敬老の日にニッポンのおばあちゃんの元気を世界へ届けます



OTAGROUP株式会社(本社:広島県広島市南区、代表取締役:下西 竜二)は、平均年齢が80歳の世界最高齢(※)「婆ちゃるアイドルグループ」メタばあちゃんのメタバースライブ実現に向けてクラウドファンディングを開始することをお知らせいたします。(※当社調べ)(English below)





クラウドファンディング実施の背景







「若い頃にできんかったことをメタばあちゃんとして実現していってくれと孫に言われたので暴れてやります。孫よ。後悔するなよ。」という意気込みでデビューした85歳のVTuberひろこですが、その活動を見て「私もメタバースの世界でアイドル活動をしてみたい!」「バーチャルで音楽ライブを開催し世界中に歌を届けたい!」という熱い想いをもったメンバーが応募してくださいました。



個人でボーカルレッスンを受けたり、朝からカラオケスナックに通い詰めたりして皆さまに歌声を披露することを今か今かと楽しみにしております。



敬老の日に最高の形でメンバーの夢を叶えたいと思いクラウドファンディングを実施することを決意しました。より多くの人におばあちゃんの夢を支えていただきたいです。



クラウドファンディング概要





URL:https://ubgoe.com/projects/366

目標金額:800,000円

期間:2023年5月22日(月)19:00から7月30日(日)23:59まで

使途:ライブ制作費(会場:VRChat)

注目のリターン:

・ボイスデータ(めざまし・読み聞かせ)

・おばあちゃんの手書きレシピ

・お葉書



スケジュール:

5月22日(月)19:00 クラウドファンディング開始

7月30日(日)23:59 クラウドファンディング終了

9月18日(祝)お昼頃 バーチャルライブ開催



メタバースライブ制作協力:株式会社メタバースクリエイターズ



企業スポンサー募集





本イベントをサポートいただける企業様を募集しております!

下記メールアドレス宛にご連絡いただけますと幸いです。



staff@meta-grandma.com



メタばあちゃんプロジェクトとは







元気が有り余っているユニークなおばあちゃんたちをメタバースの世界で人気アイドルに育てていくプロジェクトです。広島県三原市出身85歳のひろこが0期生としてデビューしている。YouTubeチャンネルはデビュー10日後に登録者3万人を突破した。ひろこは週刊朝日「今年“跳ねる”100人の主役」に選出されている。「挑戦は何歳からでも遅くないこと」を証明していきます。応募総数60名以上が集まった後期高齢者(75歳以上)しか応募できないオーディションを勝ち抜いた3名(ハマコ・はなえ・かおる)がメタばあちゃん1期生としてデビューしグループの平均年齢も80歳となった。



YouTube:https://www.youtube.com/@metagrandma/

Twitter:https://twitter.com/meta_grandma

ホームページ:https://meta-grandma.com/

※メタばあちゃんはOTAGROUP株式会社の登録商標です。



クラウドファンディング「うぶごえ」について





「あなたの初期衝動を、かたちにする」クラウドファンディングプラットフォームとして、掲載者の手数料負担は0%に、パートナー(購入者)からのシステム利用料で運営、掲載者は集まった金額の100%をプロジェクトにお使いいただける手数料システムを採用しております。

HP:https://ubgoe.co.jp/





株式会社メタバースクリエイターズ





「メタバースクリエイターズ」は、メタバースの第一線で活躍するトップクリエイターたちを束ねるプロダクション。メタバースを熟知し、ユーザーの熱い支持を受けるクリエイターを厳選してメンバーに迎え、世界に届くさまざまなコンテンツを創出します。

HP:https://metaverse-creators.tokyo/



OTAGROUP株式会社(オタグループ)





「オタクなら世界を救える。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。

https://otagroup.co.jp



本リリースに関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお願いいたします。

staff@meta-grandma.com



The world's oldest grandma idol group, with an average age of 80, is planning to hold a Metaverse live performance! Meta Grandma Project conducts Crowdfunding!





Bringing the energy of Japanese grandmothers to the world on Respect-for-Senior-Citizens Day



OTAGROUP Inc. (Head office: Minami-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture; President: Ryuji Shimonishi) is pleased to announce Meta Grandma Project conducts Crowdfunding to hold a Metaverse live performance. Meta Grandma is the world's oldest grandma idol group with an average age of 80.(*according to our own research)



Background of Crowdfunding





"My grandson asked me to do what I couldn't do when I was young as Meta Grandma so I'm going to go on a rampage. Don't regret it." She made her debut as an 85-year-old VTuber with this enthusiasm. And after seeing her activities, many applicants think that "I want to be an idol in the world of the Metaverse, too!" or "I want to hold a virtual music concert and deliver songs to the world!". Members with passionate feelings applied for the program.



Our members have been taking private vocal lessons and going to karaoke snack bars from morning till night, and are looking forward to performing their singing voices for everyone.



We decided to conduct a crowdfunding to make our members' dreams come true in the best possible way on Respect-for-Senior-Citizens Day. We hope that more people will support Grandma's dream.



Crowdfunding Overview(International Fans Can Get)





URL:https://ubgoe.com/projects/366

Taeget Amount:800,000円

Term:From 19:00 Monday, May 22, 2023 to 23:59 Sunday, July 30, 2023

The Way Money is Used:Live production cost(Venue:VRChat)

Featured Returns:

・Voice data (morning alarm and picture book reading)

・Grandma's handwritten recipe

・Postcards



Schedule:

Monday, May 22, 19:00 Crowdfunding started

Sunday, July 30, 23:59 Crowdfunding Ends

National Holiday, September 18, around noon Virtual live event



Metaverse Live Production Cooperation:Metaverse Creators Inc.



Corporate Sponsors Wanted





We are looking for companies that can support this event!

We would appreciate it if you could contact us at the email address below.



staff@meta-grandma.com



What is the "Meta Grandma" Project?





The "Meta Grandma" Project is a project to foster unique grandmothers who have a surplus of energy into becoming popular idols in the world of the Metaverse. Hiroko was debut as a 0th memer of Meta Grandma. She was born in Hiroshima Prefecture Mihara City, she is 85 years old. Ten days after her debut, the YouTube channel reached 30,000 subscribers. She was selected as one of the "100 Leading Role Who Will "Bounce" This Year" by Weekly Asahi. We prove that "it's never too late to take on a challenge, no matter how old you are!" Three members (Hamako, Hanae, and Kaoru) who won the audition in which more than 60 people applied debued as a 1st member of Meta Grandma. The average age of the group was also 80.



YouTube:https://www.youtube.com/@metagrandma/

Twitter:https://twitter.com/meta_grandma

Official homepage:https://meta-grandma.com/



Company Profile





OTAGROUP Inc.

We produce entertainment from an otaku's perspective with the mission of "Otaku Can Save the World".

https://otagroup.co.jp



For inquiries regarding this release, please contact the following e-mail address.

staff@meta-grandma.com



