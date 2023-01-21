［メンタルケア学術学会］

2022年度第9回こころ検定1級（文部科学省後援）の合格発表時結果にて



日本学術会議協力学術研究団体メンタルケア学術学会（東京都新宿区：理事長 別府武彦）は、2022年度に実施した第9回こころ検定（文部科学省後援）実技試験を大学院修士レベルの内容である1級を千葉県在住の高校3年生17歳と母親が同時受検をし、最年少でなおかつ親子で同時合格。さらにメンタルケア学術学会認定「メンタルケア心理専門士（R）」資格を申請後付与されました。





■難易度が高い「こころ検定1級（文部科学省後援）」とメンタルケア学術学会認定「メンタルケア心理専門士（R）」とは？

こころ検定とは、心理学の能力を測る検定試験で、最上位の階級である1級の合格率は1ケタ台という難関検定試験です。検定は、1次：学科試験と2次：口述・実技試験で構成されています。1次試験の出題範囲はこころ検定2級分野領域、「精神解剖生理学」、「精神医科学基礎」、「カウンセリング基本技法」、に加えこころ検定1級の分野の「精神医科学緒論」、「面接技法」、「応用生活心理学」、「カウンセリング技法」、「精神予防政策学」と他の階級に比べ出題範囲がとても広い領域です。2次試験は主題範囲における口述試験と実際のカウンセリング実技が試験となり、難易度の高い実技試験です。

メンタルケア学術学会認定「メンタルケア心理専門士（R）」とは、こころ検定1級合格者が当学会へ資格申請し「メンタルケア心理専門士（R）」の資格称号が与えられます。

【こころ検定公式（文部科学省後援）公式HP：http://www.cocoroken.jp】



■これまでの最年少合格記録更新！親子同時受検合格も初めて！

高校在校中で合格者はこころ検定3級、4級が中心で最高階級でも2級の合格でした。

しかし、高校3年17歳でこころ検定最上位の階級1級を合格したのは初めてで、なおかつ親子で受検をし同時合格という前例のない快挙を成し遂げられました。



■文部科学省後援こころ検定1級について

●構成

「1次試験：CBT試験（コンピュータによる試験解答）」「2次試験：出題範囲内容についての口述試験及びカウンセリング技能に関する実技」

●検定内容

（学科試験）

こころ検定2級分野全般に加え以下のこころ検定1級の分野より出題

◆検査学◆パーソナリティ心理学◆質問紙法◆作業検査法◆投影法◆知能検査・発達検査◆その他の検査◆ストレスに関する心理学◆発達課題とストレッサー◆家庭内心理学◆時間的流れから見た心理◆コミュニティ心理学◆カウンセリング技法◆心理カウンセリング◆心理療法の在り方◆学習心理学◆行動療法◆認知心理学◆認知療法◆論理療法◆認知行動療法◆自律訓練法◆家族療法◆ブリーフセラピー◆ナラティブ・セラピー◆交流分析◆ゲシュタルト療法◆意味療法◆遊戯療法◆箱庭療法◆心理劇（サイコドラマ）◆内観療法◆臨床動作法◆ピア・カウンセリング◆ヘルスカウンセリング◆集団における心理学◆産業・組織心理学◆精神予防政策学◆社会と人◆精神疾患予防職◆職場環境におけるストレス◆精神科リハビリテーション

（実技・口述試験）

◆出題範囲内容についての口述試験及びカウンセリング技能に関する実技



●目安となる学年

大学院修士課程程度・一般



■メンタルケア学術学会（日本学術会議協力学術研究団体）認定「メンタルケア心理専門士」

●資格認定要件：こころ検定1級（文部科学省後援）合格者で一定の申請条件にて受審受理された者へ「メンタルケア心理専門士（R）」資格付与

【こころ検定公式（文部科学省後援）HP：http://www.cocoroken.jp】



<お問い合わせ先＞

日本学術会議協力学術研究団体メンタルケア学術学会

こころ検定事業部 普及推進課

TEL：03-5326-7783 FAX：03-5326-7785

E-mail:info@mental-c.com

URL:http://www.cocoroken.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/21-16:40）