[N.Avenue株式会社]

CoinDesk JAPAN/btokyo等 Web3の情報サービスを運営するN.Avenue株式会社主催



世界有数のWeb3メディアCoinDesk公式日本版を運営するN.Avenue株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:神本 侑季)は、2023年7月より企業ビジネスリーダー限定のWeb3コミュニティ「btokyo club」の第一期を開始いたします。









「btokyo club」は企業の経営企画部や新規事業開発部、デジタル推進部などのWeb3事業に従事するご担当社様を対象とした、法人限定のWeb3コミュニティです。国内外のキーパーソンを招いた月一回オフラインで実施予定のラウンドテーブルを軸に、会員様・関係者様と共にオンライン・オフラインでの相互コミュニケーションにより日本のWeb3事業の促進を目指します。



世界有数のグローバルなWeb3メディアであるCoinDesk公式日本版の知見とネットワークを活かしたテーマ及びコンテンツ編成に加え、アドバイザリーボードとしてWeb3業界をリードするキーパーソンにご参画いただき、より質の高いインサイトの提供とコミュニティ形成を目指します。



< アドバイザリーボードメンバー(一部)>

・アクセンチュア株式会社

ビジネス コンサルティング本部 ストラテジーグループ マネジング・ディレクター 唐澤鵬翔氏

・アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

パートナー 福井崇人氏

・Astar Network, Startale Labs

Astar Network Founder, Startale Labs CEO 渡辺創太氏

・Animoca Brands株式会社

Chief Operating Officer 三塚英毅氏

・株式会社bitFlyer

Head of Crypto Strategy Dept. 金光碧氏

・CoinDesk Inc.

Executive Director of Global Content エミリー・パーカー氏

・Emoote Pte. Ltd.

共同創業者・リサーチャー comugi / コムギ氏

・HIKE LLC

代表 佐藤 茂氏(元CoinDesk JAPAN編集長)



< 会員企業様(一部)>

・アクセンチュア株式会社

・株式会社コナミデジタルエンタテインメント

・トヨタファイナンシャルサービス株式会社

・野村ホールディングス株式会社

・株式会社MIXI

(五十音順)



■「btokyo club」概要

期間:2023年7月~2024年6月

法人年会費:100万円(税別)

※現在入会受付中(7月以降の途中入会も可)

※入会審査がございますのでお問い合わせください

お問い合わせ窓口:btokyoclub_info@navenue.jp



<ご提供プラン>



1.月1回オフラインでのラウンドテーブル

- テーマに沿った講師による講義・ディスカッション・ワークショップ

- 国内外の最新Web3情報のインプット



▼第一回 7/21(金) 実施予定

「Web3のメインマーケットは北米から欧州・アジアにシフトか?!

~クリプト規制に乗り遅れた米国 追い抜く日本・香港・欧州~」

▼第二回 8月 実施予定

「日本で動き出した「ステーブルコイン」、商機到来か?!

~巨大トークン経済を動かすドル、円連動コインの可能性~」

▼第三回 9月 実施予定

「ウォレットの大競争時代が始まった!

~世界のトークン経済で爆ダウンロードされるウォレットとは?~」



2.基礎動画講座 全5回(全社員共有可)

▼第一回 企業が知るべき「Web3とは?」

講師:株式会社Ginco 代表取締役 森川 夢佑斗氏

▼第二回 Web3ビジネスの法律

講師:アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー 福井崇人氏

▼第三回 Web3ビジネスの会計税務

講師:株式会社Aerial Partners 代表取締役 沼澤 健人氏

▼第四回 Web3事業者がおさえるべきリスクと対策

講師:Chainalysis Japan株式会社 アドバイザリー・ソリューション・アーキテクト 重川 隼飛氏

▼第五回 主要チェーンの動向と選び方

講師:チューリンガム株式会社 取締役COO 大島 卓也氏



3.交流会



4.メンバー限定のオンラインのコミュニケーションツールへの参加



■「CoinDesk JAPAN」について

「CoinDesk JAPAN」は、ブロックチェーン・フィンテック領域におけるグローバルメディア「CoinDesk」の公式日本版。新しい経済をつくるビジネスピープル・投資家のための、次世代型・金融/経済/ビジネスのニュースメディアです。

公式サイト:https://www.coindeskJapan.com/

Facebook:https://www.facebook.com/coindeskjapan/

Twitter:https://twitter.com/CoinDeskjapan



■「btokyo」「btokyo members」について

「btokyo」は国内有数のWeb3コミュニティです。過去2回開催された国内最大級のブロックチェーンカ ンファレンスbtokyoでは、金融庁、内閣官房、副都知事などの国内官公庁をはじめ、スイス財務省やシ ンガポール金融管理局などの各国政府関係者を招きました。

そのほかイベント・交流会を多数開催、アーカイブも視聴可能な無料会員サービス「btokyo members」 を通じて Web3の知識向上やコミュニティ形成を行い、業界の発展に貢献してきました。

btokyo members 公式サイト:https://www.btokyo-members.jp/



■本リリースに関するお問合わせ

入会・情報に関するお問い合わせ窓口:btokyoclub_info@navenue.jp



■N.Avenue株式会社について

設立日 :2018年11月28日

所在地 :東京都千代田区

代表者 :神本 侑季

事業内容:次世代金融・経済に関する情報サービス

URL:https://navenue.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-21:40)