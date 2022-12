[有限会社アジュマ]

海外フェムケア20ブランド※の日本代理店を務める有限会社アジュマ(東京都文京区:代表北原みのり)は、オランダ発ブランド、「biird(バード)」と日本国内における総販売代理店契約を締結いたしました。

ラブピースクラブ公式オンラインストア(https://www.lovepiececlub.com/shop/) およびラブピースクラブ ラフォーレ原宿店で12月7日(水)より販売開始いたします。

※2022年2月現在













biirdについて





biird は女性たちが率いるオランダのブランドです。 設立者のアンドレア・レイは、大手女性向けセクシャルウェルネスブランドに 20 年以上勤務したあと、2020 年にbiirdを立ち上げました。



biird の意味は「あなたであること」。



プレジャーグッズへの偏見をなくすため、人を喜ばせるもの、驚かせるもの、そして喜びを与えるものをつくることに挑戦しています。



biird のプロダクトは、非常に高品質で、ユーザーが自分の身体やパートナーの身体を、思いもよらない方法で探求できることを目指してつくられています。







biirdの取り組み





It’s time to turn YOUR light ON.

今こそ、あなたの光を灯すときです。



biirdの商品を1つ購入するごとに、あなたのお名前でOnetreeplantedに寄付をし、あなたの好きな場所に木を植えることができます。Onetreeplantedは、世界の森林再生に取り組むNPO法人です。2020年現在、世界各地で15,000,000本以上の植林を支援しています。一緒に、変化を起こしましょう。









"私の小さな親友"をモチーフにしたソックス、ピアス、ネックレスが日本初上陸!







biird のファッショングッズのデザインはちょっと個性的。



それは私たち自身にまつわるすべてのことをノーマライズする必要があるから。



キュートな"私の小さな親友"のデザイン柄のソックスやピアスをつくることであまり知られてこなかった部分の魅力を伝え、セクシャルウェルネスに対するイメージもポジティブに変えています。







biird ソックス2,000 円(税込)









biirdピアス 3,000 円(税込)





biird ネックレス 3,000 円(税込)







ファッショングッズ以外にもbiirdには魅力的な商品がたくさん!詳しくは、biird公式HP、biirdインスタグラム、ラブピースクラブインスタグラムをぜひご覧ください。





biird公式サイト

https://www.biird.co/



biird公式インスタグラム

https://www.instagram.com/biird_co/



ラブピースクラブ公式インスタグラム

https://www.instagram.com/wearelovepiececlub/







取扱店舗





「LOVE PIECE CLUB」公式オンラインストア https://www.lovepiececlub.com/shop/

「LOVE PIECE CLUB」ラフォーレ原宿B0.5F http://www.lpc-laforet.com









アジュマについて





ジェンダー平等を願い、女性の“セクシャルウェルネス=性の健康”のためにつくった会社です。生理のこと、妊娠に関すること、出産後のケアのこと、プレジャーのこと、更年期のこと、デリケートゾーンのこと。女性の体には語ることがたくさんあります。海外フェムケア20ブランドの日本代理店(2022年2月現在)として全ての世代の女性に向けたフェムケアアイテムを取り揃えております。長年、一貫してフェムケアに取り組んできた私たちはこれからも女性たちの声に真摯に寄り添っていきます。









LOVE PIECE CLUB (ラブピースクラブ)について





1996年、「わたしのからだはわたしのもの」という思いでつくりました。ラブピースクラブは日本で初めて、女性だけではじめた本格的な女性向けセクシャルウェルネスショップです。90年代からオンラインの通販サイトとして、最先端の生理用品、フェムケア、プレジャーグッズを紹介しています。これまで30万人近くのお客様に利用していただいております。私たちの元に届いた数々の声、四半世紀の間積み重ねてきた知識や情報、様々な国の女性たちとのネットワークが私たちの宝です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-19:16)