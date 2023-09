[アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社]

グローバルクラウドのリーダー、テクノロジーパートナーと提携し、アプリ開発のイノベーションを加速



アリババグループのデジタルテクノロジーとインテリジェンスの中枢であるアリババクラウドは本日、「2023アリババクラウド・グローバルサミット」において、一連の革新的なAI製品とサービスを発表しました。 これら包括的な新製品は、世界中の顧客からの急増する生成AIへの需要に対応するために設計されています。







AIコンピューティングプラットフォームから、AIアクセラレーションサービス、AI中心アプリケーションに至るまで、アリババクラウドの広範なAIソリューションは、顧客が独自の生成AIアプリケーションをより効率的、安全、かつ費用対効果の高い方法で開発できるようにデザインされています。



アリババクラウド・インテリジェンス・グループの国際ビジネス担当プレジデントであるセリーナ・ユアン(Selina Yuan)は、次のように述べています。

「生成AIの高まる需要に応えるため、当社は革新的な製品とサービスを積極的に導入し、世界中の顧客が直面するさまざまな課題に取り組んでいます。当社の包括的なAIサービスは、この急速な技術トレンドによって提供される貴重な機会に対応し、顧客がその恩恵を享受できるできるように設計されています。生成AIに焦点を当て、より包括的かつ革新的なアプリ開発を推進する取り組みの一環として、当社は業界リーダーと協力し、多様なシナリオに対応した機能を拡充してまいりました。」



生成AI開発のための包括的AIサービス

・アリババクラウドは、AIプロセスの複雑さを軽減するため、基礎モデルのトレーニングや推論などの高性能コンピューティングタスクに特化した包括的なAIコンピューティングプラットフォームである「PAI-Lingjunインテリジェントコンピューティングサービス」を導入しました。 このプラットフォームはアリババクラウド上で大規模なディープラーニングとインテリジェントコンピューティング機能を提供し、AI開発、AIトレーニング、AI役割管理、コンピューティングリソース管理など、フルプロセスのAIエンジニアリング機能も提供します。中国本土で既に利用可能で、2024年初頭からシンガポールでも利用可能になり、その後アジア全域に普及予定です。



・AIモデルのトレーニングと推論の高速化を目指し、アリババクラウドは「アリババクラウドAIアクセラレーションソリューション」を発表しました。このソリューションは、最新のデータセットとハードウェアアクセラレーターを活用し、データ集約型アプリケーションの効率的な管理とコンピューティングインスタンスの最適活用によってAIモデルのトレーニングと推論タスクを迅速化します。スタンフォードDAWNディープラーニングベンチマーク(Stanford DAWN Deep Learning Benchmark)によると、AIモデルのトレーニングを70%、推論を最大3倍高速化できます。このソリューションには、クラウドネイティブAIスイート、AIジョブスケジューリング、AIデータアクセラレーション、AIコンピューティングアクセラレーションエンジン、リソーススケジューリング、およびコンピューティングリソースのレイヤーが含まれており、さまざまなシナリオに特化したアクセラレーションソリューションを提供します。



・アリババクラウドは、AIを活用した検索サービス構築をより簡素化にするため、独自の大規模分散型検索エンジンである「OpenSearch LLM-Based Conversational Search」を発表しました。アリババクラウドが独自に開発したこのエンジンは、電子商取引、マルチメディア、ソーシャルメディア、ビッグデータクエリにおける企業内のインテリジェントな検索サービスを実現します。この大規模な言語モデルを活用したサービスにより、企業は専用の会話型検索システムを迅速に構築し、検索結果の安全性、正確性、信頼性を確保できます。また、特定のビジネス検索要件に対応するために、回答、URL、画像などのマルチモーダル検索結果もサポートしています。



革新的なアプリケーション開発を推進する技術パートナーシップ

アリババクラウドは、より高度で安全なクラウドサービスを顧客に提供し、デジタル変革の過程を加速するため、世界的なテクノロジーリーダーとの一連のパートナーシップを発表しました。



・企業向けの革新的なアプリケーション開発を促進するため、アリババクラウドはレッドハットと提携し、アリババクラウド上でデプロイ可能な大規模なアプリケーションの構築・デプロイ・管理用プラットフォームである「Red Hat OpenShift on Alibaba Cloud」を提供しました。本サービスは、Kubernetesを搭載した業界最先端のハイブリッド・クラウド・アプリケーション・プラットフォームとアリババクラウドの堅牢なハイブリッドインフラストラクチャーとを組み合わせたものです。 フルスタックの自動運用で最適化され、異なる環境で一貫性のあるエクスペリエンスを提供し、顧客がより効果的に生産性を向上できるようサポートします。



グローバル顧客のデジタルトランスフォーメーションへの支援

アリババクラウドは、マレーシア、韓国、英国、アラブ首長国連邦を含む市場の企業顧客との提携を発表し、デジタルトランスフォーメーションと新たなAIトレンドがもたらす新たな機会を探求する400万以上のグローバル顧客に対する、揺るぎないコミットメントを表明しました。



■参考資料(英語)

・PAI-Lingjunインテリジェントコンピューティングサービス(PAI-Lingjun Intelligent Computing Service)

https://www.alibabacloud.com/ja/product/pai-lingjun?spm=a3c0i.23458820.2359477120.2.90267d3fHdYcBC



・アリババクラウドAIアクセラレーションソリューション(Alibaba Cloud AI Acceleration Solution)

https://www.alibabacloud.com/ja/solutions/ai-acceleration?spm=a3c0i.28011594.5339837540.5.1600bae2WDqvVW



・スタンフォードDAWNディープラーニングベンチマーク(Stanford DAWN Deep Learning Benchmark)

https://dawn.cs.stanford.edu/benchmark/?spm=a3c0i.25556249.2352321220.2.4e524f7bdsPCwb



・OpenSearch LLM-Based Conversational Search

https://www.alibabacloud.com/ja/product/opensearch?spm=a3c0i.23458820.2359477120.2.6b047d3fb3KQOn



・Red Hat OpenShift on Alibaba Cloud

https://www.alibabacloud.com/ja/solutions/redhat-openshift?spm=a3c0i.28474134.6791778070.11.63c24105qGijXl





【アリババクラウドについて】

2009年に設立されたアリババクラウドは ( www.alibabacloud.com )、アリババグループのデジタルテクノロジーとインテリジェンスの中枢です。アリババクラウドは、エラスティックコンピューティング、データベース、ストレージ、ネットワーク仮想化サービス、大規模コンピューティング、セキュリティ、管理およびアプリケーションサービス、ビッグデータ分析、機械学習プラットフォーム、IoTサービスなど、あらゆるクラウドサービスを世界中のお客様に提供しています。IDCの調査でアリババクラウドは2018年以降、Infrastructure as a Service(IaaS)分野で世界3位のサービスプロバイダーに認定されています。また、ガートナーには、アリババクラウドは2018年以降、売上高で世界3位、アジア太平洋地域で1位のIaaSプロバイダーとして認定されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-20:16)