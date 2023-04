[テラクラウド株式会社]

テラクラウド株式会社(代表取締役CEO:瀧 康史)は、2023年4月3日をもちまして、「InfiniCloud株式会社」へ社名変更いたしました。













【社名変更の経緯】

当社は、2021年1月に、世界的なハイブリッドクラウド市場の拡大を踏まえ、社名をジャストプレイヤー株式会社からテラクラウド株式会社へと改めています。



それから二年間、日本政府はDX化を促進し、呼応するように国産クラウドへの期待が高まってきました。当社の事業も、エンタープライズ向けプライベートクラウド事業、ネットワーク事業、コンシューマー向けストレージ事業と、全ての事業セクタで国内外を問わずご評価いただき、事業の拡大が続いております。



すでに当社のクラウドインフラストラクチャは、テラの1000倍のペタを優に超え、エクサ、その先のゼタまでが視野に入り始めてきています。企業価値の線形進化と今後の事業規模の拡大にあわせ、この度、来る令和5年4月3日をもちまして、社名を改め、無限を意味するInfinityを名に添え、「InfiniCloud株式会社」へと変更する事といたしました。



なお、当社にて2014年より提供しているクラウドストレージサービス「TeraCLOUD」は、社名変更にあわせまして、「InfiniCLOUD」へと変更いたしました。



【新社名】

和文表記:InfiniCloud株式会社

英文表記:InfiniCloud Co. Ltd.



【変更日】

2023年 4月 3日(月)



※住所・電話番号の変更はございません。

※当社が提供するサービス内容・当社とのお取引に関する契約は、社名変更後も変更はございません。



【代表取締役CEO 瀧 康史 メッセージ】

当社がジャストプレイヤー株式会社からテラクラウド株式会社へ変わった際、皆さまから『テラサイズを超えた場合、どうするつもりか?』とよく聞かれました。当時ご指摘いただいた皆さま、あなたのご意見は正しかった。



現代のテクノロジーは、驚くべき速度で進化しています。

数年前までは、テラバイトのストレージサイズが最先端でしたが、今やペタバイトを超えるストレージがビジネスユーザーによって広く利用されるようになりました。テラバイトは当社のプライベートクラウドサーバーのメモリサイズになっており、当社のストレージはペタバイトを超え、エクサバイトまで視野に入ってきました。次に目指すのはゼタ、ヨタ、ロナ、クエタという巨大なサイズになるのでしょうか?



私たちは、これからますます大容量のストレージが必要になることが予想され、驚くべき未来が待っていると感じています。



私たちは皆様の大切なデータを保持し、より大きなクラウドサービスを提供するため、未来に目を向けて「Infinity」という新たなステージへと進むことを決めました。

そして、この新しいステージに合わせ、私たちは「InfiniCloud株式会社」へと社名を変更することにしました。



これからも、私たちは皆様が期待する以上のサービスを提供し、最先端のテクノロジーを駆使して皆様のビジネスをサポートしていきます。



【新コーポレートロゴ】





新しいコーポレートロゴは、テラクラウド株式会社のマーク部分を引き継ぎ、文字部分を変更したものになっています。



これは、このマークが目指すべき志はまだ途中であり、今回の社名変更が当社の線形的進化であることを意味しています。



マークの中心の白抜きは、Technologyの「T」を意味し、色の付いた3つのVは、クラウドを支える代表的な3つの仮想化技術(Virtualization Technologies)であるCPU、ストレージ、ネットワークなどを「集める」ことを意味します。また、これから志を同じくする企業とも積極的に「集まり」、社会の公器となるべく、変わりゆく社会の中でVariabilityを持ち、常にVersatileな、Valueを提供できる企業へと成長を続けたいという想いが込められています。



【コーポレートサイトURL】

https://infinicloud.com/



【ストレージサービスサイトURL】

https://infini-cloud.net/



【プライベートクラウドサービスについて】

「クラウド」という言葉が生まれる前の2001年から、インターネットゲーム配信サービスやVPSサービスを開発・提供。豊富な実績とベンダーにとらわれない柔軟な設計により、多数のエンタープライズネットワークやシステムの設計・構築を承っております。特に当社が誇るクラウドネットワークは、多数のデータセンターを高速回線で相互に接続しています。日本全国に支店を展開する企業の基幹ネットワークの構築や、遠方にも関わらず同一ネットワークで構成されたDRサイトなどの構築にも携わっております。さらにSolaris SPARCプライベートクラウドサービスの提供など、日本でも数少ないクラウドベンダーのひとつとして日本国内外から評価を受けております。

2019 Oracle Excellence Award: Leadership in Infrastructure Transformation受賞。

https://infinicloud.com/information_20190921release.html



【会社概要】

・会社名:InfiniCloud株式会社

・代表者:代表取締役CEO 瀧 康史

・資本金:121,000千円(資本準備金を含む)

・設 立:2001年11月2日

・所在地:〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-1-5 五風来館5F

・TEL:050-3801-5987

・FAX:054-251-1757

・URL:https://infinicloud.com/

・Email:info@infinicloud.com

・事業内容

・クラウドインフラ賃貸事業、ホスティング事業

・クラウドソフトウェア制作事業

・ネットワーク、サーバインフラの構築、保守管理業務

・クラウドへのインテグレーションおよび保守業務

・システム開発、システムインテグレーション業務

・上記に関連する業務



