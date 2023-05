[株式会社zero to one]

このたび、株式会社zero to one(以下「zero to one」)は、日本ディープラーニング協会(以下「JDLA」)による次回8月の「E資格」(2023#2)に向けた学習を幅広く支援すべく、新たに「E資格チャレンジテスト」の申込みを開始しました。5月11日に開催の上、成績を5段階で評価、成績上位10名を、新たに5月22日(月)よりスタート予定の「E資格スピードパッケージ」(正式名称は「E資格認定プログラムスピードパッケージ」:https://zero2one.jp/product/jdla-e-shikaku-speedpack/)の特待生として認定し、特別価格の33,000円(税込)でご提供します。





この「E資格チャレンジテスト」は、数学、プログラミングといった「E資格」にチャレンジするにあたって必要な基礎力テストに加えて、実際の「E資格」に近い模擬問題から約60題を選別、実際の「E資格」試験受験時の半分にあたる1時間の時間内でご解答いただくオンラインテストです。zero to oneにて直近3年間で受講、受験いただいた300名以上の個別の確認テスト結果(数学、プログラミングなどの事前スキル確認)、「機械学習」「ディープラーニング」等各コースの修了状況、プログラム全体の修了有無、さらには合否結果のデータを活用し、「今の知識・スキルでE資格認定プログラムを修了できるレベル」や「数学/プログラミングについて事前に追加学習が必要」など、5段階程度で「E資格」にチャレンジするにあたっての現在のレベル感を判定します。



さらに「E資格チャレンジテスト」成績上位者10名をzero to one「特待生」として認定し、「E資格スピードパッケージ」を特別価格の33,000円(税込)にてご提供します。この「E資格スピードパッケージ」は、前回の「E資格」(2023#1)に向けてzero to oneより初めて提供されたプログラムで、前回試験では実際に高い合格率(約90%)*を達成いたしました。次回の「E資格」(2023#2)に向けても提供させていただく予定にて、2023年5月22日(月)より、個人のクレジットカード決済にてご提供開始いたします(通常料金は71,500円(税込))。



「特待生」を目指した受験はもちろん、個人で「E資格」にチャレンジするにあたって現状の自身のレベルをご確認いただいたり、法人にて「E資格」にチャレンジさせる人選のためにご確認いただいたりと、是非有効に「E資格チャレンジテスト」ご活用をいただき、最終的な「E資格」の合格とAI/ディープラーニングの有効活用に繋げていただければと存じます。



*zero to oneにて、前回の「E資格」(2023#1)に向けて「E資格スピードパッケージ」を受講、修了した方々への事後アンケートを実施、合格率を算出。



【「E資格チャレンジテスト」について】

・開催日: 2023年5月11日(木) 8:00~23:00

・開催時間: 上記の中で1時間(22:00受験開始が最終)

・問題数: 60問程度(実際の試験の半分程度)

・形式: オンライン

・結果発表: 2023年5月19日(金)中を予定

・サイトアクセス期限: 2023年5月31日(水)23:59



・受験料(zero to one受講生): 無料

・受験料(一般): 3,300円(税込)(ただし、その後「E資格」(2023#2)に向けてzero to oneの「E資格」関連講座を受講の場合は、3,300円分を受講料から割り引きます)



・お申し込み方法:5月10日(水)までに、以下のサイトより直接お申し込みください。お申込みの際は、必ずクーポンコード「zmc-ect230425-uco5」の入力をお願いします。また、法人でのご利用をご検討の場合は、別途お問い合わせください。



・URL:https://zero2one.jp/product/e-shikaku-challenge-test/



【「E資格スピードパッケージ」概要】

・開始予定日: 2023年5月22日(月)

・受講期間: 開始日~2023年8月31日(木)

・形式: 完全オンライン(ビデオ講座とクラウド演習)

・価格: 71,500円(税込)/特待生は33,000円(税込)

・合格保証: あり(不合格の方は、2024年2月末まで無償にて受講期限の延長を行います)

・定員: なし(ただし特待生は10名)



・履修要件: 1.微分積分、確率統計、線形代数の基礎知識が必須

2.プログラミング(PyTorch、もしくはTensorFlow)の基礎知識必須*



*特に2.については、<体験型>学習ブログの以下どちらかの内容について、最低限理解できることが要件となります。事前にご確認ください。「E資格チャレンジテスト」でも判定いたします。



PyTorch: https://zero2one.jp/learningblog/pytorch-tutorial-part1/

TensorFlow: https://zero2one.jp/learningblog/tensorflow-tutorial-part1/



<その他>

・個人でのクレジットカード決済のみの取り扱いになります(VISA、マスターカードのみ有効)。

・サポートについては、ヒント機能のみとなります。

・2023年8月の「E資格」受験のための修了期限は、8月10日(木)12:00です。それ以降の修了については、2024年2月以降の「E資格」受験となります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/02-11:16)