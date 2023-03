[丸紅ネットワークソリューションズ株式会社]

~AIによるネットワークの可視化・脅威の検知を実現するNDRソリューション~



丸紅ネットワークソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林 徹)は、AIで企業ネットワークやクラウド環境を監視し、異常や脅威を検知するNDR(※1)ソリューション「Darktrace」の提供を開始します。







近年、様々な企業や組織でDXの取り組みが行われ、あらゆるモノがネットワークでつながりデジタル化される一方で、マルウェアやランサムウェアなどサイバー攻撃の高度化、巧妙化はとどまるところを知らず、深刻な被害が増え続けています。



このような状況において、従来の境界防御型セキュリティ対策だけでは明らかに不十分であり、セキュリティ対策の見直しや強化が必要不可欠となっています。その一環として、PCやサーバ等のエンドポイントに対して次世代アンチウイルスやEDR(※2)を導入する動きが、多くの企業で広がりを見せています。



しかし、PCやサーバはネットワークに接続された端末の一部に過ぎず、その他にもプリンターやVPNルータ、モバイル、IoTデバイス等さまざまな端末が接続されているネットワークにおいては、これらを標的とした攻撃にも備える必要があります。



Darktraceは、企業ネットワークで利用されるあらゆるデバイスや利用者の定常状態をAIで学習し、それぞれの挙動をリアルタイムに可視化、分析して進行中のサイバー脅威を自動的に検知することで、さまざまな端末が接続されたネットワークにおけるセキュリティリスクの軽減に大きく寄与します。



【 Darktraceの3つの特長 】



1.導入の容易性

●ポートミラーリング方式のため、導入時の事前設計、ネットワーク構成の変更が不要です。

●監視対象の内部ネットワークのコアスイッチよりパケットを自動収集し、その内容からネットワーク内のデバイスやユーザを自動認識します。

● エージェントレスのため短時間で導入完了し、すぐに機能開始します。







2.AIによる検知

●AIを活用した検知を行うことで、従来のふるまい検知では見逃していた想定外のマルウェアの挙動を検知します。

●誤検知や優先度の低い検知を減少させ、優先度の高い攻撃を把握することができます。







3.ネットワーク全体の可視化

●ネットワークパケット、仮想環境の通信、SaaSの管理ログ、リモートクライアントの通信を取得し、統合的に監視することができます。

●そのため、Darktraceで、様々なシステム環境の脅威に対応することができます。





【無償での製品評価プログラム(PoV)】

本導入前に、お客様環境に実際に機器を設置し、無償で性能評価できるPoV(※3)を実施いただくことが可能です。(実施期間:1か月)





ご要望に応じて、PoV実施中にセキュリティレポートを発行し、DARKTRACE担当エンジニアが解説いたします。







【マネージドセキュリティサービス】

Darktraceのご提供と合わせて、お客様の運用課題を解決するマネージドセキュリティサービス「Darktraceアラート分析・監視サービス」もご提供可能です。





当社は、ベンダフリーの立ち位置で、最新テクノロジーやサービスへの対応を常に意識し、多様化するお客様のセキュリティニーズに最適なソリューションを取り揃え、今後も提案して参ります。



---------------------------------------------------------------------

ネットワーク脅威検知ソリューション「Darktrace」紹介

---------------------------------------------------------------------

URL: https://www.marubeni-network.com/solution/nos/security/darktrace/

---------------------------------------------------------------------

Darktrace社について

---------------------------------------------------------------------

Darktraceは、世界をリードするサイバーディフェンス企業の1つです。数々の受賞歴を誇るDarktraceの技術は、ケンブリッジ大学の専門家により開発された機械学習と数学理論をベースに、組織内のあらゆるデバイス、ユーザーおよびネットワークの生活パターンを学習し、ルールやシグネチャに依存せず、新たな脅威を自動的に検知し、損害が出る前にサイバー脅威を特定・軽減します。

エネルギーおよび小売、電気通信、製造、金融サービス、ヘルスケアを含む世界各国のあらゆる産業分野の企業がDarktraceの自己学習型アプライアンスを導入しています。

公式ホームページ:https://ja.darktrace.com/

---------------------------------------------------------------------

用語解説

---------------------------------------------------------------------

※1 NDR

Network Detection and Responseの略。2020年にGartner社により定義された新しいセキュリティソリューションのカテゴリであり、社内のネットワークトラフィックを包括的に監視することで、ネットワーク全体を可視化し、既知、未知の脅威に対してリアルタイムで対応する次世代のセキュリティ手法。

※2 EDR

Endpoint Detection and Responseの略。企業や組織内のネットワークに接続された パソコンやサーバー、スマートフォンなどのエンドポイントに侵入したマルウェアやランサムウェアなどのサイバー攻撃を検出し、通知する次世代エンドポイントセキュリティ。

※3 PoV

Proof of Valueの略。ある製品や技術、仕組みなどが、企業の業務や事業に導入する価値があるかどうかを検証すること。



以上



【サービスに関するお問合せ先】

丸紅ネットワークソリューションズ株式会社

エンタープライズ事業本部 エンタープライズ営業第1部

電話: 03-5439-6542

E-Mail:ep-contact@marubeni-network.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-13:46)