな酸味と甘みが口いっぱいに広がります。苺そのものの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、春にぴったりのスムージーです。単品でのご注文はもちろん、ハンバーガーとのセットもおすすめです。



販売期間:2023年3月15日(水)~5月中旬ごろ

販売価格:単品/550円(税込)





自家製ローズヒップレモネード





3種類のお砂糖とはちみつにレモンを丸ごと漬け込んで作る自家製レモネードにローズヒップをプラス。レモンとローズヒップの爽やかな酸味とスッキリとした甘さが特徴の、春らしいレモネードに仕上げました。ソーダ、ホットもご用意しております。



販売期間:2023年3月15日(水)~5月中旬ごろ

販売価格:単品Sサイズ/290円(税込)







the 3rd Burgerについて



the 3rd Burgerは、"Real Fresh, Real Burger"をコンセプトに、「100%ビーフのチルドパティ」、「ふんわり食感の自家製バンズ」、「新鮮な野菜」の3つのこだわりが詰まった、“毎日食べてもからだがよろこぶ” 『第3のハンバーガー』を提供するハンバーガーカフェです。



<”3つ”のこだわり>

1.100%ビーフで作る、自家製チルドパティ





熟成肉をブロックのまま仕入れて粗めにミンチ。複数の部位をブレンドし、冷凍することなくチルドのまま焼き上げるから、ジューシーで肉粒感あふれる味わいをお楽しみいただけます。



2.ふんわり食感の自家製バンズ





その日の温度、湿度を見極めて、水温をきめ細かく管理しながら、パン種を作り、発酵させ、数度に分けて焼き上げていきます。上質な小麦の香りを楽しめる、ふんわりした食感が特徴的な自家製バンズです。



3.店内仕込み





良質野菜を毎日仕入れ、新鮮なうちにお店でカット。レモネードやトッピングに使用するお野菜のマリネ、タルタルソースやケチャップなどの調味料にいたるまで、店内仕込みにこだわっています。





<店名の由来>

安さとスピードを追求し大量出店をする大手ファーストフードチェーン店と、それに対抗するようにブームを巻き起こした高級志向のグルメバーガー店の二極化が進んでいた当時の日本のハンバーガー市場。リーズナブルな価格設定でありながら、こだわりの食材で作るフレッシュなハンバーガーという、これまでになかった新しい“第3のハンバーガー” を提供したいという思いから、「the 3rd Burger」と名付け創業しました。







店舗紹介



the 3rd Burgerは2012年12月に、青山骨董通りに1号店をオープン。

現在は都内10店舗、神奈川県に2店舗、千葉県に1店舗を展開中です。(2023年2月28日現在)



the 3rd Burger 1号店青山骨董通り店



▼店舗情報はHPをご覧ください。

https://www.the3rdburger.com/shop







