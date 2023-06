[株式会社 ラ キャルプ]

~イベント限定Lypo-C入りレモネード3種が新登場、ビタミンCを想起する香りの演出も~



株式会社ラキャルプ(東京渋谷区/代表取締役 新井ミホ)が主催する、サスティナブルな未来をつくることを目的とした、ナチュラル&オーガニック・ビューティーライフをサポートする展示会、第6回「My Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE 」(通称:ラキャルプフェス)に、Lypo-C(リポシー)の体験型カフェ 「VitaminC CHARGE SPOT」が参加いたします!









Lypo-Cの季節がやってくる。

今年の夏は「届ける」ビタミンCで満たされるVitaminC CHARGE SPOT からスタート!



6月16日(金)~18日(日)の3日間限定で、東京・原宿にてLypo-Cドリンクスタンド「VitaminC CHARGE SPOT」がオープン。

ナチュラル&オーガニックビューティーイベント“ラキャルプフェス”に併設したカフェスぺースで、本イベント限定メニューのレモネード3種にLypo-C1~3包を入れたオリジナルドリンクを販売。



初夏を迎えるこれからの時期、たっぷりのビタミンCで皆さまのキレイとゲンキをサポートします。

また、本イベントに合わせてビタミンCを想起するLypo-Cオリジナルフレグランスを開発。

心地よくも新しい、クリアな香りがLypo-Cの世界観を演出します。



五感がよろこぶ空間で、記憶に残るビタミンC体験をお楽しみください。





イベント概要









My Organic Friends Fes 2023 by Salon de LA CARPE

(通称:ラキャルプフェス)

https://lacarpe.jp/fes/fes2023/



日 程:2023年6月16日(金)~2023年6月18日(日)



ビジネス商談日<メディア・バイヤーの方限定>

2023年6月16日(金)/ 11:00-19:00

※無料/招待制(完全予約制)

※16日のイベントの入場には招待状が必要となります。

※ラキャルプより事前に招待メールをお送りします。



一般公開日 有料/事前申込制(入場料500円)

2023年6月17日(土)/ 10:00-18:00

2023年6月18日(日)/ 10:00-18:00

※入場チケットはPeatixにて発売中

http://lacarpefes23.peatix.com



会 場:WITH HARAJUKU 3Fカフェスペース

住 所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 3F





イベント限定ドリンクメニュー







Lypo-Cと合わせて、爽やかで美味しい初夏にぴったりな限定レモネードを販売。

Lypo-C1~3包をお好みで入れて、たっぷりのビタミンCでキレイとゲンキをチャージしよう。



オリジナルレモネードのこだわり

・フードロスの観点から、規格外や廃棄予定の無農薬の国産大長(広島)レモンピールを使用

・ジンジャー、ミントには、オリジナル自家製シロップを使用



販売メニュー













Lypo-C with レモネード

すっきりした甘酸っぱさがLypo-Cと相性◎























Lypo-C with レモネード ジンジャー

ジンジャーチップス入りで、スパイシーな味わい。

ジンジャーには、ジンゲロンやショウガオールなど辛味成分が含まれており、血液の循環をよくして体を芯から温めてくれます。























Lypo-C with レモネード ミント

初夏にぴったりの、さっぱりとしたミントの香り。

ミントには殺菌、抗炎症、解熱作用があると言われています。

爽やかな風味をお楽しみください。











【販売価格】各種500円(税込)

【容量】各200ml+Lypo-C 1~3包

※在庫なくなり次第終了となります







イベント限定特典(16日来場者限定特典)







6月16日(金)に「VitaminC CHARGE SPOT」でLypo-Cオリジナルドリンクをご購入いただいたメディアの皆さまに、日ごろの感謝を込めてLypo-Cをプレゼントいたします。

数に限りがございますのでお早めのご来店をお待ちしております。

夏のキレイとゲンキにLypo-Cをぜひご活用ください。





Lypo-Cとは

Lypo-Cは、ビタミンCの吸収率にこだわり、ビタミンCを“リポソーム化”することで、体内利用効率を高めることを目指して開発されました。



長年の研究を重ねた日本製の高品質なリポソーム化されたビタミンCで、医療現場でも使用できる基準を厳しく設定。全国1,500店舗以上の美容と健康のプロたちが取り扱っています。



リポ・カプセル ビタミンC

6.176g×30包 7,776円(税込)

https://lypo-c.jp/







ラキャルプフェスについて









ナチュラル&オーガニック美容の最先端情報が集約

ラキャルプフェスは、「サスティナブル な未来をつくる」をテーマに、ますます多様化する社会と大きく変化する生活様式の中で、急速に高まるナチュラル&オーガニックライフへのニーズに応えるべく、自分たちの暮らしを見つめ直し、未来の地球と人のためのサスティナブルな暮らしづくりに役立つ「学び」「知る」ためのリアル&デジタル体験型のイベントです。

メディアの方に向けて<最新情報収集の場>の提供、出展ブランドさまにはオーガニックコスメやフード製品・ブランドの<効果的なPR活動の場>の提供をすることでご活用いただきます。

同時に、地球と人のためにサスティナブルな未来をつくるための役立つ最新情報を提供していきます。







ラキャルプフェスで取り組むSDGs





ラキャルプフェスでは、エコフレンドリーなイベントづくりを目指し、SDGsへの取り組みも積極的に行い、以下の項目を実施します。



(7)カーボンオフセット開催を実施

(4)(17)メディア・SNS等での情報発信を通しサスティナブルを提案

(12)(14)マイバッグ推進(ラキャルプトートバッグ販売)

(12)(13)会場内でゴミを出さない工夫

(2)(12)(13)お弁当の一部に廃棄野菜を活用(予定)

(12)(15)チケットや案内状などペーパーレス化の導入











出展72ブランド一覧











……………………………………………………





◆ラ キャルプHP <https://lacarpe.jp/ >

◆ラ シャトン HP<http://www.lachaton.jp/>

◆ラキャルプフェス Instagram<https://www.instagram.com/lacarpe_fes/>

◆ラキャルプフェス代表 新井ミホInstagram< https://www.instagram.com/mihoarai0527/ >





///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



【イベントに関する注意事項】

・イベントの入場には招待状及び入場券が必要となります。

・こちらの案内は招待状とは異なります。

・本イベントや招待状に関してのお問合せは下記の『本件に関するお問い合わせ』までお願いいたします。

・関係者並びにご招待者様以外の入場は、事前申込をいただいてもお断りさせていただく可能性がございます。

・お手回り品に関してはご自身で管理をお願いいたします。

・中傷行為と認められる行為は固く禁止させていただきます。

・当日のご入場には、お名刺のご用意を2枚お願いいたします。受付でお名刺をご提示ください。

・当日はオフィシャル撮影及びメディア取材が入ります。予めご了承ください。

・最終入場は終了時間30分前までとさせていただきます。

・会場内で万が一事故などが発生した場合は弊社での負担は出来かねます。





【ご来場の皆さまへの安心・安全への取り組みについて】

〇当日会場では、受付での手指消毒、検温、会場内でのマスクの着用、会話の際の適度な距離の確保を徹底し、皆さまの安心と安全に配慮し開催をいたします。

〇以下の方につきましてはご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

・体調がすぐれない方

・37.5度以上の発熱や咳など風邪の症状がある方

・くしゃみや⿐水など、他のご来場者さまにご迷惑をおかけする可能性がある方

・同居しているご家族や職場、学校など身近にウイルス性感染症の感染者、もしくは感染の可能性のある方がいらっしゃる方



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-19:16)