[株式会社THE STAR JAPAN]

株式会社THE STAR JAPAN(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:樋口愛史)が日本公式ファンクラブを運営中の韓国人気俳優「イ・ジュンギ」の「イ・ジュンギ公式マガジン2022 Vol.1-2」発売ならびに来日ファンミーティング・サイン会の開催が決定いたしました。





【 イ・ジュンギ公式マガジン2022 Vol.1-2 】概要

どんな瞬間でも愛にあふれ余裕のある俳優、イ・ジュンギの旅行記。ベトナムのホイアンとダナンをバックにイ・ジュンギのいつもとは違う姿から、ファンのみなさんの質問に答えるインタビューまでイ・ジュンギの全てを掲載。さらに、今回のマガジンから特別公開のコレクション価値200%のポストカード5種類まで。特別な瞬間がたくさんつまった2022年公式マガジン。



[VOL 1. LEE JOON GI in LOVE]





[VOL 2. LEE JOON GI in PEACE]



■予約期間(FC会員限定):11月16日(水)18:00 ~ 11月27日(日)23:59

※商品のお届けは2023年1月下旬を予定しております。

■サイズ(mm):225x290(mm)

■発行/発売:THE STAR MEDIA

■価格:13,200円(税込)2冊セット

■構成:全2冊(1冊 約160P) 「VOL 1. LEE JOON GI in LOVE」「VOL 2. LEE JOON GI in PEACE」

DVD2枚(各Vol:約15分)、ポストカード5種

■ご購入者様限定サイン会

2022年公式マガジンご購入者様の中から抽選で300名様をサイン会へご招待(2023年5月予定)

※会場/日時・応募方法につきましては後日公式サイトにてお知らせいたします。



▼ご予約はこちら(11月16日公開予定)

http://leejoongi.jp/shop/



【来日ファンミーティング】概要

■タイトル:「2023 LEE JOON GI SPLENDOR Family Day」

■会場:パシフィコ横浜 国立大ホール

■日時:2023年5月5日(金)

※チケット販売につきましては後日、公式サイトにてお知らせいたします。



【公式サイト情報】

■イ・ジュンギ日本公式サイト:http://leejoongi.jp/

■イ・ジュンギ日本公式SHOP:http://leejoongi.jp/shop/

■イ・ジュンギ日本公式Twitter:https://twitter.com/LEEJOONGI_JP



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-21:40)